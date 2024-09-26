https://crimea.ria.ru/20240926/v-kremle-sdelali-zayavlenie-o-yadernoy-doktrine-rossii-1140642822.html

В Кремле сделали заявление о ядерной доктрине России

В Кремле сделали заявление о ядерной доктрине России - РИА Новости Крым, 26.09.2024

В Кремле сделали заявление о ядерной доктрине России

Ядерная триада России является абсолютным гарантом ядерного сдерживания, а заявления президента страны Владимира Путина о ее корректировке – это сигнал Западу... РИА Новости Крым, 26.09.2024

2024-09-26T13:27

2024-09-26T13:27

2024-09-26T13:28

дмитрий песков

кремль

ядерная доктрина

ядерная триада

политика

безопасность

коллективный запад

владимир путин (политик)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. Ядерная триада России является абсолютным гарантом ядерного сдерживания, а заявления президента страны Владимира Путина о ее корректировке – это сигнал Западу. Об этом заявил журналистам в четверг пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Президент России Владимир Путин на заседании постоянного совещания Совета Безопасности по ядерному сдерживанию предложил внести ряд изменений в ядерную доктрину России, отметив, что основы государственной политики в области ядерного сдерживания надо адаптировать к нынешним реалиям.По его словам, Кремль своевременно проинформирует, если решение о публикации текста обновленной доктрины будет принято. При этом представитель Кремля отметил, что о планах по наращиванию ядерных арсеналов Москва не заявляла.В Кремле ранее уже поясняли, что актуализации ядерной доктрины России требует сложившаяся в результате действий Запада нынешняя повестка.Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия может внести изменения в ядерную доктрину на фоне обсуждения возможности понижения порога применения ядерного оружия. По его словам, разрабатываются взрывные ядерные устройства сверхмалой мощности, а в экспертных кругах на Западе витают идеи о том, что такие средства поражения можно было бы применять и ничего в этом особенно страшного нет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ядерная триада России: Путин обозначил потенциалЯдерный потенциал России и Китая сдерживает агрессию США – Володин"Новый виток эскалации" – Песков объяснил необходимость ядерных учений

https://crimea.ria.ru/20240904/zachem-rossii-novaya-yadernaya-doktrina--otvet-kremlya-1140100757.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, кремль, ядерная доктрина, ядерная триада, политика, безопасность, коллективный запад, владимир путин (политик), новости