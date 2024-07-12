Рейтинг@Mail.ru
Трамп и Орбан обсудили кризис на Украине - РИА Новости Крым, 12.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240712/tramp-i-orban-obsudili-krizis-na-ukraine-1138786421.html
Трамп и Орбан обсудили кризис на Украине
Трамп и Орбан обсудили кризис на Украине - РИА Новости Крым, 12.07.2024
Трамп и Орбан обсудили кризис на Украине
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провел встречу с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом во Флориде. Политики обсудили урегулирование кризиса на... РИА Новости Крым, 12.07.2024
2024-07-12T08:11
2024-07-12T09:11
виктор орбан
дональд трамп
сша
венгрия
украина
политика
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/02/1138529432_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_4fbbb4f69432986e72320f867449d1f8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провел встречу с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом во Флориде. Политики обсудили урегулирование кризиса на Украине. Об этом Виктор Орбан написал в соцсети Х.В ответ Дональд Трамп написал в соцсетях слова благодарности венгерскому лидеру и добавил, что "мир должен наступить, и как можно скорее".2 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретился в Киеве с главой украинского режима Владимиром Зеленским, предложив ему рассмотреть возможность прекращения огня, чтобы ускорить начало переговоров с Москвой об урегулировании конфликта. Комментируя этот визит, политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров высказал мнение, что Орбан выступил эмиссаром исключительно Венгрии и самого себя как сторонника мира, и никаких предварительных договоренностей с европейскими лидерами по данному вопросу он не заключал.5 июля Орбан прибыл в Москву, где обсудил пути урегулирования конфликта на Украине с президентом РФ Владимиром Путиным, назвав свой приезд в столицу России "следующей остановкой" на своей пути в рамках миссии мира.7 июля, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто рекомендовал европейским политикам "пристегнуть ремни" перед дальнейшими действиями венгерского премьера Орбана в рамках "миссии мира".В понедельник, 8 июля, Виктор Орбан прибыл в Китай, где встретился с председателем КНР Си Цзиньпином.Читайте также на РИА Новости Крым:Мир должен создать условия для диалога РФ и Украины – Си ЦзиньпинПутин: Россия выступает за окончательное завершение конфликта на УкраинеЛавров ответил на слова советника офиса Зеленского об урегулировании
https://crimea.ria.ru/20240605/tramp-ili-bayden-putin-rasskazal-o-bolee-predskazuemom-dlya-rf-glave-ssha-1137890279.html
сша
венгрия
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/02/1138529432_113:0:1024:683_1920x0_80_0_0_23a956e18ea5b8f3b35eee6e3cefc46d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
виктор орбан, дональд трамп, сша, венгрия, украина, политика, новости
Трамп и Орбан обсудили кризис на Украине

Трамп и Орбан обсудили кризис на Украине

08:11 12.07.2024 (обновлено: 09:11 12.07.2024)
 
© AP Photo Geert Vanden WijngaertПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© AP Photo Geert Vanden Wijngaert
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провел встречу с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом во Флориде. Политики обсудили урегулирование кризиса на Украине. Об этом Виктор Орбан написал в соцсети Х.

"Для меня было честью посетить президента Дональда Трампа в Мар-а-Лаго сегодня. Мы обсудили пути установления мира. Хорошая новость дня: он собирается решить эту проблему!", - написал Орбан в соцсети Х, пометив публикацию темой "Миссия мира".

В ответ Дональд Трамп написал в соцсетях слова благодарности венгерскому лидеру и добавил, что "мир должен наступить, и как можно скорее".
2 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретился в Киеве с главой украинского режима Владимиром Зеленским, предложив ему рассмотреть возможность прекращения огня, чтобы ускорить начало переговоров с Москвой об урегулировании конфликта. Комментируя этот визит, политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров высказал мнение, что Орбан выступил эмиссаром исключительно Венгрии и самого себя как сторонника мира, и никаких предварительных договоренностей с европейскими лидерами по данному вопросу он не заключал.
5 июля Орбан прибыл в Москву, где обсудил пути урегулирования конфликта на Украине с президентом РФ Владимиром Путиным, назвав свой приезд в столицу России "следующей остановкой" на своей пути в рамках миссии мира.
7 июля, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто рекомендовал европейским политикам "пристегнуть ремни" перед дальнейшими действиями венгерского премьера Орбана в рамках "миссии мира".
В понедельник, 8 июля, Виктор Орбан прибыл в Китай, где встретился с председателем КНР Си Цзиньпином.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Мир должен создать условия для диалога РФ и Украины – Си Цзиньпин
Путин: Россия выступает за окончательное завершение конфликта на Украине
Лавров ответил на слова советника офиса Зеленского об урегулировании
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
5 июня, 20:57
Трамп или Байден: Путин рассказал о более предсказуемом для РФ главе США
 
Виктор ОрбанДональд ТрампСШАВенгрияУкраинаПолитикаНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:52Пляжи Ялты открыли для купания
10:38Паромы между Крымом и Кавказом: на поддержку сообщения выделили 5,7 млрд
10:15Очередь на Крымский мост выросла в три раза за час
10:10На безопасные и качественные крымские дороги выдели почти 7 млрд рублей
10:03В Крыму задержали шпиона украинских спецслужб
09:51Байден перепутал Зеленского с Путиным: реакция российского МИД
09:45В Геленджик везли 19 килограммов синтетических наркотиков
09:38Путин оценил работу главы Алушты Галины Огневой
09:21В Керчи и Красноперекопске частично не будет воды в пятницу
09:02На Крымском мосту опять растет очередь
08:57Начальник ГУФСИН в Ростове ушел с поста после захвата заложников в СИЗО
08:26Удивил Зеленского: Байден назвал имя президента Украины
08:11Трамп и Орбан обсудили кризис на Украине
08:07Коварный Али-Баба в Мисхорском парке: шедевр эстонца в Крыму
07:42Делаем все возможное: Гладков рассказал о состоянии детей после атаки ВСУ
07:25Чем грозит Крыму глобальное потепление
06:59НАТО встала на путь подготовки войны - Антонов
06:36Быстрянка против гольяна: "чужаки" выживают местных рыб из Салгира
06:02Идеальное преступление: как Украину разбирают на органы и артефакты
00:01Чего ждать от погоды в Крыму в пятницу
Лента новостейМолния