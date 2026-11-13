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Крымчанин обчистил пьяного на улице и попался на хранении оружия - РИА Новости Крым, 13.11.2026
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Крымчанин обчистил пьяного на улице и попался на хранении оружия
Крымчанин обчистил пьяного на улице и попался на хранении оружия - РИА Новости Крым, 13.11.2026
Крымчанин обчистил пьяного на улице и попался на хранении оружия
В Керчи 54-летний местный житель обокрал нетрезвого мужчину, уснувшего на лавочке, а позже правоохранители обнаружили у него и незарегистрированное... РИА Новости Крым, 13.11.2026
2026-11-13T12:53
2026-11-13T12:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя — РИА Новости Крым. В Керчи 54-летний местный житель обокрал нетрезвого мужчину, уснувшего на лавочке, а позже правоохранители обнаружили у него и незарегистрированное огнестрельное оружие. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по региону.По данным ведомства, преступление было совершено в ночное время вблизи одного из развлекательных заведений города. Потерпевший, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, вышел из заведения и присел на лавочку, чтобы вызвать такси. Из-за ухудшения самочувствия гражданин уснул, чем воспользовался злоумышленник. Подозреваемый похитил у него мобильный телефон, кошелек и денежные средства. Общий материальный ущерб составил 80 тысяч рублей.В рамках оперативно-розыскных мероприятий полицейские осмотрели место жительства фигуранта. На месте были обнаружены и изъяты мобильный телефон, кошелек и часть денег потерпевшего. По данным фактам возбуждены уголовные дела о краже, совершенной с причинением значительного ущерба и о незаконном приобретении и хранении оружия. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, добавили в пресс-службе.Ранее летом уснувшая на пляже 28-летняя москвичка лишилась золотых украшений, которые с нее снял новоиспеченный кавалер.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтактеи MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Полмиллиона вместо пяти тысяч: на Кубани нанятый мастер обманул пенсионеркуПотерял чек на месте преступления: в Ялте бизнесмена осудили за кражу 32 млнОбчистили частный дом – на Кубани задержали двоих крымчан
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4.7
96
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происшествия, крым, керчь, криминал, кража, оружие, мвд по республике крым, новости крыма, общество
Крымчанин обчистил пьяного на улице и попался на хранении оружия

В Керчи задержан мужчина за кражу на улице и незаконное хранение оружия

12:53 13.11.2026
 
© Фото пресс-службы МВД по РК / Перейти в фотобанкШеврон сотрудника полиции
Шеврон сотрудника полиции
© Фото пресс-службы МВД по РК
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя — РИА Новости Крым. В Керчи 54-летний местный житель обокрал нетрезвого мужчину, уснувшего на лавочке, а позже правоохранители обнаружили у него и незарегистрированное огнестрельное оружие. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по региону.
По данным ведомства, преступление было совершено в ночное время вблизи одного из развлекательных заведений города. Потерпевший, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, вышел из заведения и присел на лавочку, чтобы вызвать такси. Из-за ухудшения самочувствия гражданин уснул, чем воспользовался злоумышленник. Подозреваемый похитил у него мобильный телефон, кошелек и денежные средства. Общий материальный ущерб составил 80 тысяч рублей.
В рамках оперативно-розыскных мероприятий полицейские осмотрели место жительства фигуранта. На месте были обнаружены и изъяты мобильный телефон, кошелек и часть денег потерпевшего.
"При дальнейшем обследовании помещения выявлено и изъято гладкоствольное казнозарядное огнестрельное ружье. По заключению экспертно‑криминалистического подразделения, оружие пригодно для производства выстрела и хранилось без соответствующего разрешения", - отметили в ведомстве.
По данным фактам возбуждены уголовные дела о краже, совершенной с причинением значительного ущерба и о незаконном приобретении и хранении оружия. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, добавили в пресс-службе.
Ранее летом уснувшая на пляже 28-летняя москвичка лишилась золотых украшений, которые с нее снял новоиспеченный кавалер.
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