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Рейд в Севастополе открыт - РИА Новости Крым, 13.05.2024
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Рейд в Севастополе открыт
Рейд в Севастополе открыт - РИА Новости Крым, 13.05.2024
Рейд в Севастополе открыт
В Севастополе возобновили движение морского транспорта, сообщили в городском дептрансе. РИА Новости Крым, 13.05.2024
2024-05-13T06:52
2024-05-13T06:52
севастополь
паромы и катера в севастополе
морской транспорт
безопасность республики крым и севастополя
логистика
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости Крым. В Севастополе возобновили движение морского транспорта, сообщили в городском дептрансе.Паромы и катера остановили в Севастопольской бухте в понедельник рано утром. Для горожан организовали компенсационный маршрут от конечных остановок. Также было перекрыто движение транспорта по Крымскому мосту, сейчас оно возобновлено.
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РИА Новости Крым
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севастополь, паромы и катера в севастополе, морской транспорт, безопасность республики крым и севастополя, логистика, новости крыма
Рейд в Севастополе открыт

В Севастополе возобновили движение катеров

06:52 13.05.2024
 
© Telegram Михаил РазвожаевКатера в Севастополе
Катера в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости Крым. В Севастополе возобновили движение морского транспорта, сообщили в городском дептрансе.
"Морской пассажирский транспорт возобновляет работу", - сказано в сообщении ведомства в официальном Telegram-канале.
Паромы и катера остановили в Севастопольской бухте в понедельник рано утром. Для горожан организовали компенсационный маршрут от конечных остановок.
Также было перекрыто движение транспорта по Крымскому мосту, сейчас оно возобновлено.
 
СевастопольПаромы и катера в СевастополеМорской транспортБезопасность Республики Крым и СевастополяЛогистикаНовости Крыма
 
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