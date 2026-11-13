https://crimea.ria.ru/20261113/dlya-poluostrova-meganom-ustanovili-okhrannuyu-zonu-1161029953.html

Для "Полуострова Меганом" установили охранную зону

Для "Полуострова Меганом" установили охранную зону - РИА Новости Крым, 13.11.2026

Для "Полуострова Меганом" установили охранную зону

В Крыму установили охранную зону для памятника природы регионального значения "Полуостров Меганом". Соответствующий указ главы Крыма Сергея Аксенова размещен на РИА Новости Крым, 13.11.2026

2026-11-13T13:32

2026-11-13T13:32

2026-11-13T13:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму установили охранную зону для памятника природы регионального значения "Полуостров Меганом". Соответствующий указ главы Крыма Сергея Аксенова размещен на официальном сайте республиканского правительства.Отмечается, что объект расположен в районе села Солнечная Долина муниципального округа Судак. Общая площадь охранной зоны составляет 742,68 га. На территории запрещается, в частности, строительство промышленных объектов, использование недр, выжигание растительности, устройство свалок, проведение взрывных работ.Указ принят в целях предотвращения неблагоприятных антропогенных воздействий на полуостров Меганом.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Русский Таиланд" и тайный пляж Гагарина: куда ехать с палаткой в КрымуГде в Крыму чаще всего травмируются туристыБольшая Крымская тропа: завершено благоустройство четырех маршрутов

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

судак, крым, новости крыма, природа, охрана природы, сергей аксенов