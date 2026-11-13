https://crimea.ria.ru/20261113/prokuratura-proverit-vse-upravlyayuschie-kompanii-kryma-1161035073.html

Прокуратура проверит все управляющие компании Крыма

Прокуратура проверит все управляющие компании Крыма - РИА Новости Крым, 13.11.2026

Прокуратура проверит все управляющие компании Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов поручил прокуратуре республики проверить работу всех управляющих компаний региона. Об этом Аксенов сказал в пятницу, 13 ноября, в... РИА Новости Крым, 13.11.2026

2026-11-13T14:21

2026-11-13T14:21

2026-11-13T14:26

жкх крыма и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил прокуратуре республики проверить работу всех управляющих компаний региона. Об этом Аксенов сказал в пятницу, 13 ноября, в ходе совещания по вопросам работы с обращениями крымчан.Ранее Аксенов поручил республиканской Инспекции по жилнадзору провести проверку всех управляющих организаций, проконтролировать установление размера платы за содержание домов. Тариф должен соответствовать объему и частоте выполняемых работ, подчеркнул глава Крыма.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый регламент: коммунальщиков Крыма заставят быть ответственнееАксенов признал недоработку властей с населениемРемонт в вашем доме: как улучшить работу управляющих компаний в Крыму

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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