https://crimea.ria.ru/20240513/krymskiy-most-zakryt-dlya-proezda-operativnaya-informatsiya-1137225351.html

Крымский мост закрыт для проезда: оперативная информация

Крымский мост закрыт для проезда: оперативная информация - РИА Новости Крым, 13.05.2024

Крымский мост закрыт для проезда: оперативная информация

Движение автомобилей по Крымскому мосту временно остановлено. Об этом сообщается в оперативном канале информационного центра по автодорогам о ситуации на... РИА Новости Крым, 13.05.2024

2024-05-13T07:15

2024-05-13T07:15

2024-05-13T07:17

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

транспорт

логистика

безопасность республики крым и севастополя

новости крыма

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Движение автомобилей по Крымскому мосту временно остановлено. Об этом сообщается в оперативном канале информационного центра по автодорогам о ситуации на автоподходах к мосту и подготовке к досмотру.Рано утром в понедельник движение по мосту перекрывали, проезд был запрещен в течение двух часов. На данный момент в очереди перед мостовым переходом стоят более 200 машин.Крымский мост периодически закрывают для проезда автомобилей, о чем сообщается в специально созданном канале оперативной информации. Сообщается о ситуации на подъезде со стороны Крыма и Краснодарского края и пробках, если они появляются.Временная остановка движения транспорта на Крымском мосту является вынужденной мерой, связанной с необходимостью силовых структур обеспечить безопасность людей и инфраструктуры. Ограничения временные, и после снятия запрета движение автотранспорта возобновляется.Власти Крыма и Кубани неоднократно напоминали, что транспортный переход через Керченский пролив является важным стратегическим объектом и его безопасность в приоритете. А потому водителям и пассажирам следует с пониманием отнестись к принимаемым мерам и выполнять указания сотрудников служб на мосту.

крымский мост

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, транспорт, логистика, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, крым