Рейтинг@Mail.ru
Как обезопасить себя от коучей-обманщиков в Интернете - РИА Новости Крым, 16.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20230416/kak-obezopasit-sebya-ot-kouchey-obmanschikov-v-internete--1128197115.html
Как обезопасить себя от коучей-обманщиков в Интернете
Как обезопасить себя от коучей-обманщиков в Интернете - РИА Новости Крым, 16.04.2023
Как обезопасить себя от коучей-обманщиков в Интернете
Лицензирование бизнес-тренеров в Интернете и создание единой базы коучей не поможет обезопасить их потенциальных клиентов от обмана, если они сами желают быть... РИА Новости Крым, 16.04.2023
2023-04-16T19:19
2023-04-16T19:19
радио "спутник в крыму"
крым
евгений черный
психология
совет эксперта
мошенничество
интернет
общество
безопасность
государственная дума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/1a/1126133590_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_1a859225498a76db1198e447b4c7fbbc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. Лицензирование бизнес-тренеров в Интернете и создание единой базы коучей не поможет обезопасить их потенциальных клиентов от обмана, если они сами желают быть обманутыми. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал заведующий кафедрой социальной психологии КФУ им. Вернадского, доктор психологических наук Евгений Черный."Как повысить свою энергетику", "Как заработать миллион за неделю" – эти и другие предложения регулярно появляются в Сети. Несмотря на сомнительность в эффективности подобного рода курсов, люди верят коучам-"экспертам", записываются на сеансы, уроки и тренинги и платят за них немалые деньги. Жертвами инфоцыган регулярно становятся сотни тысяч россиян, так что в Госдуме даже предложили лицензировать деятельность бизнес-тренеров в интернете, чтобы уменьшить риски от покупки информационных продуктов, не имеющих ценности.По словам Евгения Черного, люди продолжают попадаться в хитро расставленные сети по двум причинам. Первая – недовольство своей жизнью, финансовым или психологическим состоянием. Вторая – желание изменить ситуацию, заработать или усовершенствоваться, как можно более легким способом. "Наивность, а иногда просто глупость" обрекает доверчивых граждан на провал.Что касается лицензирования бизнес-тренеров и борьбы с инфоцыганщиной, то непонятно, кто этим будет заниматься и каким образом вообще возможно отфильтровать "полезных" и "неполезных", считает он."У нас есть десятки тысяч людей, которые закончили "Менеджмет", или экономисты, или финансисты, и они предлагают научить, например, правильно распределять финансы или инвестировать. Огромное количество таких в Интернете. И как запретить человеку, имеющему диплом, учить? А если лицензию дадут, означает ли это, что советы человека будут верные и не принесут вреда? Один кому-то может помочь, а кому-то нет. И что тут сделать? Если там нет уголовного преступления, то ничего нельзя сделать", – уверен Евгений Черный.Некий федеральный реестр коучей тоже не станет панацей.По его словам, коучинг – это на самом деле "достаточно серьезно и работает"."Коуч не дает советов – он ставит вопросы и определяет вместе с клиентом, какую сферу жизни ему стоит совершенствовать. Потом формулируется проблема самим клиентом, и идет долгая работа, потому что на самом деле сформулировано что-то поверхностное, и нужно добираться до глубины. И затем опять с помощью вопросов и других действий достигается результат. Советы может давать эксперт. И он, во-первых, может ошибаться. Во-вторых, человек на деле может реализовать его совет не так, как надо.Обезопасить себя могут, в первую очередь, сами потенциальные клиенты."Думать надо всегда. Надо искать отзывы и их анализировать, чтобы понять помыслы и намерения человека: настроен ли он на то, чтобы принести тебе пользу, или на то, чтобы просто легко заработать", – заключил психолог.Читайте также на РИА Новости Крым:Краснодарец заработал 5 миллионов и срок за мошенничество в пандемию Чем может "аукнуться" информация из личной странички в соцсети Российские школьники могут записаться на IT-курсы на госуслугах
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/1a/1126133590_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_02e413d376d30f25af38de473c5609f1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, евгений черный, психология, совет эксперта, мошенничество, интернет, общество, безопасность, государственная дума рф, закон и право
Как обезопасить себя от коучей-обманщиков в Интернете

Психолог Черный: выявить коучей-обманщиков в Интернете поможет анализ их предложений

