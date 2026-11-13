Рейтинг@Mail.ru
Котовка и Никольское перешли под контроль России - РИА Новости Крым, 13.11.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261113/kotovka-v-kharkovskoy-oblasti-pereshla-pod-kontrol-rossii-1161031390.html
Котовка и Никольское перешли под контроль России
Котовка и Никольское перешли под контроль России - РИА Новости Крым, 13.11.2026
Котовка и Никольское перешли под контроль России
Российские военные освободили два населенных пункта в Харьковской и Сумской областях. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. РИА Новости Крым, 13.11.2026
2026-11-13T13:08
2026-11-13T13:29
министерство обороны рф
новости сво
вооруженные силы россии
харьковская область
сумская область
потери всу
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0b/0d/1161033266_106:0:1800:953_1920x0_80_0_0_1f0bddb50601256508d9459344d2b576.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. Российские военные освободили два населенных пункта в Харьковской и Сумской областях. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.Также, по данным военного ведомства, российские бойцы установили контроль над Никольским в Сумской области.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Освобождены еще четыре населенных пункта в трех областях УкраиныАрмия России освободила еще один населенный пункт в Запорожской областиВС России взяли под контроль еще один населенный пункт в Харьковской области
харьковская область
сумская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Российские военные освободили Котовку в Харьковской области и Никольское в Сумской
Российские военные освободили Котовку в Харьковской области и Никольское в Сумской
2026-11-13T13:08
true
PT1M29S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0b/0d/1161033266_318:0:1589:953_1920x0_80_0_0_c686a0bdfc007372f409fa6e18f96a4d.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, харьковская область, сумская область, потери всу , видео
Котовка и Никольское перешли под контроль России
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. Российские военные освободили два населенных пункта в Харьковской и Сумской областях. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
2026-11-13T13:08
true
PT1M29S
Котовка и Никольское перешли под контроль России

Российские войска установили контроль над Котовкой и Никольским

13:08 13.11.2026 (обновлено: 13:29 13.11.2026)
 
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. Российские военные освободили два населенных пункта в Харьковской и Сумской областях. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
"Группировка войск "Север" взяла под контроль населенный пункт Котовка Харьковской области", - говорится в сообщении.
Также, по данным военного ведомства, российские бойцы установили контроль над Никольским в Сумской области.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Освобождены еще четыре населенных пункта в трех областях Украины
Армия России освободила еще один населенный пункт в Запорожской области
ВС России взяли под контроль еще один населенный пункт в Харьковской области
 
Министерство обороны РФНовости СВОВооруженные силы РоссииХарьковская областьСумская областьПотери ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:21Прокуратура проверит все управляющие компании Крыма
14:13Зеленский с бутылками на аэродроме: зачем США устроили ему такую встречу 0:50
13:57Женщина погибла при ударе по автобусу в Луганске
13:49Микрорайон Симферополя остался без света из-за аварии на сетях
13:39Армия России нанесла 14 ударов по военным целям на Украине
13:32Для "Полуострова Меганом" установили охранную зону
13:25Два безэкипажных катера ВСУ подбиты в Черном море
13:20В Бахчисарайском районе без света остались девять населенных пунктов
13:11Что происходит на Крымском мосту сейчас и сколько ждать проезда
13:08Котовка и Никольское перешли под контроль России 1:29
13:05Четыре человека погибли при атаке на промпредприятие в Самарской области
12:53Крымчанин обчистил пьяного на улице и попался на хранении оружия
12:43Взрыв машины в Москве: ранен бывший советник экс-премьера Украины
12:31С флагом и гимном: российские спортсмены возвращаются на мировую арену
12:20Бывший глава Нижнегорского района стал замминистра спорта Крыма
12:08Житель Симферополя пойдет под суд за оскорбление чувств верующих
11:51Режим ЧС введен в Ростове после атаки украинских дронов
11:39В Феодосии до ночи будет слышна стрельба
11:28Более тысячи иностранных наемников ВСУ объявлены в международный розыск
11:18В Москве взорвался автомобиль – что известно 0:32
Лента новостейМолния