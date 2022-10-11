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Краснодарец заработал 5 миллионов и срок за мошенничество в пандемию - РИА Новости Крым, 11.10.2022
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Краснодарец заработал 5 миллионов и срок за мошенничество в пандемию
Краснодарец заработал 5 миллионов и срок за мошенничество в пандемию - РИА Новости Крым, 11.10.2022
Краснодарец заработал 5 миллионов и срок за мошенничество в пандемию
Директор образовательной организации в Краснодаре наживался на переболевших ковидом, фальсифицируя данные об их обучении. Об этом сообщает пресс-служба главка... РИА Новости Крым, 11.10.2022
2022-10-11T12:12
2022-10-11T12:26
краснодар
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Директор образовательной организации в Краснодаре наживался на переболевших ковидом, фальсифицируя данные об их обучении. Об этом сообщает пресс-служба главка МВД России по Краснодарскому краю.Являясь руководителем профессиональной образовательной организации, 37-летний краснодарец заключил договор с региональным оператором на услуги допобразования и повышения квалификации пострадавших от пандемии коронавируса граждан.На основании предоставленных руководителем ложных сведений об "обучении" этих людей, на расчетный счет организации поступило около 5 миллионов рублей. Обвиняемый воспользовался деньгами в личных целях. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по признакам мошенничества.В настоящее время материалы дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.Обвиняемый находится под подпиской о невыезде, ему грозит до шести лет тюрьмы. Кроме того, суд арестовал его автомобиль стоимость порядка 5 миллионов рублей, чтобы обеспечить возмещение ущерба.Ранее сообщалось, что жительница Феодосии украла у бойца СВО, которому сдавала жилье, более 100 тысяч рублей.
https://crimea.ria.ru/20221011/moshenniki-zarabotali-na-doverchivosti-krymchan-9-mln-za-nedelyu-1124816943.html
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краснодар, происшествия
Краснодарец заработал 5 миллионов и срок за мошенничество в пандемию

МВД: глава образовательного учреждения в Краснодаре наживался на переболевших ковидом

12:12 11.10.2022 (обновлено: 12:26 11.10.2022)
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкДенежные купюры
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© РИА Новости . Павел Лисицын
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Директор образовательной организации в Краснодаре наживался на переболевших ковидом, фальсифицируя данные об их обучении. Об этом сообщает пресс-служба главка МВД России по Краснодарскому краю.
Являясь руководителем профессиональной образовательной организации, 37-летний краснодарец заключил договор с региональным оператором на услуги допобразования и повышения квалификации пострадавших от пандемии коронавируса граждан.
"В период с октября по декабрь 2020 года обвиняемый приискал в сети Интернет персональные данные граждан якобы желающих пройти обучение и зарегистрировал от их имени заявки на специальном электронном ресурсе по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации. Злоумышленник внес данные граждан в приказы о зачислении, а по окончанию срока подготовил удостоверения о повышении квалификации", - говорится в сообщении ведомства.
На основании предоставленных руководителем ложных сведений об "обучении" этих людей, на расчетный счет организации поступило около 5 миллионов рублей. Обвиняемый воспользовался деньгами в личных целях. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по признакам мошенничества.
В настоящее время материалы дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.
Обвиняемый находится под подпиской о невыезде, ему грозит до шести лет тюрьмы. Кроме того, суд арестовал его автомобиль стоимость порядка 5 миллионов рублей, чтобы обеспечить возмещение ущерба.
Ранее сообщалось, что жительница Феодосии украла у бойца СВО, которому сдавала жилье, более 100 тысяч рублей.
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