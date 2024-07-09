Новый имиджмейкер Запада – эксперт пояснил скрытую миссию Орбана
Орбан поправляет имидж Запада перед Россией до изменения политики по Украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выполняет миссию мира, чтобы "поправить" имидж Евросоюза в преддверии перемен в исполнительной власти, после чего политика Запада в отношении Украины будет изменена. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал руководитель Экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров.
Визиты Орбана были организованы в кратчайшие сроки и наносились спонтанно, о чем свидетельствуют "некоторые протокольные моменты", отметил Шатров.
"Никто не готовился к ним месяцами – это все была инициатива Орбана, которая была быстро реализована. Так и действуют в реальной политике – он показывает пример", – сказал эксперт.
По мнению Шатрова, хотя на сегодняшний день политическое большинство лидеров, ныне управляющих западными странами, не готово принять Орбана и его позицию, его дело "не пропадет в веках".
"Мы видим какие перемены происходят в законодательных органах власти стран Запада. Одной Франции достаточно для того, чтобы сказать, что мир меняется на глазах. И в любом случае произойдут перемены в исполнительной власти. И мы увидим результаты от действий Орбана, потому что он работает на годы. А эти ребята – сиюминутные, пришли посидеть на кресле и этим отличаются", – сказал Шатров.
А потому, помимо роли миротворца, Орбан выполняет сегодня роль своеобразного имиджмейкера Запада, лицо которого очень скоро сильно изменится.
"Он поправляет немного имидж Запада и Евросоюза в частности своими личными поступками", – заключил политолог.
Ранее мнение о том, приведут ли приведут ли визиты Орбана в рамках миссии, которую сам он назвал миротворческой, к переговорам по Украине, высказал эксперт Института нового общества Владимир Киреев.
2 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретился в Киеве с главой украинского режима Владимиром Зеленским, предложив ему рассмотреть возможность прекращения огня, чтобы ускорить начало переговоров с Москвой об урегулировании конфликта.
5 июля Орбан прибыл в Москву, где обсудил пути урегулирования конфликта на Украине с президентом РФ Владимиром Путиным, назвав свой приезд в столицу России "следующей остановкой" на своей пути в рамках миссии мира.
7 июля министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто рекомендовал европейским политикам "пристегнуть ремни" перед дальнейшими действиями венгерского премьера Орбана в рамках "миссии мира".
В понедельник, 8 июля, Виктор Орбан прибыл в Китай, где встретился с председателем КНР Си Цзиньпином.
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