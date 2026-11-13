https://crimea.ria.ru/20261113/chto-proiskhodit-na-krymskom-mostu-seychas-i-skolko-zhdat-proezda-1161030899.html
Что происходит на Крымском мосту сейчас и сколько ждать проезда
Что происходит на Крымском мосту сейчас и сколько ждать проезда - РИА Новости Крым, 13.11.2026
Что происходит на Крымском мосту сейчас и сколько ждать проезда
Крымский мост работает в штатном режиме, в очереди со стороны Керчи стоят 50 авто. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте. РИА Новости Крым, 13.11.2026
2026-11-13T13:11
2026-11-13T13:11
2026-11-13T13:12
ситуация на дорогах крыма
крым
новости крыма
крымский мост
очереди на крымском мосту
керчь
логистика
транспорт
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/01/04/1152180435_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_ccdc994ef5147cc3297e90fcb4fbb028.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. Крымский мост работает в штатном режиме, в очереди со стороны Керчи стоят 50 авто. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте.Крымский мост – стратегический объект, на котором действуют повышенные меры безопасности. В целях безопасности здесь введен ряд ограничений. Так, с 20 января текущего года по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних.Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей. В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
крымский мост
керчь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/01/04/1152180435_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_a0897ec2e0bfd15adfa8aee8fa400397.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, крымский мост, очереди на крымском мосту, керчь, логистика, транспорт
Что происходит на Крымском мосту сейчас и сколько ждать проезда
В очереди на Крымском мосту стоят 50 авто со стороны Керчи
13:11 13.11.2026 (обновлено: 13:12 13.11.2026)