Трамп и Орбан обсудили кризис на Украине
Трамп и Орбан обсудили кризис на Украине
08:11 12.07.2024 (обновлено: 09:11 12.07.2024)
© AP Photo Geert Vanden WijngaertПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
© AP Photo Geert Vanden Wijngaert
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провел встречу с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом во Флориде. Политики обсудили урегулирование кризиса на Украине. Об этом Виктор Орбан написал в соцсети Х.
"Для меня было честью посетить президента Дональда Трампа в Мар-а-Лаго сегодня. Мы обсудили пути установления мира. Хорошая новость дня: он собирается решить эту проблему!", - написал Орбан в соцсети Х, пометив публикацию темой "Миссия мира".
В ответ Дональд Трамп написал в соцсетях слова благодарности венгерскому лидеру и добавил, что "мир должен наступить, и как можно скорее".
2 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретился в Киеве с главой украинского режима Владимиром Зеленским, предложив ему рассмотреть возможность прекращения огня, чтобы ускорить начало переговоров с Москвой об урегулировании конфликта. Комментируя этот визит, политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров высказал мнение, что Орбан выступил эмиссаром исключительно Венгрии и самого себя как сторонника мира, и никаких предварительных договоренностей с европейскими лидерами по данному вопросу он не заключал.
5 июля Орбан прибыл в Москву, где обсудил пути урегулирования конфликта на Украине с президентом РФ Владимиром Путиным, назвав свой приезд в столицу России "следующей остановкой" на своей пути в рамках миссии мира.
7 июля, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто рекомендовал европейским политикам "пристегнуть ремни" перед дальнейшими действиями венгерского премьера Орбана в рамках "миссии мира".
В понедельник, 8 июля, Виктор Орбан прибыл в Китай, где встретился с председателем КНР Си Цзиньпином.
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