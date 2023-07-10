https://crimea.ria.ru/20230710/nuzhna-otdelnaya-karta-kak-obezopasit-sebya-ot-moshennikov-v-seti-1129866475.html

Нужна отдельная карта: как обезопасить себя от мошенников в сети

Нужна отдельная карта: как обезопасить себя от мошенников в сети - РИА Новости Крым, 10.07.2023

Нужна отдельная карта: как обезопасить себя от мошенников в сети

В сети появился новый вид обмана клиентов крупных маркетплейсов: потребитель видит среди своих заказов те, которые не оформлял. Позже, пытаясь вернуть товары,... РИА Новости Крым, 10.07.2023

2023-07-10T08:27

2023-07-10T08:27

2023-07-10T08:27

мошенничество

новости

интернет

психология

совет эксперта

общество

надежда анельчук

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. В сети появился новый вид обмана клиентов крупных маркетплейсов: потребитель видит среди своих заказов те, которые не оформлял. Позже, пытаясь вернуть товары, которые он не заказывал, человек несет финансовые потери, поскольку в ряде случае возврат товара платный. Главное правило безопасных интернет-покупок: для них должна быть отдельная банковская карта, нельзя привязывать к профилю свою зарплатную или пенсионную карту. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" напомнила официальный представитель регионального отделения Объединения потребителей России в Республике Крым Надежда Анельчук.Эксперт по защите прав потребителей объяснила, что в этом случае человек, даже если в его профиль проникнут мошенники, не потеряет все деньги со счета."Даже если вы столкнулись с описанной ситуацией, но у вас будет отдельная карта для интернет-покупок, то самая большая неприятность, которая может произойти - это необходимость закрывать эту карту и оформлять новую", - сказала Надежда Анельчук.При этом, комментируя новый вид мошенничества, когда в профиле клиента маркетплейса появляются сотни заказов, которые он не оформлял, эксперт отметила, что в этом случае не совсем понятны мотивы, ведь напрямую мошенники не завладевают деньгами потребителей. Также есть версия, что это происки конкурентов."Но наиболее очевидной кажется версия технического сбоя", - считает эксперт. И отмечает: если эта версия подтверждается, то деньги за товары, которые не были выкуплены, потребителям должны вернуть. При этом не очень понятно, что маркетплейс признает техническим сбоем, а какие заявления оставит без удовлетворения.По словам Анельчук, если у потребителя будет в профиле отдельная карта для покупок, которую он сможет закрыть в случае мошеннической активности, он не потеряет деньги, если заказ был совершен без его ведома, а также ему не придется доказывать, что произошел технический сбой, и пытаться вернуть свои деньги, обратившись в суд: "ситуация поменяется с точностью до наоборот - пусть маркетплейс доказывает, что множество однотипных товаров действительно заказал потребитель".Как ранее рассказала эксперт, возврату в интернет-магазин не подлежат только изготовленные по индивидуальному заказу, бывшие в употреблении и потерявшие товарный вид покупки.Эксперт обратила внимание, что отказаться от товара можно в любое время до его получения. Например, заказ уже был оформлен, но вдруг на другом сайте покупатель находит более выгодное предложение. Также вернуть покупку можно спустя семь дней после получения. При этом срок исчисляется со следующего после получения дня. А если при получении покупателю не разъяснили условия о возможности возврата товара в течение семи дней, то срок возврата увеличивается до трех месяцев.В то же время эксперт предупредил, что на крупных маркетплейсах растет доля нелегальных продавцов. Чаще всего подделывают одежду, обувь и парфюмерию, по некоторым позициям товаров количество подделок достигает до 50% представленных на рынке.Читайте также на РИА Новости Крым:Как обезопасить себя от коучей-обманщиков в ИнтернетеЧто делать покупателю, если ему продали некачественный товар или подделкуРазговор с приятным человеком: как обличить мошенника по телефону

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мошенничество, новости, интернет, психология, совет эксперта, общество, надежда анельчук