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В Кремле сделали заявление о ядерной доктрине России - РИА Новости Крым, 26.09.2024
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В Кремле сделали заявление о ядерной доктрине России
В Кремле сделали заявление о ядерной доктрине России - РИА Новости Крым, 26.09.2024
В Кремле сделали заявление о ядерной доктрине России
Ядерная триада России является абсолютным гарантом ядерного сдерживания, а заявления президента страны Владимира Путина о ее корректировке – это сигнал Западу... РИА Новости Крым, 26.09.2024
2024-09-26T13:27
2024-09-26T13:28
дмитрий песков
кремль
ядерная доктрина
ядерная триада
политика
безопасность
коллективный запад
владимир путин (политик)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. Ядерная триада России является абсолютным гарантом ядерного сдерживания, а заявления президента страны Владимира Путина о ее корректировке – это сигнал Западу. Об этом заявил журналистам в четверг пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Президент России Владимир Путин на заседании постоянного совещания Совета Безопасности по ядерному сдерживанию предложил внести ряд изменений в ядерную доктрину России, отметив, что основы государственной политики в области ядерного сдерживания надо адаптировать к нынешним реалиям.По его словам, Кремль своевременно проинформирует, если решение о публикации текста обновленной доктрины будет принято. При этом представитель Кремля отметил, что о планах по наращиванию ядерных арсеналов Москва не заявляла.В Кремле ранее уже поясняли, что актуализации ядерной доктрины России требует сложившаяся в результате действий Запада нынешняя повестка.Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия может внести изменения в ядерную доктрину на фоне обсуждения возможности понижения порога применения ядерного оружия. По его словам, разрабатываются взрывные ядерные устройства сверхмалой мощности, а в экспертных кругах на Западе витают идеи о том, что такие средства поражения можно было бы применять и ничего в этом особенно страшного нет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ядерная триада России: Путин обозначил потенциалЯдерный потенциал России и Китая сдерживает агрессию США – Володин"Новый виток эскалации" – Песков объяснил необходимость ядерных учений
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дмитрий песков, кремль, ядерная доктрина, ядерная триада, политика, безопасность, коллективный запад, владимир путин (политик), новости
В Кремле сделали заявление о ядерной доктрине России

Ядерная триада России является абсолютным гарантом ядерного сдерживания – Песков

13:27 26.09.2024 (обновлено: 13:28 26.09.2024)
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдания Кремля в Москве
Здания Кремля в Москве - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. Ядерная триада России является абсолютным гарантом ядерного сдерживания, а заявления президента страны Владимира Путина о ее корректировке – это сигнал Западу. Об этом заявил журналистам в четверг пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Президент России Владимир Путин на заседании постоянного совещания Совета Безопасности по ядерному сдерживанию предложил внести ряд изменений в ядерную доктрину России, отметив, что основы государственной политики в области ядерного сдерживания надо адаптировать к нынешним реалиям.
"Это сигнал, который предупреждает эти страны о последствиях в случае их участия в нападении на нашу страну различными средствами, причем необязательно ядерными", - цитирует Пескова РИА Новости.
По его словам, Кремль своевременно проинформирует, если решение о публикации текста обновленной доктрины будет принято. При этом представитель Кремля отметил, что о планах по наращиванию ядерных арсеналов Москва не заявляла.
В Кремле ранее уже поясняли, что актуализации ядерной доктрины России требует сложившаяся в результате действий Запада нынешняя повестка.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия может внести изменения в ядерную доктрину на фоне обсуждения возможности понижения порога применения ядерного оружия. По его словам, разрабатываются взрывные ядерные устройства сверхмалой мощности, а в экспертных кругах на Западе витают идеи о том, что такие средства поражения можно было бы применять и ничего в этом особенно страшного нет.
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Дмитрий ПесковКремльЯдерная доктринаЯдерная триадаПолитикаБезопасностьКоллективный ЗападВладимир Путин (политик)Новости
 
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