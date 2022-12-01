https://crimea.ria.ru/20221201/ukrainskie-dokumenty-na-zemlyu-v-krymu-obnulyayut--chto-delat-1125619235.html

Украинские документы на землю в Крыму "обнуляют" – что делать

Украинские документы на землю в Крыму "обнуляют" – что делать - РИА Новости Крым, 01.12.2022

Украинские документы на землю в Крыму "обнуляют" – что делать

Пользователи земельных участков в Севастополе, имеющие украинские документы, утрачивают право переоформить их в правовом поле России, а вместе с тем и право... РИА Новости Крым, 01.12.2022

2022-12-01T03:33

2022-12-01T03:33

2022-12-01T03:33

севастополь

крым

закон и право

общество

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СЕВАСТОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Пользователи земельных участков в Севастополе, имеющие украинские документы, утрачивают право переоформить их в правовом поле России, а вместе с тем и право пользоваться этой землей, с 1 января 2023 года. Корреспондент РИА Новости Крым разбирался, есть ли шанс что-то исправить тем, кто не зарегистрировал на себя землю в установленный законом срок и что законодательство говорит о возможности сохранить такие участки за участниками СВО и их семьями.Речь идет о документах на землю, которые были оформлены в "украинские времена" на основании документов о праве постоянного пользования до 18 марта 2014 года – дня вхождения Севастополя в состав России как города федерального значения. Согласно региональному закону № 46-ЗС об особенностях регулирования имущественных и земельных отношений на территории Севастополя, переоформить их можно до 1 января 2023 года.За 8 лет, пока закон давал возможность переоформить документы, это сделали все, кто хотел, считают в департаменте. "Один из ста говорил, что отсутствовал, не жил здесь все эти годы – очень редко. Те, кто решили уехать из Крыма после 2014 года, как правило делали доверенности, и по ним их представители переоформляли и продавали участки. То есть в большинстве своем, кто не успел, тот не хотел успеть – это ведь налоги", – сказали в ДИЗО.Это очередной и последний дедлайн, трижды отодвигавшийся, так что после новогодних каникул заявлений по данному вопросу принимать никто не будет, разве что суды. Но в последние недели года проблему еще можно решить – в МФЦ, уточнили в ведомстве.Непонятно пока, как быть с теми, кто не переоформил землю раньше, а сейчас является участником СВО. Все документы и ксерокопии должны предоставляться при личном посещении заявителя либо его представителя по доверенности."Но если человек находится в зоне боевых действий, то как он эту доверенность оформит? Люди оказались в непростой ситуации", – признают в департаменте.И добавляют: "Случаи, конечно, разные бывают, возможно, по какой-то причине не смогли переоформить. Можно предположить, что в будущем будет немало судебных историй".Ранее по украинскому законодательству юридические и физические лица в Севастополе имели право на постоянное пользование землей. В России это возможно только для государственных компаний, для остальных таких понятий нет – есть собственность и аренда. Чтобы не потерять землю, "аутсайдеры", конечно, будут вынуждены судиться, говорит юрист Наталья Мельникова."Если человек до сих пор не оформил землю, в реестре земель она никак не значится. То есть участок свободен. И здесь не важно, был ты на СВО или не был: если твое право было нарушено и ты сможешь доказать, что не имел возможности зарегистрировать землю на себя за все это время, есть уважительныена то причины, – значит суд, будут вопросы возникать и здесь решаться", – поясняет юрист.По ее мнению, непродление срока действия соответствующего закона связано с необходимостью навести порядок с землей в регионе на фоне затянувшегося принятия Генплана и правил землепользования и застройки (ПЗЗ).По словам юриста Центра защиты прав граждан и юридической помощи жителям Крыма и Севастополя" Олега Куревлёва, все еще может измениться. "Есть законодательная инициатива, насколько мне известно, от правительства о внесении изменений 46-й закон, я так понимаю, что в части продления срока его действия. Может, до конца года еще и примут", – заметил юрист.

https://crimea.ria.ru/20221130/khammamy-v-kazhdyy-dom-i-shtrikhkod-vmesto-oms-chto-zhdet-rossiyan-v-dekabre-1125598311.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, крым, закон и право, общество