https://crimea.ria.ru/20261113/goryachie-linii-v-krymu-dolzhny-rabotat-po-boevomu-raspisaniyu---aksenov-1161036629.html

Горячие линии в Крыму должны работать по "боевому расписанию" - Аксенов

Горячие линии в Крыму должны работать по "боевому расписанию" - Аксенов - РИА Новости Крым, 13.11.2026

Горячие линии в Крыму должны работать по "боевому расписанию" - Аксенов

Телефонные горячие линии профильных ведомств Республики Крым должны работать круглосуточно, заявил глава РК Сергей Аксенов в ходе совещания в Совмине ресрублики РИА Новости Крым, 13.11.2026

2026-11-13T15:07

2026-11-13T15:07

2026-11-13T15:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. Телефонные горячие линии профильных ведомств Республики Крым должны работать круглосуточно, заявил глава РК Сергей Аксенов в ходе совещания в Совмине ресрублики по вопросам работы с обращениями граждан.С 6 по 12 ноября на имя руководителя республики поступило около пяти тысяч обращений – на две тысячи больше, чем неделей ранее. Темы обращений: электроэнергия, отопление, водоснабжение, работа управляющих организаций.По его словам, наибольшее число претензий граждан к ресурсоснабжающим организациям: длительное ожидание ответа или не отвечают на звонки, отсутствие сведений о том, когда будет устранена аварийная ситуация.Аксенов заявил, что виновные в неудовлетворительной организации работы служб должны быть наказаны."Текущая обстановка требует полной мобилизации органов власти на всех уровнях. Но недоработок, к сожалению, еще много. Чаще всего по субъективным причинам. Системно будем отрабатывать все направления, повышать эффективность. Другого пути у нас нет", - заверил Сергей Аксенов.Также глава Крыма поручил прокуратуре республики проверить работу всех управляющих компаний региона.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов признал, что власти республики недорабатывают в работе с обращениями граждан, и призвал крымчан обращаться на горячие линии министерств и ведомств, а в случае нерешенных вопросов – писать ему напрямую через соцсети.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов рассказал о ситуации с энергоснабжением КрымаАксенов: работа с обращениями граждан — "на крайне низком уровне"Новый регламент: коммунальщиков Крыма заставят быть ответственнее

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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