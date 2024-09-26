В Кремле сделали заявление о ядерной доктрине России
Ядерная триада России является абсолютным гарантом ядерного сдерживания – Песков
13:27 26.09.2024 (обновлено: 13:28 26.09.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. Ядерная триада России является абсолютным гарантом ядерного сдерживания, а заявления президента страны Владимира Путина о ее корректировке – это сигнал Западу. Об этом заявил журналистам в четверг пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Президент России Владимир Путин на заседании постоянного совещания Совета Безопасности по ядерному сдерживанию предложил внести ряд изменений в ядерную доктрину России, отметив, что основы государственной политики в области ядерного сдерживания надо адаптировать к нынешним реалиям.
"Это сигнал, который предупреждает эти страны о последствиях в случае их участия в нападении на нашу страну различными средствами, причем необязательно ядерными", - цитирует Пескова РИА Новости.
По его словам, Кремль своевременно проинформирует, если решение о публикации текста обновленной доктрины будет принято. При этом представитель Кремля отметил, что о планах по наращиванию ядерных арсеналов Москва не заявляла.
В Кремле ранее уже поясняли, что актуализации ядерной доктрины России требует сложившаяся в результате действий Запада нынешняя повестка.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия может внести изменения в ядерную доктрину на фоне обсуждения возможности понижения порога применения ядерного оружия. По его словам, разрабатываются взрывные ядерные устройства сверхмалой мощности, а в экспертных кругах на Западе витают идеи о том, что такие средства поражения можно было бы применять и ничего в этом особенно страшного нет.
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