19:19 16.04.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ библиотеке
В библиотеке - РИА Новости, 1920, 16.04.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. Лицензирование бизнес-тренеров в Интернете и создание единой базы коучей не поможет обезопасить их потенциальных клиентов от обмана, если они сами желают быть обманутыми. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал заведующий кафедрой социальной психологии КФУ им. Вернадского, доктор психологических наук Евгений Черный.
"Как повысить свою энергетику", "Как заработать миллион за неделю" – эти и другие предложения регулярно появляются в Сети. Несмотря на сомнительность в эффективности подобного рода курсов, люди верят коучам-"экспертам", записываются на сеансы, уроки и тренинги и платят за них немалые деньги. Жертвами инфоцыган регулярно становятся сотни тысяч россиян, так что в Госдуме даже предложили лицензировать деятельность бизнес-тренеров в интернете, чтобы уменьшить риски от покупки информационных продуктов, не имеющих ценности.
По словам Евгения Черного, люди продолжают попадаться в хитро расставленные сети по двум причинам. Первая – недовольство своей жизнью, финансовым или психологическим состоянием. Вторая – желание изменить ситуацию, заработать или усовершенствоваться, как можно более легким способом. "Наивность, а иногда просто глупость" обрекает доверчивых граждан на провал.
"Потому что какие-то вещи не делаются быстро и легко, а требуют вложений и ресурсов – материальных, личностных. Нужно иногда тяжело работать, чтобы чего-то добиться, в том числе в развитии личности. А здесь предлагают сделать все легко, быстро и, как правило, относительно недорого, ведь зарабатывают на объеме, а не на сумме", – говорит Черный.
Что касается лицензирования бизнес-тренеров и борьбы с инфоцыганщиной, то непонятно, кто этим будет заниматься и каким образом вообще возможно отфильтровать "полезных" и "неполезных", считает он.
"У нас есть десятки тысяч людей, которые закончили "Менеджмет", или экономисты, или финансисты, и они предлагают научить, например, правильно распределять финансы или инвестировать. Огромное количество таких в Интернете. И как запретить человеку, имеющему диплом, учить? А если лицензию дадут, означает ли это, что советы человека будут верные и не принесут вреда? Один кому-то может помочь, а кому-то нет. И что тут сделать? Если там нет уголовного преступления, то ничего нельзя сделать", – уверен Евгений Черный.
Некий федеральный реестр коучей тоже не станет панацей.
По его словам, коучинг – это на самом деле "достаточно серьезно и работает".
"Коуч не дает советов – он ставит вопросы и определяет вместе с клиентом, какую сферу жизни ему стоит совершенствовать. Потом формулируется проблема самим клиентом, и идет долгая работа, потому что на самом деле сформулировано что-то поверхностное, и нужно добираться до глубины. И затем опять с помощью вопросов и других действий достигается результат. Советы может давать эксперт. И он, во-первых, может ошибаться. Во-вторых, человек на деле может реализовать его совет не так, как надо.
Обезопасить себя могут, в первую очередь, сами потенциальные клиенты.
"Думать надо всегда. Надо искать отзывы и их анализировать, чтобы понять помыслы и намерения человека: настроен ли он на то, чтобы принести тебе пользу, или на то, чтобы просто легко заработать", – заключил психолог.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Краснодарец заработал 5 миллионов и срок за мошенничество в пандемию
Чем может "аукнуться" информация из личной странички в соцсети
Российские школьники могут записаться на IT-курсы на госуслугах
 
Радио "Спутник в Крыму"КрымЕвгений ЧерныйПсихологияСовет экспертаМошенничествоИнтернетОбществоБезопасностьГосударственная Дума РФЗакон и право
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:10Владимир Путин провел встречу с министром обороны КНР Ли Шанфу
20:01Главные события и заявления дня: 16 апреля
19:19Как обезопасить себя от коучей-обманщиков в Интернете
18:45Степная гадюка и черная вдова: биолог назвал весенние опасности Крыма
18:18Похолодание и ливни: прогноз на неделю для Крыма
17:31ВСУ готовят очередную провокацию в Гуляйполе Запорожской области
16:37Румыния предложила Украине и Молдавии помощь в подготовке к членству в ЕС
15:45В Пасху ВСУ обстреляли село в Белгородской области – разрушен дом
15:29Безвозвратные потери ВСУ: сотни убитых за сутки и тяжелая техника
14:37Российские войны уничтожили пять украинских ДРГ на Купянском направлении
14:04Программу развития для новых регионов могут утвердить на следующей неделе
13:45В Бахчисарайском районе Крыма 10 спасателей искали потерявшегося туриста
13:21Благодатный огонь в Киево-Печерскую лавру доставили через Румынию
12:35Отдых в Крыму: риски и тренды сезона 2023
12:15Ковидная сводка по Крыму и Севастополю за 16 апреля
11:58Впереди большой экран: артист из Крыма выступит в известном телешоу
11:39Керченская паромная переправа стоит: погода и трафик
11:08Празднование православной Пасхи в Крыму - фоторепортаж
10:26Благодатный огонь из Иерусалима прибыл в новые регионы России
10:07Сильный ветер остановил работу Керченской паромной переправы
Лента новостейМолния