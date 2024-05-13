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Рейд в Севастополе открыт
Рейд в Севастополе открыт - РИА Новости Крым, 13.05.2024
Рейд в Севастополе открыт
В Севастополе возобновили движение морского транспорта, сообщили в городском дептрансе. РИА Новости Крым, 13.05.2024
2024-05-13T06:52
2024-05-13T06:52
2024-05-13T06:52
севастополь
паромы и катера в севастополе
морской транспорт
безопасность республики крым и севастополя
логистика
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости Крым. В Севастополе возобновили движение морского транспорта, сообщили в городском дептрансе.Паромы и катера остановили в Севастопольской бухте в понедельник рано утром. Для горожан организовали компенсационный маршрут от конечных остановок. Также было перекрыто движение транспорта по Крымскому мосту, сейчас оно возобновлено.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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севастополь, паромы и катера в севастополе, морской транспорт, безопасность республики крым и севастополя, логистика, новости крыма
Рейд в Севастополе открыт
В Севастополе возобновили движение катеров