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Армия России нанесла 14 ударов по военным целям на Украине - РИА Новости Крым, 13.11.2026
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Армия России нанесла 14 ударов по военным целям на Украине
Армия России нанесла 14 ударов по военным целям на Украине - РИА Новости Крым, 13.11.2026
Армия России нанесла 14 ударов по военным целям на Украине
Вооруженные силы РФ за неделю нанесли два массированных и 12 групповых ударов по объектам на Украине, поражены предприятия ВПК, логистические центры,... РИА Новости Крым, 13.11.2026
2026-11-13T13:39
2026-11-13T13:39
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ за неделю нанесли два массированных и 12 групповых ударов по объектам на Украине, поражены предприятия ВПК, логистические центры, энергетическая инфраструктура. Об этом сообщает Минобороны России.Кроме того за неделю поражены цеха производства и места хранения крылатых ракет и робототехнических комплексов, включая беспилотные летательные аппараты, склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, новости сво, удары по украине, украина
Армия России нанесла 14 ударов по военным целям на Украине

ВС России за неделю нанесли 14 ударов по военным целям на Украине

13:39 13.11.2026
 
© Пожарная служба УкраиныУдары по Украине
Удары по Украине
© Пожарная служба Украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ за неделю нанесли два массированных и 12 групповых ударов по объектам на Украине, поражены предприятия ВПК, логистические центры, энергетическая инфраструктура. Об этом сообщает Минобороны России.
"С 7 по 13 ноября Вооруженными силами Российской Федерации нанесены два массированных и 12 групповых ударов, в результате которых поражены предприятия военной промышленности Украины, логистические центры, объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, использовавшиеся ВСУ", - говорится в сообщении.
Кроме того за неделю поражены цеха производства и места хранения крылатых ракет и робототехнических комплексов, включая беспилотные летательные аппараты, склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.
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