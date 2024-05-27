https://crimea.ria.ru/20240527/estoniyu-nikto-ne-pozhaleet-ekspert-o-sudbe-zastrelschika-nato-protiv-rf-1137621247.html
Эстонию никто не пожалеет: эксперт о судьбе "застрельщика" НАТО против РФ
Эстонию никто не пожалеет: эксперт о судьбе "застрельщика" НАТО против РФ - РИА Новости Крым, 27.05.2024
Эстонию никто не пожалеет: эксперт о судьбе "застрельщика" НАТО против РФ
Эстония выполняет функцию застрельщика для Великобритании и США в борьбе с Россией, при этом судьба ее самой может закончиться печально, что в решающий момент... РИА Новости Крым, 27.05.2024
2024-05-27T13:08
2024-05-27T13:08
2024-05-27T13:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. Эстония выполняет функцию застрельщика для Великобритании и США в борьбе с Россией, при этом судьба ее самой может закончиться печально, что в решающий момент не будет волновать ни Запад, ни Россию. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог и журналист Юрий Светов.Президент Эстонии Алар Карис заявил, что страна сделает все, чтобы "поставить Россию на колени". Он отметил, что пока нет планов отправлять эстонские войска на территорию Украины. Закрывать границу с РФ тоже пока не собираются, но это будет сделано "очень быстро случае необходимости". По словам Светова, Алар Карис - человек из области науки, работавший в эстонском образовании, "стал лихо воинственным" и позволяет себе говорить России такие слова от имени Эстонии исключительно потому, что осознает: за ним НАТО. "Вспоминаешь Крылова: "Ай, Моська, знать, она сильна, коль лает на слона", – заметил Светов.По мнению эксперта, в этом конфликте англосаксов с Россией на Украине "обязанности" у стран НАТО давно распределены. И "лаять" первыми – функция Эстонии.Он напомнил, что англосаксы уже использовали Эстонию, стремясь достичь своей цели ослабить Россию во время гражданской войны в стране. Это было ровно 105 лет назад, в 1919 году. Тогда Великобритания, поддержав белогвардейское движение, направила свои суда в Балтийское море, а английская авиация бомбила Кронштадт."Там разбомбили митинг, погибли мирные люди", – отметил Светов.Эксперт подчеркнул, что российские войска никогда не высаживались и не обстреливали Британские острова, тогда как англичане это делали неоднократно и пытаются повторить сегодня на Украине."То, что делает Англия сейчас – так же тогда она твердила, что должна помочь Эстонии отстоять независимость. И притащилась за тысячу миль от Британских островов к Кронштадту. А теперь британский батальон стоит в Эстонии, помогая ей "поставить Россию на колени", – прокомментировал эксперт.Однако на этот раз судьба Эстонии в случае эскалации может оказаться крайне печальной, так как США не намерены жалеть эстонцев, как и украинцев, в борьбе с Россией. А она в свою очередь, защищая свою безопасность, долго раздумывать не будет, считает эксперт.Накануне немецкая пресса сообщила, что страны Прибалтики и Польша "предупредили" Германию о возможном введении своих войск на Украину, если ситуация для Киева в зоне боев с РФ заметно ухудшится. В мае советник президента Эстонии по вопросам национальной безопасности Мадис Ролл заявил, что официальный Таллин может принять решение направить свои войска на Украину для выполнения задач в тылу, чтобы высвободить подразделения украинской армии для ведения боевых действий на передовой. Ранее мнение о том, что страны Балтии "очень хотели бы устроить провокацию, чтобы можно было применить статью НАТО о самообороне", высказал военный эксперт, завотделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев. Для этого и размещается техника вдоль границ с Россией и появляются различного рода публикации, считает он. Читайте также на РИА Новости Крым:Для чего страны Балтии провоцируют Россию
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эстония, новости, мнения, юрий светов, политика, россия, нато, великобритания, сша
Эстонию никто не пожалеет: эксперт о судьбе "застрельщика" НАТО против РФ
Эстонию в возможном конфликте РФ и НАТО жалеть никто не будет - эксперт
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. Эстония выполняет функцию застрельщика для Великобритании и США в борьбе с Россией, при этом судьба ее самой может закончиться печально, что в решающий момент не будет волновать ни Запад, ни Россию. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог и журналист Юрий Светов.
Президент Эстонии Алар Карис заявил
, что страна сделает все, чтобы "поставить Россию на колени". Он отметил, что пока нет планов отправлять эстонские войска на территорию Украины. Закрывать границу с РФ тоже пока не собираются, но это будет сделано "очень быстро случае необходимости".
По словам Светова, Алар Карис - человек из области науки, работавший в эстонском образовании, "стал лихо воинственным" и позволяет себе говорить России такие слова от имени Эстонии исключительно потому, что осознает: за ним НАТО. "Вспоминаешь Крылова: "Ай, Моська, знать, она сильна, коль лает на слона", – заметил Светов.
По мнению эксперта, в этом конфликте англосаксов с Россией на Украине "обязанности" у стран НАТО давно распределены. И "лаять" первыми – функция Эстонии.
"Когда началась специальная военная операция, Эстония была первой страной, которая закрыла границу, всячески мешала въезду туристов. Первые идеи о конфискации российских активов принял эстонский парламент. То есть это застрельщики. Бегут впереди. Это их функция", – сказал Светов.
Он напомнил, что англосаксы уже использовали Эстонию, стремясь достичь своей цели ослабить Россию во время гражданской войны в стране. Это было ровно 105 лет назад, в 1919 году. Тогда Великобритания, поддержав белогвардейское движение, направила свои суда в Балтийское море, а английская авиация бомбила Кронштадт.
"Там разбомбили митинг, погибли мирные люди", – отметил Светов.
Эксперт подчеркнул, что российские войска никогда не высаживались и не обстреливали Британские острова, тогда как англичане это делали неоднократно и пытаются повторить сегодня на Украине.
"То, что делает Англия сейчас – так же тогда она твердила, что должна помочь Эстонии отстоять независимость. И притащилась за тысячу миль от Британских островов к Кронштадту. А теперь британский батальон стоит в Эстонии, помогая ей "поставить Россию на колени", – прокомментировал эксперт.
Однако на этот раз судьба Эстонии в случае эскалации может оказаться крайне печальной, так как США не намерены жалеть эстонцев, как и украинцев, в борьбе с Россией. А она в свою очередь, защищая свою безопасность, долго раздумывать не будет, считает эксперт.
"Угрожая России такими словами, они, по сути, ставят под вопрос существование Эстонии как государства. Ведь тот военный конфликт, который, не приведи господь, может случиться, приведет к тому, что Прибалтики вообще не будет. Но его (Алара Кариса – ред.) не одергивают. Притом, что руководство Соединенных Штатов любит поучать других. А здесь: "Правильно, задирайся дальше". Так же, как и украинцев, их не жалко. И поляков будет не жалко", – заключил Светов.
Накануне немецкая пресса сообщила
, что страны Прибалтики и Польша "предупредили" Германию о возможном введении своих войск на Украину, если ситуация для Киева в зоне боев с РФ заметно ухудшится.
В мае советник президента Эстонии по вопросам национальной безопасности Мадис Ролл заявил
, что официальный Таллин может принять решение направить свои войска на Украину для выполнения задач в тылу, чтобы высвободить подразделения украинской армии для ведения боевых действий на передовой.
Ранее мнение о том, что страны Балтии "очень хотели бы устроить провокацию, чтобы можно было применить статью НАТО о самообороне", высказал
военный эксперт, завотделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев. Для этого и размещается техника вдоль границ с Россией и появляются различного рода публикации, считает он.
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