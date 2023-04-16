https://crimea.ria.ru/20230416/kak-obezopasit-sebya-ot-kouchey-obmanschikov-v-internete--1128197115.html

Как обезопасить себя от коучей-обманщиков в Интернете

Как обезопасить себя от коучей-обманщиков в Интернете - РИА Новости Крым, 16.04.2023

Как обезопасить себя от коучей-обманщиков в Интернете

Лицензирование бизнес-тренеров в Интернете и создание единой базы коучей не поможет обезопасить их потенциальных клиентов от обмана, если они сами желают быть... РИА Новости Крым, 16.04.2023

2023-04-16T19:19

2023-04-16T19:19

2023-04-16T19:19

радио "спутник в крыму"

крым

евгений черный

психология

совет эксперта

мошенничество

интернет

общество

безопасность

государственная дума рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. Лицензирование бизнес-тренеров в Интернете и создание единой базы коучей не поможет обезопасить их потенциальных клиентов от обмана, если они сами желают быть обманутыми. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал заведующий кафедрой социальной психологии КФУ им. Вернадского, доктор психологических наук Евгений Черный."Как повысить свою энергетику", "Как заработать миллион за неделю" – эти и другие предложения регулярно появляются в Сети. Несмотря на сомнительность в эффективности подобного рода курсов, люди верят коучам-"экспертам", записываются на сеансы, уроки и тренинги и платят за них немалые деньги. Жертвами инфоцыган регулярно становятся сотни тысяч россиян, так что в Госдуме даже предложили лицензировать деятельность бизнес-тренеров в интернете, чтобы уменьшить риски от покупки информационных продуктов, не имеющих ценности.По словам Евгения Черного, люди продолжают попадаться в хитро расставленные сети по двум причинам. Первая – недовольство своей жизнью, финансовым или психологическим состоянием. Вторая – желание изменить ситуацию, заработать или усовершенствоваться, как можно более легким способом. "Наивность, а иногда просто глупость" обрекает доверчивых граждан на провал.Что касается лицензирования бизнес-тренеров и борьбы с инфоцыганщиной, то непонятно, кто этим будет заниматься и каким образом вообще возможно отфильтровать "полезных" и "неполезных", считает он."У нас есть десятки тысяч людей, которые закончили "Менеджмет", или экономисты, или финансисты, и они предлагают научить, например, правильно распределять финансы или инвестировать. Огромное количество таких в Интернете. И как запретить человеку, имеющему диплом, учить? А если лицензию дадут, означает ли это, что советы человека будут верные и не принесут вреда? Один кому-то может помочь, а кому-то нет. И что тут сделать? Если там нет уголовного преступления, то ничего нельзя сделать", – уверен Евгений Черный.Некий федеральный реестр коучей тоже не станет панацей.По его словам, коучинг – это на самом деле "достаточно серьезно и работает"."Коуч не дает советов – он ставит вопросы и определяет вместе с клиентом, какую сферу жизни ему стоит совершенствовать. Потом формулируется проблема самим клиентом, и идет долгая работа, потому что на самом деле сформулировано что-то поверхностное, и нужно добираться до глубины. И затем опять с помощью вопросов и других действий достигается результат. Советы может давать эксперт. И он, во-первых, может ошибаться. Во-вторых, человек на деле может реализовать его совет не так, как надо.Обезопасить себя могут, в первую очередь, сами потенциальные клиенты."Думать надо всегда. Надо искать отзывы и их анализировать, чтобы понять помыслы и намерения человека: настроен ли он на то, чтобы принести тебе пользу, или на то, чтобы просто легко заработать", – заключил психолог.Читайте также на РИА Новости Крым:Краснодарец заработал 5 миллионов и срок за мошенничество в пандемию Чем может "аукнуться" информация из личной странички в соцсети Российские школьники могут записаться на IT-курсы на госуслугах

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, евгений черный, психология, совет эксперта, мошенничество, интернет, общество, безопасность, государственная дума рф, закон и право