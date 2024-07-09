Рейтинг@Mail.ru
Новый имиджмейкер Запада – эксперт пояснил скрытую миссию Орбана - РИА Новости Крым, 09.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20240709/novyy-imidzhmeyker-zapada--ekspert-poyasnil-skrytuyu-missiyu-orbana-1138719389.html
Новый имиджмейкер Запада – эксперт пояснил скрытую миссию Орбана
Новый имиджмейкер Запада – эксперт пояснил скрытую миссию Орбана - РИА Новости Крым, 09.07.2024
Новый имиджмейкер Запада – эксперт пояснил скрытую миссию Орбана
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выполняет миссию мира, чтобы "поправить" имидж Евросоюза в преддверии перемен в исполнительной власти, после чего политика... РИА Новости Крым, 09.07.2024
2024-07-09T22:19
2024-07-09T22:19
виктор орбан
радио "спутник в крыму"
европейский союз (ес)
европа
коллективный запад
в мире
политика
украина
мнения
игорь шатров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/0d/1133514272_0:270:2843:1869_1920x0_80_0_0_1a013a83282a6d916bfa4ec23ed64b7c.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выполняет миссию мира, чтобы "поправить" имидж Евросоюза в преддверии перемен в исполнительной власти, после чего политика Запада в отношении Украины будет изменена. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал руководитель Экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров.Визиты Орбана были организованы в кратчайшие сроки и наносились спонтанно, о чем свидетельствуют "некоторые протокольные моменты", отметил Шатров. По мнению Шатрова, хотя на сегодняшний день политическое большинство лидеров, ныне управляющих западными странами, не готово принять Орбана и его позицию, его дело "не пропадет в веках". "Мы видим какие перемены происходят в законодательных органах власти стран Запада. Одной Франции достаточно для того, чтобы сказать, что мир меняется на глазах. И в любом случае произойдут перемены в исполнительной власти. И мы увидим результаты от действий Орбана, потому что он работает на годы. А эти ребята – сиюминутные, пришли посидеть на кресле и этим отличаются", – сказал Шатров. А потому, помимо роли миротворца, Орбан выполняет сегодня роль своеобразного имиджмейкера Запада, лицо которого очень скоро сильно изменится.Ранее мнение о том, приведут ли приведут ли визиты Орбана в рамках миссии, которую сам он назвал миротворческой, к переговорам по Украине, высказал эксперт Института нового общества Владимир Киреев. 2 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретился в Киеве с главой украинского режима Владимиром Зеленским, предложив ему рассмотреть возможность прекращения огня, чтобы ускорить начало переговоров с Москвой об урегулировании конфликта. 5 июля Орбан прибыл в Москву, где обсудил пути урегулирования конфликта на Украине с президентом РФ Владимиром Путиным, назвав свой приезд в столицу России "следующей остановкой" на своей пути в рамках миссии мира.7 июля министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто рекомендовал европейским политикам "пристегнуть ремни" перед дальнейшими действиями венгерского премьера Орбана в рамках "миссии мира".В понедельник, 8 июля, Виктор Орбан прибыл в Китай, где встретился с председателем КНР Си Цзиньпином.Читайте также на РИА Новости Крым: Орбан прокомментировал свой визит в МосквуПолитикам в ЕС посоветовали пристегнуть ремни перед новыми шагами ОрбанаКакие процессы в Европе вскрыли выборы во Франции – мнение
https://crimea.ria.ru/20240708/missiya-mirotvorets-privedut-li-vizity-orbana-k-peregovoram-po-ukraine-1138684103.html
европа
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/0d/1133514272_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_68cb8d3ca4c3447de682e6a2c38cb5bb.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
виктор орбан, европейский союз (ес), европа, коллективный запад, в мире, политика, украина, мнения, игорь шатров
Новый имиджмейкер Запада – эксперт пояснил скрытую миссию Орбана

