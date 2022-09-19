https://crimea.ria.ru/20220919/rossiyskie-shkolniki-mogut-zapisatsya-na-it-kursy-na-gosuslugakh-1124549380.html
Российские школьники могут записаться на IT-курсы на госуслугах
Российские школьники могут записаться на IT-курсы на госуслугах - РИА Новости Крым, 19.09.2022
Российские школьники могут записаться на IT-курсы на госуслугах
Портал госуслуги открыл прием заявок на бесплатные курсы программирования для старшеклассников, сообщает пресс-служба правительства РФ. РИА Новости Крым, 19.09.2022
2022-09-19T12:44
2022-09-19T12:44
2022-09-19T12:44
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общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. Портал госуслуги открыл прием заявок на бесплатные курсы программирования для старшеклассников, сообщает пресс-служба правительства РФ.Уточняется, что двухлетние курсы включают четыре модуля по 144 академических часа. По итогам обучения участники получат сертификат."Для подачи заявки необходимо иметь подтвержденную запись на портале госуслуг, выбрать форму обучения и курс нужного уровня подготовки, пройти вступительное испытание (ссылка на него придет после проверки заявления), заключить договор с образовательной организацией на обучение за счет государства", - сказано в сообщении.Отмечается, что в этом году бесплатное обучение доступно для 100 тысяч школьников 8-11 классов, а к 2030 году по программе "Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли" языки программирования освоят около 1,2 млн молодых людей.
https://crimea.ria.ru/20220831/kvartirnyy-vopros-i-vyplaty-bez-spravok-chto-zhdet-rossiyan-v-sentyabre-1124357295.html
https://crimea.ria.ru/20220718/putin-zayavil-o-neobkhodimosti-uvelicheniya-finansirovaniya-it-1123885242.html
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российская федерация (россия, рф), общество, образование в россии
Российские школьники могут записаться на IT-курсы на госуслугах
Школьники в РФ могут записаться на бесплатные IT-курсы на госуслугах: как это работает
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. Портал госуслуги открыл прием заявок на бесплатные курсы программирования для старшеклассников, сообщает пресс-служба правительства РФ.
Уточняется, что двухлетние курсы включают четыре модуля по 144 академических часа. По итогам обучения участники получат сертификат.
"Для подачи заявки необходимо иметь подтвержденную запись на портале госуслуг, выбрать форму обучения и курс нужного уровня подготовки, пройти вступительное испытание (ссылка на него придет после проверки заявления), заключить договор с образовательной организацией на обучение за счет государства", - сказано в сообщении.
Отмечается, что в этом году бесплатное обучение доступно для 100 тысяч школьников 8-11 классов, а к 2030 году по программе "Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли" языки программирования освоят около 1,2 млн молодых людей.