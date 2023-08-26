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Что дарить учителю на День знаний - РИА Новости Крым, 26.08.2023
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Что дарить учителю на День знаний
Что дарить учителю на День знаний - РИА Новости Крым, 26.08.2023
Что дарить учителю на День знаний
По Гражданскому кодексу РФ, работникам образовательных организаций разрешено дарить подарки, стоимость которых не превышает трех тысяч рублей. Все, что дороже,... РИА Новости Крым, 26.08.2023
2023-08-26T08:22
2023-08-26T08:22
радио "спутник в крыму"
совет эксперта
наталья беличкова
подарки
школа
гражданский кодекс рф
общество
образование в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. По Гражданскому кодексу РФ, работникам образовательных организаций разрешено дарить подарки, стоимость которых не превышает трех тысяч рублей. Все, что дороже, может расцениваться, как взятка. Как подобрать подарок учителю тактично и правильно, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала основатель и руководитель школы этикета в Крыму Наталья Беличкова.Однако к выбору цветов, по мнению эксперта, надо подходить с умом. Стоит избегать красных, бордовых роз, потому что они символизируют романтические чувства. А вот розовые, белые, желтые оттенки дарить можно. Также подарком могут быть букеты пионов, гвоздик. Но важно, чтобы у растений не было сильного запаха.Хорошим и уместным презентом будут и красиво оформленные наборы сладостей, билет, например, в театр, на концерт, если, конечно, знаете, каким направлением в искусстве увлекается педагог. При этом важно помнить, что цена билета не должна превышать 3 тыс. рублей.Если учитель любит путешествия, можно подарить ему сертификат на поездку, например, по Крыму. Но также не забывайте о его стоимости.Не рекомендуется дарить алкоголь, домашних животных, косметику, парфюмерию, ювелирные украшения.Читайте также на РИА Новости Крым:Общекрымское родительское собрание: чего ждать от нового учебного года?В Крыму участников СВО приглашают учиться и преподавать в школахШкольников будут учить применять беспилотники
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РИА Новости Крым
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96
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совет эксперта, наталья беличкова, подарки, школа, гражданский кодекс рф, общество, образование в крыму и севастополе
Что дарить учителю на День знаний

Специалист по этикету рассказал, какие подарки учителям уместны, а какие вручать не стоит

08:22 26.08.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев1 сентября
1 сентября - РИА Новости, 1920, 26.08.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. По Гражданскому кодексу РФ, работникам образовательных организаций разрешено дарить подарки, стоимость которых не превышает трех тысяч рублей. Все, что дороже, может расцениваться, как взятка. Как подобрать подарок учителю тактично и правильно, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала основатель и руководитель школы этикета в Крыму Наталья Беличкова.

"1 сентября – это праздник знаний и для педагогов, и для учеников, и для родителей. Конечно, в этот день хочется сделать подарок. Но перед тем, как его выбрать, стоит ответить себе на вопрос, какую цель вы преследуете? Вы хотите просто сделать подарок "для галочки"? Или же у вас желание порадовать педагога? Красивая традиция дарить букет", – говорит специалист по этикету.

Однако к выбору цветов, по мнению эксперта, надо подходить с умом. Стоит избегать красных, бордовых роз, потому что они символизируют романтические чувства. А вот розовые, белые, желтые оттенки дарить можно. Также подарком могут быть букеты пионов, гвоздик. Но важно, чтобы у растений не было сильного запаха.
Хорошим и уместным презентом будут и красиво оформленные наборы сладостей, билет, например, в театр, на концерт, если, конечно, знаете, каким направлением в искусстве увлекается педагог. При этом важно помнить, что цена билета не должна превышать 3 тыс. рублей.
Если учитель любит путешествия, можно подарить ему сертификат на поездку, например, по Крыму. Но также не забывайте о его стоимости.
Не рекомендуется дарить алкоголь, домашних животных, косметику, парфюмерию, ювелирные украшения.

"Подарки – дело добровольное. Очень дорогой подарок учитель может и не принять. И лучше делать это не лично, а от класса, чтобы у учителя не возникло проблем с администрацией школы. Руководство может заподозрить педагога в особом отношении к ребенку, который сделал подарок от себя", – советует Наталья Беличкова.

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Радио "Спутник в Крыму"Совет экспертаНаталья БеличковаПодаркиШколаГражданский кодекс РФОбществоОбразование в Крыму и Севастополе
 
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