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Прокуратура проверит все управляющие компании Крыма - РИА Новости Крым, 13.11.2026
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Прокуратура проверит все управляющие компании Крыма
Прокуратура проверит все управляющие компании Крыма - РИА Новости Крым, 13.11.2026
Прокуратура проверит все управляющие компании Крыма
Глава Крыма Сергей Аксенов поручил прокуратуре республики проверить работу всех управляющих компаний региона. Об этом Аксенов сказал в пятницу, 13 ноября, в... РИА Новости Крым, 13.11.2026
2026-11-13T14:21
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жкх крыма и севастополя
сергей аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил прокуратуре республики проверить работу всех управляющих компаний региона. Об этом Аксенов сказал в пятницу, 13 ноября, в ходе совещания по вопросам работы с обращениями крымчан.Ранее Аксенов поручил республиканской Инспекции по жилнадзору провести проверку всех управляющих организаций, проконтролировать установление размера платы за содержание домов. Тариф должен соответствовать объему и частоте выполняемых работ, подчеркнул глава Крыма.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый регламент: коммунальщиков Крыма заставят быть ответственнееАксенов признал недоработку властей с населениемРемонт в вашем доме: как улучшить работу управляющих компаний в Крыму
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жкх крыма и севастополя, сергей аксенов, прокуратура республики крым, новости крыма, крым
Прокуратура проверит все управляющие компании Крыма

Аксенов поручил республиканской прокуратуре проверить все управляющие компании Крыма

14:21 13.11.2026 (обновлено: 14:26 13.11.2026)
 
© Пресс-служба Прокуратуры Республики КрымСотрудник прокуратуры
Сотрудник прокуратуры
© Пресс-служба Прокуратуры Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил прокуратуре республики проверить работу всех управляющих компаний региона. Об этом Аксенов сказал в пятницу, 13 ноября, в ходе совещания по вопросам работы с обращениями крымчан.

"Прошу прокуратуру республики дать поручение всем городским прокурорам. По всем обращениям, в рамках которых были получены денежные средства, но работы не выполнены, организовать проверки управляющих компаний. Не должно остаться ни одного обращения (от жителей - ред.), по которым фиктивно взымались деньги, а работы не выполнялись ", - сказал глава Крыма.

Ранее Аксенов поручил республиканской Инспекции по жилнадзору провести проверку всех управляющих организаций, проконтролировать установление размера платы за содержание домов. Тариф должен соответствовать объему и частоте выполняемых работ, подчеркнул глава Крыма.
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ЖКХ Крыма и СевастополяСергей АксеновПрокуратура Республики КрымНовости КрымаКрым
 
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