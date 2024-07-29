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Запад готовится открыть "прибалтийский фронт" против России – мнение
Запад готовится открыть "прибалтийский фронт" против России – мнение - РИА Новости Крым, 29.07.2024
Запад готовится открыть "прибалтийский фронт" против России – мнение
В случае краха киевского режима, коллективный Запад может попробовать сделать новой горячей точкой для противостояния России страны Балтии. Такое мнение... РИА Новости Крым, 29.07.2024
2024-07-29T05:50
2024-07-29T05:50
2024-07-29T05:50
прибалтика
россия
коллективный запад
нато
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политика
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ 29 июл – РИА Новости Крым. В случае краха киевского режима, коллективный Запад может попробовать сделать новой горячей точкой для противостояния России страны Балтии. Такое мнение высказал военный эксперт Владимир Орлов в интервью "Sputnik на русском".По словам Орлова, сегодня страны Балтии выступают "передовым отрядом" НАТО, который готов выставить себя в качестве плацдарма для организации различных угроз и вызовов для безопасности России, в том числе военного, разведывательного или технического порядка. Для этих целей страны сейчас активно занимаются милитаризацией.Военный эксперт уточнил, что у Литвы, Латвии и Эстонии нет людских ресурсов для создания серьезных воинских соединений, но есть ресурсы в виде приграничной инфраструктуры, на основе которой можно создать базы передового развертывания объединенных сил НАТО."Эти объединенные силы альянса будут присутствовать там в каком-то ограниченном количестве, но их количества будет достаточно, чтобы совершить какие-то военные провокации или стать базой передового развертывания. Поэтому не стоит исключать провокаций в отношении Калининградского района и наших балтийских портов", – полагает Орлов.Ранее Польша, Литва, Латвия и Эстония призвали Европейский союз выделить деньги на строительство 700-километровой линии обороны на границе с Россией и Белоруссией. Некоторые дипломаты ЕС оценили стоимость строительства такой наземной линии обороны примерно в 2,5 миллиарда евро. Главы данных государств заявили, что строительство этой линии "позволит решить острую и насущную необходимость защитить ЕС от военных и гибридных угроз",Президент России Владимир Путин ранее неоднократно заявлял, что РФ не собирается воевать с НАТО. Заявления некоторых западных политиков и высокопоставленных военных о том, что Москва якобы планирует напасть на одну из европейских стран-членов блока, российский лидер назвал "бредом" и "полной чушью". Цель таких заявлений, по словам Путина, – запугать собственное население, чтобы выбивать из них деньги на военные расходы.Читайте также на РИА Новости Крым:США нагнетают радикальные настроения в ЕвропеЭстонию никто не пожалеет: эксперт о судьбе "застрельщика" НАТО против РФПлохая пародия: почему "новая Антанта" против России обречена на провал
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
прибалтика, россия, коллективный запад, нато, расширение нато, мнения, политика, новости
Запад готовится открыть "прибалтийский фронт" против России – мнение
Прибалтика может стать ареной военного конфликта с Россией через два-три года – эксперт
СИМФЕРОПОЛЬ 29 июл – РИА Новости Крым.
В случае краха киевского режима, коллективный Запад может попробовать сделать новой горячей точкой для противостояния России страны Балтии. Такое мнение высказал военный эксперт Владимир Орлов в интервью
"Sputnik на русском".
"Если на украинском театре военных действий для Запада станет совсем все тяжко, и режим в Киеве окончательно перестанет справляться с возложенными на него обязанностями, скорее всего, Запад постарается активировать другие конфликтные площадки, в том числе для того, чтобы вынудить Россию тратить свои ресурсы на эти направления. Можно ожидать, что Прибалтика станет ареной военного конфликта через два-три года", - сказал аналитик.
По словам Орлова, сегодня страны Балтии выступают "передовым отрядом" НАТО, который готов выставить себя в качестве плацдарма для организации различных угроз и вызовов для безопасности России, в том числе военного, разведывательного или технического порядка. Для этих целей страны сейчас активно занимаются милитаризацией.
Военный эксперт уточнил, что у Литвы, Латвии и Эстонии нет людских ресурсов для создания серьезных воинских соединений, но есть ресурсы в виде приграничной инфраструктуры, на основе которой можно создать базы передового развертывания объединенных сил НАТО.
"Эти объединенные силы альянса будут присутствовать там в каком-то ограниченном количестве, но их количества будет достаточно, чтобы совершить какие-то военные провокации или стать базой передового развертывания. Поэтому не стоит исключать провокаций в отношении Калининградского района и наших балтийских портов", – полагает Орлов.
Ранее Польша, Литва, Латвия и Эстония призвали Европейский союз выделить деньги на строительство 700-километровой линии обороны на границе с Россией и Белоруссией. Некоторые дипломаты ЕС оценили стоимость строительства такой наземной линии обороны примерно в 2,5 миллиарда евро. Главы данных государств заявили, что строительство этой линии "позволит решить острую и насущную необходимость защитить ЕС от военных и гибридных угроз",
Президент России Владимир Путин ранее неоднократно заявлял
, что РФ не собирается воевать с НАТО. Заявления некоторых западных политиков и высокопоставленных военных о том, что Москва якобы планирует напасть на одну из европейских стран-членов блока, российский лидер назвал "бредом" и "полной чушью". Цель таких заявлений, по словам Путина, – запугать собственное население, чтобы выбивать из них деньги на военные расходы.
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