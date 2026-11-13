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Котовка и Никольское перешли под контроль России

Котовка и Никольское перешли под контроль России - РИА Новости Крым, 13.11.2026

Котовка и Никольское перешли под контроль России

Российские военные освободили два населенных пункта в Харьковской и Сумской областях. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. РИА Новости Крым, 13.11.2026

2026-11-13T13:08

2026-11-13T13:08

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министерство обороны рф

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потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. Российские военные освободили два населенных пункта в Харьковской и Сумской областях. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.Также, по данным военного ведомства, российские бойцы установили контроль над Никольским в Сумской области.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Освобождены еще четыре населенных пункта в трех областях УкраиныАрмия России освободила еще один населенный пункт в Запорожской областиВС России взяли под контроль еще один населенный пункт в Харьковской области

харьковская область

сумская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Российские военные освободили Котовку в Харьковской области и Никольское в Сумской Российские военные освободили Котовку в Харьковской области и Никольское в Сумской 2026-11-13T13:08 true PT1M29S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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