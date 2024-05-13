https://crimea.ria.ru/20240513/reyd-v-sevastopole-otkryt-1137225093.html

Рейд в Севастополе открыт

Рейд в Севастополе открыт - РИА Новости Крым, 13.05.2024

Рейд в Севастополе открыт

В Севастополе возобновили движение морского транспорта, сообщили в городском дептрансе. РИА Новости Крым, 13.05.2024

2024-05-13T06:52

2024-05-13T06:52

2024-05-13T06:52

севастополь

паромы и катера в севастополе

морской транспорт

безопасность республики крым и севастополя

логистика

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости Крым. В Севастополе возобновили движение морского транспорта, сообщили в городском дептрансе.Паромы и катера остановили в Севастопольской бухте в понедельник рано утром. Для горожан организовали компенсационный маршрут от конечных остановок. Также было перекрыто движение транспорта по Крымскому мосту, сейчас оно возобновлено.

севастополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, паромы и катера в севастополе, морской транспорт, безопасность республики крым и севастополя, логистика, новости крыма