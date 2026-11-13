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Что происходит на Крымском мосту сейчас и сколько ждать проезда - РИА Новости Крым, 13.11.2026
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Что происходит на Крымском мосту сейчас и сколько ждать проезда
Что происходит на Крымском мосту сейчас и сколько ждать проезда - РИА Новости Крым, 13.11.2026
Что происходит на Крымском мосту сейчас и сколько ждать проезда
Крымский мост работает в штатном режиме, в очереди со стороны Керчи стоят 50 авто. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте. РИА Новости Крым, 13.11.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. Крымский мост работает в штатном режиме, в очереди со стороны Керчи стоят 50 авто. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте.Крымский мост – стратегический объект, на котором действуют повышенные меры безопасности. В целях безопасности здесь введен ряд ограничений. Так, с 20 января текущего года по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних.Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей. В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Что происходит на Крымском мосту сейчас и сколько ждать проезда

В очереди на Крымском мосту стоят 50 авто со стороны Керчи

13:11 13.11.2026 (обновлено: 13:12 13.11.2026)
 
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Крымский мост - РИА Новости, 1920, 13.11.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. Крымский мост работает в штатном режиме, в очереди со стороны Керчи стоят 50 авто. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте.
"По состоянию на 13:00 со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 50 транспортных средств", - говорится в сообщении.
Крымский мост – стратегический объект, на котором действуют повышенные меры безопасности. В целях безопасности здесь введен ряд ограничений. Так, с 20 января текущего года по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних.
Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей. В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края.
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Ситуация на дорогах КрымаКрымНовости КрымаКрымский мостОчереди на Крымском мостуКерчьЛогистикаТранспорт
 
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