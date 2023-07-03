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Кто чаще всего становится жертвой мошенников в Крыму - РИА Новости Крым, 03.07.2023
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Кто чаще всего становится жертвой мошенников в Крыму
Кто чаще всего становится жертвой мошенников в Крыму - РИА Новости Крым, 03.07.2023
Кто чаще всего становится жертвой мошенников в Крыму
Технический прогресс помогает мошенникам выманивать все больше денег у доверчивых граждан. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил член Общественного... РИА Новости Крым, 03.07.2023
2023-07-03T08:27
2023-07-03T08:27
новости
общество
мвд по республике крым
мошенничество
безопасность
новости крыма
психология
происшествия
наталья киселева
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Технический прогресс помогает мошенникам выманивать все больше денег у доверчивых граждан. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил член Общественного совета при МВД по Крыму Наталья Киселева.Эксперт отметила, что согласно данным социальных опросов, более 90 процентов респондентов сталкивались с дистанционным мошенничеством, столько же опрошенных считают, что не восприимчивы к уловкам преступников."Однако технический прогресс расширяет возможности злоумышленников. Согласно статистике МВД Крыма, в первом квартале прошлого года жертвами мошенников становились менее 100 чел, во втором квартале – более 150, в третьем – уже более 200 человек. В этом году во втором квартале число пострадавших от действий преступников превысило 300 человек", – сказала Киселева. При этом в прошлом году каждый из доверчивых граждан отдал мошенникам в среднем 120 тысяч рублей, в 2023 году – уже около 200 тысяч рублей.Согласно данным статистики, на телефонное мошенничество приходится порядка 45 процентов от их общего числа, еще 43 процента совершаются через соцсети и мессенджеры, а 12 процентов – при помощи приложений и ссылок.Она также отметила, что преступники используют склонность людей к стремлению получить легкие деньги, их жалость к животным или людям, а также стремление делать добрые дела.Ранее сотрудники "Лаборатории Касперского" сообщили о новом способе выманивать деньги у граждан. Мошенники предлагают заработок на сервисе по расшифровке аудиозаписей. Для этого надо верифицировать аккаунт и внести на него 500 рублей, но деньги за работу не выплачиваются.Читайте также на РИА Новости Крым:Кредиты и криптовалюты: крымчане снова отдают мошенникам миллионыИнвесторы и туристы: мошенники обманули крымчан на 9,5 млнМошенники в Крыму придумали новый способ обманывать владельцев авто
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96
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новости, общество, мвд по республике крым, мошенничество, безопасность, новости крыма, психология, происшествия, наталья киселева
Кто чаще всего становится жертвой мошенников в Крыму

Мошенники ищут жертв с обостренным чувством жалости, доброты или жадности - эксперт

08:27 03.07.2023
 
© Дмитрий МакеевВ парке
В парке
© Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Технический прогресс помогает мошенникам выманивать все больше денег у доверчивых граждан. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил член Общественного совета при МВД по Крыму Наталья Киселева.
Эксперт отметила, что согласно данным социальных опросов, более 90 процентов респондентов сталкивались с дистанционным мошенничеством, столько же опрошенных считают, что не восприимчивы к уловкам преступников.
"Однако технический прогресс расширяет возможности злоумышленников. Согласно статистике МВД Крыма, в первом квартале прошлого года жертвами мошенников становились менее 100 чел, во втором квартале – более 150, в третьем – уже более 200 человек. В этом году во втором квартале число пострадавших от действий преступников превысило 300 человек", – сказала Киселева.
При этом в прошлом году каждый из доверчивых граждан отдал мошенникам в среднем 120 тысяч рублей, в 2023 году – уже около 200 тысяч рублей.
Согласно данным статистики, на телефонное мошенничество приходится порядка 45 процентов от их общего числа, еще 43 процента совершаются через соцсети и мессенджеры, а 12 процентов – при помощи приложений и ссылок.

"Чаще всего на мошеннические действия поддаются люди пожилого возраста из сельской местности. При этом, чем выше уровень образования предполагаемой жертвы, тем меньше шансов ее обмануть", – добавила Киселева.

Она также отметила, что преступники используют склонность людей к стремлению получить легкие деньги, их жалость к животным или людям, а также стремление делать добрые дела.
Ранее сотрудники "Лаборатории Касперского" сообщили о новом способе выманивать деньги у граждан. Мошенники предлагают заработок на сервисе по расшифровке аудиозаписей. Для этого надо верифицировать аккаунт и внести на него 500 рублей, но деньги за работу не выплачиваются.
Подпольные колл-центры и маскировка: в Крыму поймали банду мошенников
1 июля, 10:32
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