Орбан поправляет имидж Запада перед Россией до изменения политики по Украине

22:19 09.07.2024
 
© POOL / Перейти в фотобанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выполняет миссию мира, чтобы "поправить" имидж Евросоюза в преддверии перемен в исполнительной власти, после чего политика Запада в отношении Украины будет изменена. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал руководитель Экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров.
Визиты Орбана были организованы в кратчайшие сроки и наносились спонтанно, о чем свидетельствуют "некоторые протокольные моменты", отметил Шатров.
"Никто не готовился к ним месяцами – это все была инициатива Орбана, которая была быстро реализована. Так и действуют в реальной политике – он показывает пример", – сказал эксперт.
По мнению Шатрова, хотя на сегодняшний день политическое большинство лидеров, ныне управляющих западными странами, не готово принять Орбана и его позицию, его дело "не пропадет в веках".
"Мы видим какие перемены происходят в законодательных органах власти стран Запада. Одной Франции достаточно для того, чтобы сказать, что мир меняется на глазах. И в любом случае произойдут перемены в исполнительной власти. И мы увидим результаты от действий Орбана, потому что он работает на годы. А эти ребята – сиюминутные, пришли посидеть на кресле и этим отличаются", – сказал Шатров.
А потому, помимо роли миротворца, Орбан выполняет сегодня роль своеобразного имиджмейкера Запада, лицо которого очень скоро сильно изменится.
"Он поправляет немного имидж Запада и Евросоюза в частности своими личными поступками", – заключил политолог.
Ранее мнение о том, приведут ли приведут ли визиты Орбана в рамках миссии, которую сам он назвал миротворческой, к переговорам по Украине, высказал эксперт Института нового общества Владимир Киреев.
2 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретился в Киеве с главой украинского режима Владимиром Зеленским, предложив ему рассмотреть возможность прекращения огня, чтобы ускорить начало переговоров с Москвой об урегулировании конфликта.
5 июля Орбан прибыл в Москву, где обсудил пути урегулирования конфликта на Украине с президентом РФ Владимиром Путиным, назвав свой приезд в столицу России "следующей остановкой" на своей пути в рамках миссии мира.
7 июля министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто рекомендовал европейским политикам "пристегнуть ремни" перед дальнейшими действиями венгерского премьера Орбана в рамках "миссии мира".
В понедельник, 8 июля, Виктор Орбан прибыл в Китай, где встретился с председателем КНР Си Цзиньпином.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Орбан прокомментировал свой визит в Москву
Политикам в ЕС посоветовали пристегнуть ремни перед новыми шагами Орбана
Какие процессы в Европе вскрыли выборы во Франции – мнение
Премьер-министр Венгрии В. Орбан
8 июля, 21:16Радио "Спутник в Крыму"
Миссия "Миротворец": приведут ли визиты Орбана к переговорам по Украине
 
Радио "Спутник в Крыму"Виктор ОрбанЕвропейский Союз (ЕС)ЕвропаКоллективный ЗападВ миреПолитикаУкраинаМненияИгорь Шатров
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Где в Крыму ждать дождей в среду
00:00Какой сегодня праздник: 10 июля
23:26Америка попросила Россию допустить Украину на Совбез ООН
23:03На внешнем рейде Севастополя до полуночи будут стрелять – причина
22:56Главные новости Крыма: 9 июля
22:38Главное за день: 9 июля
22:19Новый имиджмейкер Запада – эксперт пояснил скрытую миссию Орбана
21:44Арестован экс-глава района Дагестана Омаров
21:31Трактор сбил мотоциклиста в Севастополе
21:17Крым поможет новым регионам ускорить борьбу со спонсорами ВСУ
21:03ВСУ атаковали школу в Донецке – есть раненые
20:49"Удар" по здоровью и кошельку – чем опасно купание в фонтанах
20:33На пляже в Ялте найден погибший
20:19Артефакты из стекла реставрируют в Керчи под руководством школы Эрмитажа
20:02Стрельба в разных районах Севастополя связана с учениями военных
19:39Крымские десантники уничтожили спутниковую станцию Starlink ВСУ
19:23Трудом и молитвой: как монахини из Крыма помогают фронту
19:05Пожар в Батайске потушили – из огня спасли домашних питомцев
18:49В Керчи простились с погибшим героем СВО Иваном Шкарлатом
18:32Юлию Навальную объявили в международный розыск
Лента новостейМолния