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Крымский мост закрыт для проезда: оперативная информация - РИА Новости Крым, 13.05.2024
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Крымский мост закрыт для проезда: оперативная информация
Крымский мост закрыт для проезда: оперативная информация - РИА Новости Крым, 13.05.2024
Крымский мост закрыт для проезда: оперативная информация
Движение автомобилей по Крымскому мосту временно остановлено. Об этом сообщается в оперативном канале информационного центра по автодорогам о ситуации на... РИА Новости Крым, 13.05.2024
2024-05-13T07:15
2024-05-13T07:17
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Движение автомобилей по Крымскому мосту временно остановлено. Об этом сообщается в оперативном канале информационного центра по автодорогам о ситуации на автоподходах к мосту и подготовке к досмотру.Рано утром в понедельник движение по мосту перекрывали, проезд был запрещен в течение двух часов. На данный момент в очереди перед мостовым переходом стоят более 200 машин.Крымский мост периодически закрывают для проезда автомобилей, о чем сообщается в специально созданном канале оперативной информации. Сообщается о ситуации на подъезде со стороны Крыма и Краснодарского края и пробках, если они появляются.Временная остановка движения транспорта на Крымском мосту является вынужденной мерой, связанной с необходимостью силовых структур обеспечить безопасность людей и инфраструктуры. Ограничения временные, и после снятия запрета движение автотранспорта возобновляется.Власти Крыма и Кубани неоднократно напоминали, что транспортный переход через Керченский пролив является важным стратегическим объектом и его безопасность в приоритете. А потому водителям и пассажирам следует с пониманием отнестись к принимаемым мерам и выполнять указания сотрудников служб на мосту.
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РИА Новости Крым
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96
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крымский мост, транспорт, логистика, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, крым
Крымский мост закрыт для проезда: оперативная информация

Движение по Крымскому мосту временно остановлено

07:15 13.05.2024 (обновлено: 07:17 13.05.2024)
 
Крымский мост закрыт
Крымский мост закрыт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Движение автомобилей по Крымскому мосту временно остановлено. Об этом сообщается в оперативном канале информационного центра по автодорогам о ситуации на автоподходах к мосту и подготовке к досмотру.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", – говорится в сообщении.

Рано утром в понедельник движение по мосту перекрывали, проезд был запрещен в течение двух часов. На данный момент в очереди перед мостовым переходом стоят более 200 машин.
Крымский мост периодически закрывают для проезда автомобилей, о чем сообщается в специально созданном канале оперативной информации. Сообщается о ситуации на подъезде со стороны Крыма и Краснодарского края и пробках, если они появляются.
Временная остановка движения транспорта на Крымском мосту является вынужденной мерой, связанной с необходимостью силовых структур обеспечить безопасность людей и инфраструктуры. Ограничения временные, и после снятия запрета движение автотранспорта возобновляется.
Власти Крыма и Кубани неоднократно напоминали, что транспортный переход через Керченский пролив является важным стратегическим объектом и его безопасность в приоритете. А потому водителям и пассажирам следует с пониманием отнестись к принимаемым мерам и выполнять указания сотрудников служб на мосту.
 
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