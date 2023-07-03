https://crimea.ria.ru/20230703/kto-chasche-vsego-stanovitsya-zhertvoy-moshennikov-v-krymu-1129671950.html

Кто чаще всего становится жертвой мошенников в Крыму

Кто чаще всего становится жертвой мошенников в Крыму - РИА Новости Крым, 03.07.2023

Кто чаще всего становится жертвой мошенников в Крыму

Технический прогресс помогает мошенникам выманивать все больше денег у доверчивых граждан. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил член Общественного... РИА Новости Крым, 03.07.2023

2023-07-03T08:27

2023-07-03T08:27

2023-07-03T08:27

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психология

происшествия

наталья киселева

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Технический прогресс помогает мошенникам выманивать все больше денег у доверчивых граждан. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил член Общественного совета при МВД по Крыму Наталья Киселева.Эксперт отметила, что согласно данным социальных опросов, более 90 процентов респондентов сталкивались с дистанционным мошенничеством, столько же опрошенных считают, что не восприимчивы к уловкам преступников."Однако технический прогресс расширяет возможности злоумышленников. Согласно статистике МВД Крыма, в первом квартале прошлого года жертвами мошенников становились менее 100 чел, во втором квартале – более 150, в третьем – уже более 200 человек. В этом году во втором квартале число пострадавших от действий преступников превысило 300 человек", – сказала Киселева. При этом в прошлом году каждый из доверчивых граждан отдал мошенникам в среднем 120 тысяч рублей, в 2023 году – уже около 200 тысяч рублей.Согласно данным статистики, на телефонное мошенничество приходится порядка 45 процентов от их общего числа, еще 43 процента совершаются через соцсети и мессенджеры, а 12 процентов – при помощи приложений и ссылок.Она также отметила, что преступники используют склонность людей к стремлению получить легкие деньги, их жалость к животным или людям, а также стремление делать добрые дела.Ранее сотрудники "Лаборатории Касперского" сообщили о новом способе выманивать деньги у граждан. Мошенники предлагают заработок на сервисе по расшифровке аудиозаписей. Для этого надо верифицировать аккаунт и внести на него 500 рублей, но деньги за работу не выплачиваются.Читайте также на РИА Новости Крым:Кредиты и криптовалюты: крымчане снова отдают мошенникам миллионыИнвесторы и туристы: мошенники обманули крымчан на 9,5 млнМошенники в Крыму придумали новый способ обманывать владельцев авто

https://crimea.ria.ru/20230701/podpolnye-koll-tsentry-i-maskirovka-v-krymu-poymali-bandu-moshennikov-1129745016.html

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новости, общество, мвд по республике крым, мошенничество, безопасность, новости крыма, психология, происшествия, наталья киселева