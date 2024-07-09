https://crimea.ria.ru/20240709/novyy-imidzhmeyker-zapada--ekspert-poyasnil-skrytuyu-missiyu-orbana-1138719389.html

Новый имиджмейкер Запада – эксперт пояснил скрытую миссию Орбана

Новый имиджмейкер Запада – эксперт пояснил скрытую миссию Орбана - РИА Новости Крым, 09.07.2024

Новый имиджмейкер Запада – эксперт пояснил скрытую миссию Орбана

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выполняет миссию мира, чтобы "поправить" имидж Евросоюза в преддверии перемен в исполнительной власти, после чего политика... РИА Новости Крым, 09.07.2024

2024-07-09T22:19

2024-07-09T22:19

2024-07-09T22:19

виктор орбан

радио "спутник в крыму"

европейский союз (ес)

европа

коллективный запад

в мире

политика

украина

мнения

игорь шатров

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выполняет миссию мира, чтобы "поправить" имидж Евросоюза в преддверии перемен в исполнительной власти, после чего политика Запада в отношении Украины будет изменена. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал руководитель Экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров.Визиты Орбана были организованы в кратчайшие сроки и наносились спонтанно, о чем свидетельствуют "некоторые протокольные моменты", отметил Шатров. По мнению Шатрова, хотя на сегодняшний день политическое большинство лидеров, ныне управляющих западными странами, не готово принять Орбана и его позицию, его дело "не пропадет в веках". "Мы видим какие перемены происходят в законодательных органах власти стран Запада. Одной Франции достаточно для того, чтобы сказать, что мир меняется на глазах. И в любом случае произойдут перемены в исполнительной власти. И мы увидим результаты от действий Орбана, потому что он работает на годы. А эти ребята – сиюминутные, пришли посидеть на кресле и этим отличаются", – сказал Шатров. А потому, помимо роли миротворца, Орбан выполняет сегодня роль своеобразного имиджмейкера Запада, лицо которого очень скоро сильно изменится.Ранее мнение о том, приведут ли приведут ли визиты Орбана в рамках миссии, которую сам он назвал миротворческой, к переговорам по Украине, высказал эксперт Института нового общества Владимир Киреев. 2 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретился в Киеве с главой украинского режима Владимиром Зеленским, предложив ему рассмотреть возможность прекращения огня, чтобы ускорить начало переговоров с Москвой об урегулировании конфликта. 5 июля Орбан прибыл в Москву, где обсудил пути урегулирования конфликта на Украине с президентом РФ Владимиром Путиным, назвав свой приезд в столицу России "следующей остановкой" на своей пути в рамках миссии мира.7 июля министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто рекомендовал европейским политикам "пристегнуть ремни" перед дальнейшими действиями венгерского премьера Орбана в рамках "миссии мира".В понедельник, 8 июля, Виктор Орбан прибыл в Китай, где встретился с председателем КНР Си Цзиньпином.Читайте также на РИА Новости Крым: Орбан прокомментировал свой визит в МосквуПолитикам в ЕС посоветовали пристегнуть ремни перед новыми шагами ОрбанаКакие процессы в Европе вскрыли выборы во Франции – мнение

https://crimea.ria.ru/20240708/missiya-mirotvorets-privedut-li-vizity-orbana-k-peregovoram-po-ukraine-1138684103.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

виктор орбан, европейский союз (ес), европа, коллективный запад, в мире, политика, украина, мнения, игорь шатров