https://crimea.ria.ru/20240716/plyazh-turisty-i-ukrytiya-kak-oborudovali-uchkuevku-na-sluchay-atak-vsu-1138885610.html

Пляж, туристы и укрытия: как оборудовали Учкуевку на случай атак ВСУ

Пляж, туристы и укрытия: как оборудовали Учкуевку на случай атак ВСУ - РИА Новости Крым, 16.07.2024

Пляж, туристы и укрытия: как оборудовали Учкуевку на случай атак ВСУ

На пляже в севастопольском поселке Учкуевка появилось первое в городе бетонное укрытие типа "блиндаж" прямо на остановке общественного транспорта. Также в... РИА Новости Крым, 16.07.2024

2024-07-16T10:18

2024-07-16T10:18

2024-07-16T10:21

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СЕВАСТОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым, Анна Петрова. На пляже в севастопольском поселке Учкуевка появилось первое в городе бетонное укрытие типа "блиндаж" прямо на остановке общественного транспорта. Также в нескольких десятках метров от кромки воды открыты еще два. Готовы укрыть людей и в магазинах. Корреспондент РИА Новости Крым поговорил с оператором пляжа, работниками торговых точек и отдыхающими, местными и приезжими, чтобы выяснить, как продолжается сезон в популярном месте после ракетной атаки ВСУ 23 июня.Для экватора лета и жаркой погоды на песчаной "Учкуевке" не пусто, но и не людно. Есть отдыхающие с детьми, пожилые, молодые, загорелые и не очень, местные и приезжие. Кто-то расположился близко у воды, кто-то подальше, рядом с укрытиями.Прямо на пляже их теперь два – в разных концах."Весь пляж где-то 860 метров. Здесь, в начале, установлено первое, а через метров 300-400 еще одно, такое же. Оба они (рассчитаны - ред.) на 400 человек, - рассказывает сотрудник пляжа Роман. - Тут помещения были брошенные, это мы сделали убежища, оборудовали общими силами".Каждое такое укрытие – это два помещения с отдельными входами. Три стены – бетонные, четвертая, внешняя – легкая конструкция из металла и дерева, защищенная изнутри мешками с песком. Посреди несколько длинных лавок.Недалеко от первого – компания отдыхающих, парни и девушки. "Мы специально поближе к укрытию расположились, на всякий случай. Конечно, хорошо, что они есть, и чем больше, тем лучше", – говорит Виктория.Сама она, как и остальные ребята, из Горловки. Говорит, в Крым приехали в 2014-м, живут в Джанкойском районе, а в Севастополь, к морю, выбрались на пару дней - отдохнуть.Еще одна компания - женщины разных поколений - только расположилась отдохнуть почти у самой воды. До укрытия, утопая в песке, им бежать одну-две минуты, если не начинать собирать вещи. Мы, говорят, к вам издалека приехали – из Марий Эл, и как, мол, без моря? Успеем, спрячемся.Спрятаться можно не только здесь, но и выше, над пляжем, на линии магазинов. Туда, правда, бежать дольше. Но здесь есть вода, аптечки и даже умывальник.Пока о том, что люди могут рассчитывать на убежище в продуктовом маркете, свидетельствует только объявление на дверях: "Мы предоставляем укрытие во время воздушной тревоги". Но скоро будут дополнительные большие яркие стрелочки, их уже заказали и разместят у входа, рассказала администратор Елена.Пройти в укрытие в магазине можно минуя торговый зал. Возможная суета и тревожные люди, случись что, не напрягут, говорит женщина. Рассказывает, что работала 23 июня, когда случился обстрел, и к концу того дня "ноги не слушались". А по приезду домой "директор, дипломированный психолог, еще 1,5 часа разговаривала, успокаивала" ее, день выдался тяжелый, следующий провела в слезах. Теперь готова, чем может, помогать всем.Спасатель на вышке указывает мне на громкоговоритель. Такие, говорит, теперь чуть ли на каждом столбе, "весь пляж их слышит".Местная жительница Светлана оповещений по нему пока не застала: "Не приходилось, все было тихо".С мужем и детьми она возвращается с пляжа, проходя мимо единственного здесь пока бетонного укрытия типа "блиндаж". Оно прямо на автобусной остановке, за стеклянным павильоном. Вход не со стороны пляжа, а со стороны парка. Многих отдыхающих этот факт удивляет. Да и бежать до него "от моря неблизко, за минуту точно не успеть", замечает женщина."А вообще все хорошо. Люди купаются. Убежища есть. Это правильно. Спасет не спасет – это жизнь, что Бог даст", – рассуждает Светлана.Бетонное укрытие установили здесь по решению городских властей. Всего таких в городе, по словам губернатора, будет 600, а если потребуется, то и больше. На этом пляже их тоже скоро прибавится."Сколько - пока сказать не могу. Но то, что будут, это точно", – заверила оператор пляжа "Учкуевка" Людмила Кузнецова.В каждом таком бетонном укрытии высотой чуть более двух метров может поместиться от 15 до 20, а при необходимости и до 25 человек. Правда, комфортно уже не будет, но безопаснее – безусловно."Надо будет – влезем все", – вспоминаются слова горловчан.Во всех имеющихся сегодня укрытиях на пляже "Учкуевка", по словам оператора, могут разместится 500–550 человек. Пока такого количества одновременно, кажется, нет на всем берегу. Но это в будни, не все же туристы.Читайте также на РИА Новости Крым:Не все есть в учебниках: в Севастополе бойцы СВО учат детей первой помощи Как будет работать транспорт Севастополя при воздушной тревоге В Крыму участники СВО начнут учить студентов основам военной подготовки

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