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Крымчанин обчистил пьяного на улице и попался на хранении оружия

Крымчанин обчистил пьяного на улице и попался на хранении оружия - РИА Новости Крым, 13.11.2026

Крымчанин обчистил пьяного на улице и попался на хранении оружия

В Керчи 54-летний местный житель обокрал нетрезвого мужчину, уснувшего на лавочке, а позже правоохранители обнаружили у него и незарегистрированное... РИА Новости Крым, 13.11.2026

2026-11-13T12:53

2026-11-13T12:53

2026-11-13T12:53

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя — РИА Новости Крым. В Керчи 54-летний местный житель обокрал нетрезвого мужчину, уснувшего на лавочке, а позже правоохранители обнаружили у него и незарегистрированное огнестрельное оружие. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по региону.По данным ведомства, преступление было совершено в ночное время вблизи одного из развлекательных заведений города. Потерпевший, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, вышел из заведения и присел на лавочку, чтобы вызвать такси. Из-за ухудшения самочувствия гражданин уснул, чем воспользовался злоумышленник. Подозреваемый похитил у него мобильный телефон, кошелек и денежные средства. Общий материальный ущерб составил 80 тысяч рублей.В рамках оперативно-розыскных мероприятий полицейские осмотрели место жительства фигуранта. На месте были обнаружены и изъяты мобильный телефон, кошелек и часть денег потерпевшего. По данным фактам возбуждены уголовные дела о краже, совершенной с причинением значительного ущерба и о незаконном приобретении и хранении оружия. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, добавили в пресс-службе.Ранее летом уснувшая на пляже 28-летняя москвичка лишилась золотых украшений, которые с нее снял новоиспеченный кавалер.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтактеи MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Полмиллиона вместо пяти тысяч: на Кубани нанятый мастер обманул пенсионеркуПотерял чек на месте преступления: в Ялте бизнесмена осудили за кражу 32 млнОбчистили частный дом – на Кубани задержали двоих крымчан

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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