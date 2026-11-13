https://crimea.ria.ru/20261113/dlya-poluostrova-meganom-ustanovili-okhrannuyu-zonu-1161029953.html
Для "Полуострова Меганом" установили охранную зону
Для "Полуострова Меганом" установили охранную зону - РИА Новости Крым, 13.11.2026
Для "Полуострова Меганом" установили охранную зону
В Крыму установили охранную зону для памятника природы регионального значения "Полуостров Меганом". Соответствующий указ главы Крыма Сергея Аксенова размещен на РИА Новости Крым, 13.11.2026
2026-11-13T13:32
2026-11-13T13:32
2026-11-13T13:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму установили охранную зону для памятника природы регионального значения "Полуостров Меганом". Соответствующий указ главы Крыма Сергея Аксенова размещен на официальном сайте республиканского правительства.Отмечается, что объект расположен в районе села Солнечная Долина муниципального округа Судак. Общая площадь охранной зоны составляет 742,68 га. На территории запрещается, в частности, строительство промышленных объектов, использование недр, выжигание растительности, устройство свалок, проведение взрывных работ.Указ принят в целях предотвращения неблагоприятных антропогенных воздействий на полуостров Меганом.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Русский Таиланд" и тайный пляж Гагарина: куда ехать с палаткой в КрымуГде в Крыму чаще всего травмируются туристыБольшая Крымская тропа: завершено благоустройство четырех маршрутов
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РИА Новости Крым
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судак, крым, новости крыма, природа, охрана природы, сергей аксенов
Для "Полуострова Меганом" установили охранную зону
Для крымского памятника природы "Полуостров Меганом" установили охранную зону
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму установили охранную зону для памятника природы регионального значения "Полуостров Меганом". Соответствующий указ главы Крыма Сергея Аксенова размещен на официальном сайте республиканского правительства.
"Установить охранную зону памятника природы регионального значения Республики Крым "Полуостров Меганом". Установить границы охранной зоны… Утвердить Положение об охранной зоне памятника природы", - говорится в тексте документа.
Отмечается, что объект расположен в районе села Солнечная Долина муниципального округа Судак. Общая площадь охранной зоны составляет 742,68 га. На территории запрещается, в частности, строительство промышленных объектов, использование недр, выжигание растительности, устройство свалок, проведение взрывных работ.
Указ принят в целях предотвращения неблагоприятных антропогенных воздействий на полуостров Меганом.
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