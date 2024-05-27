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Эстонию никто не пожалеет: эксперт о судьбе "застрельщика" НАТО против РФ

Эстонию никто не пожалеет: эксперт о судьбе "застрельщика" НАТО против РФ - РИА Новости Крым, 27.05.2024

Эстонию никто не пожалеет: эксперт о судьбе "застрельщика" НАТО против РФ

Эстония выполняет функцию застрельщика для Великобритании и США в борьбе с Россией, при этом судьба ее самой может закончиться печально, что в решающий момент... РИА Новости Крым, 27.05.2024

2024-05-27T13:08

2024-05-27T13:08

2024-05-27T13:08

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. Эстония выполняет функцию застрельщика для Великобритании и США в борьбе с Россией, при этом судьба ее самой может закончиться печально, что в решающий момент не будет волновать ни Запад, ни Россию. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог и журналист Юрий Светов.Президент Эстонии Алар Карис заявил, что страна сделает все, чтобы "поставить Россию на колени". Он отметил, что пока нет планов отправлять эстонские войска на территорию Украины. Закрывать границу с РФ тоже пока не собираются, но это будет сделано "очень быстро случае необходимости". По словам Светова, Алар Карис - человек из области науки, работавший в эстонском образовании, "стал лихо воинственным" и позволяет себе говорить России такие слова от имени Эстонии исключительно потому, что осознает: за ним НАТО. "Вспоминаешь Крылова: "Ай, Моська, знать, она сильна, коль лает на слона", – заметил Светов.По мнению эксперта, в этом конфликте англосаксов с Россией на Украине "обязанности" у стран НАТО давно распределены. И "лаять" первыми – функция Эстонии.Он напомнил, что англосаксы уже использовали Эстонию, стремясь достичь своей цели ослабить Россию во время гражданской войны в стране. Это было ровно 105 лет назад, в 1919 году. Тогда Великобритания, поддержав белогвардейское движение, направила свои суда в Балтийское море, а английская авиация бомбила Кронштадт."Там разбомбили митинг, погибли мирные люди", – отметил Светов.Эксперт подчеркнул, что российские войска никогда не высаживались и не обстреливали Британские острова, тогда как англичане это делали неоднократно и пытаются повторить сегодня на Украине."То, что делает Англия сейчас – так же тогда она твердила, что должна помочь Эстонии отстоять независимость. И притащилась за тысячу миль от Британских островов к Кронштадту. А теперь британский батальон стоит в Эстонии, помогая ей "поставить Россию на колени", – прокомментировал эксперт.Однако на этот раз судьба Эстонии в случае эскалации может оказаться крайне печальной, так как США не намерены жалеть эстонцев, как и украинцев, в борьбе с Россией. А она в свою очередь, защищая свою безопасность, долго раздумывать не будет, считает эксперт.Накануне немецкая пресса сообщила, что страны Прибалтики и Польша "предупредили" Германию о возможном введении своих войск на Украину, если ситуация для Киева в зоне боев с РФ заметно ухудшится. В мае советник президента Эстонии по вопросам национальной безопасности Мадис Ролл заявил, что официальный Таллин может принять решение направить свои войска на Украину для выполнения задач в тылу, чтобы высвободить подразделения украинской армии для ведения боевых действий на передовой. Ранее мнение о том, что страны Балтии "очень хотели бы устроить провокацию, чтобы можно было применить статью НАТО о самообороне", высказал военный эксперт, завотделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев. Для этого и размещается техника вдоль границ с Россией и появляются различного рода публикации, считает он. Читайте также на РИА Новости Крым:Для чего страны Балтии провоцируют Россию

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эстония, новости, мнения, юрий светов, политика, россия, нато, великобритания, сша