https://crimea.ria.ru/20230826/chto-darit-uchitelyu-na-den-znaniy-1130899735.html

Что дарить учителю на День знаний

Что дарить учителю на День знаний - РИА Новости Крым, 26.08.2023

Что дарить учителю на День знаний

По Гражданскому кодексу РФ, работникам образовательных организаций разрешено дарить подарки, стоимость которых не превышает трех тысяч рублей. Все, что дороже,... РИА Новости Крым, 26.08.2023

2023-08-26T08:22

2023-08-26T08:22

2023-08-26T08:22

радио "спутник в крыму"

совет эксперта

наталья беличкова

подарки

школа

гражданский кодекс рф

общество

образование в крыму и севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. По Гражданскому кодексу РФ, работникам образовательных организаций разрешено дарить подарки, стоимость которых не превышает трех тысяч рублей. Все, что дороже, может расцениваться, как взятка. Как подобрать подарок учителю тактично и правильно, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала основатель и руководитель школы этикета в Крыму Наталья Беличкова.Однако к выбору цветов, по мнению эксперта, надо подходить с умом. Стоит избегать красных, бордовых роз, потому что они символизируют романтические чувства. А вот розовые, белые, желтые оттенки дарить можно. Также подарком могут быть букеты пионов, гвоздик. Но важно, чтобы у растений не было сильного запаха.Хорошим и уместным презентом будут и красиво оформленные наборы сладостей, билет, например, в театр, на концерт, если, конечно, знаете, каким направлением в искусстве увлекается педагог. При этом важно помнить, что цена билета не должна превышать 3 тыс. рублей.Если учитель любит путешествия, можно подарить ему сертификат на поездку, например, по Крыму. Но также не забывайте о его стоимости.Не рекомендуется дарить алкоголь, домашних животных, косметику, парфюмерию, ювелирные украшения.Читайте также на РИА Новости Крым:Общекрымское родительское собрание: чего ждать от нового учебного года?В Крыму участников СВО приглашают учиться и преподавать в школахШкольников будут учить применять беспилотники

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет эксперта, наталья беличкова, подарки, школа, гражданский кодекс рф, общество, образование в крыму и севастополе