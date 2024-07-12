https://crimea.ria.ru/20240712/tramp-i-orban-obsudili-krizis-na-ukraine-1138786421.html

Трамп и Орбан обсудили кризис на Украине

Трамп и Орбан обсудили кризис на Украине - РИА Новости Крым, 12.07.2024

Трамп и Орбан обсудили кризис на Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провел встречу с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом во Флориде. Политики обсудили урегулирование кризиса на... РИА Новости Крым, 12.07.2024

2024-07-12T08:11

2024-07-12T08:11

2024-07-12T09:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провел встречу с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом во Флориде. Политики обсудили урегулирование кризиса на Украине. Об этом Виктор Орбан написал в соцсети Х.В ответ Дональд Трамп написал в соцсетях слова благодарности венгерскому лидеру и добавил, что "мир должен наступить, и как можно скорее".2 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретился в Киеве с главой украинского режима Владимиром Зеленским, предложив ему рассмотреть возможность прекращения огня, чтобы ускорить начало переговоров с Москвой об урегулировании конфликта. Комментируя этот визит, политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров высказал мнение, что Орбан выступил эмиссаром исключительно Венгрии и самого себя как сторонника мира, и никаких предварительных договоренностей с европейскими лидерами по данному вопросу он не заключал.5 июля Орбан прибыл в Москву, где обсудил пути урегулирования конфликта на Украине с президентом РФ Владимиром Путиным, назвав свой приезд в столицу России "следующей остановкой" на своей пути в рамках миссии мира.7 июля, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто рекомендовал европейским политикам "пристегнуть ремни" перед дальнейшими действиями венгерского премьера Орбана в рамках "миссии мира".В понедельник, 8 июля, Виктор Орбан прибыл в Китай, где встретился с председателем КНР Си Цзиньпином.Читайте также на РИА Новости Крым:Мир должен создать условия для диалога РФ и Украины – Си ЦзиньпинПутин: Россия выступает за окончательное завершение конфликта на УкраинеЛавров ответил на слова советника офиса Зеленского об урегулировании

https://crimea.ria.ru/20240605/tramp-ili-bayden-putin-rasskazal-o-bolee-predskazuemom-dlya-rf-glave-ssha-1137890279.html

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виктор орбан, дональд трамп, сша, венгрия, украина, политика, новости