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Арт-кластеру "Таврида" выделили земельные участки в Крыму
Арт-кластеру "Таврида" выделили земельные участки в Крыму - РИА Новости Крым, 13.11.2026
Арт-кластеру "Таврида" выделили земельные участки в Крыму
Арт-кластер "Таврида" в Судаке получил в распоряжение земельные участки для создания единого имущественного комплекса. Об этом на встрече с президентом РФ... РИА Новости Крым, 13.11.2026
2026-11-13T14:27
2026-11-13T14:27
2026-11-13T14:27
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арт-кластер "таврида"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Арт-кластер "Таврида" в Судаке получил в распоряжение земельные участки для создания единого имущественного комплекса. Об этом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал руководитель Федерального агентства по управлению государственным имуществом Вадим Яковенко, сообщает Кремль.Кроме того, он доложил президенту об объектах федерального имущества в регионах, которые требуют ремонтов. В этом году в порядок приведут 5 тысяч таких объектов.Арт-кластер "Таврида" в Крыму – платформа возможностей для молодых деятелей творческих индустрий, культуры и искусства. Свою историю "Таврида" начала в 2015 году, когда получила статус Всероссийского молодежного образовательного форума. В 2019 году "Таврида" выросла в арт-кластер. Он объединяет летние школы, фестиваль, грантовый конкурс, федеральную сеть арт-резиденций, Академию творческих индустрий "Меганом" и другие проекты. "Таврида.АРТ" входит в федеральный проект "Россия — страна возможностей" национального проекта "Молодежь и дети" и реализуется при поддержке Федерального агенства по делам молодежи.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Минкульт РФ представил на "Тавриде.АРТ" каталог главных тем России250 гектаров креатива у моря – яркие кадры фестиваля "Таврида.АРТ"Арт-кластер "Таврида" на Херсонщине: как идет строительство
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крым, арт-кластер "таврида", владимир путин (политик), новости, земля, новости крыма
Арт-кластеру "Таврида" выделили земельные участки в Крыму
В Крыму комплексу арт-кластера "Таврида" выделили земельные участки – Росимущество
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Арт-кластер "Таврида" в Судаке получил в распоряжение земельные участки для создания единого имущественного комплекса. Об этом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал руководитель Федерального агентства по управлению государственным имуществом Вадим Яковенко, сообщает Кремль.
"В соответствии с поручениями мы работали по предоставлению земельных участков для создания единого имущественного комплекса арт-кластер "Таврида" – это Республика Крым", – сказал Яковенко.
Кроме того, он доложил президенту об объектах федерального имущества в регионах, которые требуют ремонтов. В этом году в порядок приведут 5 тысяч таких объектов.
Арт-кластер "Таврида" в Крыму – платформа возможностей для молодых деятелей творческих индустрий, культуры и искусства. Свою историю "Таврида" начала в 2015 году, когда получила статус Всероссийского молодежного образовательного форума. В 2019 году "Таврида" выросла в арт-кластер. Он объединяет летние школы, фестиваль, грантовый конкурс, федеральную сеть арт-резиденций, Академию творческих индустрий "Меганом" и другие проекты. "Таврида.АРТ" входит в федеральный проект "Россия — страна возможностей" национального проекта "Молодежь и дети" и реализуется при поддержке Федерального агенства по делам молодежи.
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