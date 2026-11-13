https://crimea.ria.ru/20261113/kotovka-v-kharkovskoy-oblasti-pereshla-pod-kontrol-rossii-1161031390.html
Котовка и Никольское перешли под контроль России
Котовка и Никольское перешли под контроль России - РИА Новости Крым, 13.11.2026
Котовка и Никольское перешли под контроль России
Российские военные освободили два населенных пункта в Харьковской и Сумской областях. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. РИА Новости Крым, 13.11.2026
2026-11-13T13:08
2026-11-13T13:08
2026-11-13T13:29
министерство обороны рф
новости сво
вооруженные силы россии
харьковская область
сумская область
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. Российские военные освободили два населенных пункта в Харьковской и Сумской областях. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.Также, по данным военного ведомства, российские бойцы установили контроль над Никольским в Сумской области.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Освобождены еще четыре населенных пункта в трех областях УкраиныАрмия России освободила еще один населенный пункт в Запорожской областиВС России взяли под контроль еще один населенный пункт в Харьковской области
харьковская область
сумская область
РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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Российские военные освободили Котовку в Харьковской области и Никольское в Сумской
Российские военные освободили Котовку в Харьковской области и Никольское в Сумской
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, харьковская область, сумская область, потери всу , видео
Котовка и Никольское перешли под контроль России
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. Российские военные освободили два населенных пункта в Харьковской и Сумской областях. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
2026-11-13T13:08
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PT1M29S
Котовка и Никольское перешли под контроль России
Российские войска установили контроль над Котовкой и Никольским
13:08 13.11.2026 (обновлено: 13:29 13.11.2026)