https://crimea.ria.ru/20221011/krasnodarets-zarabotal-5-millionov-i-srok-za-moshennichestvo-v-pandemiyu-1124818673.html

Краснодарец заработал 5 миллионов и срок за мошенничество в пандемию

Краснодарец заработал 5 миллионов и срок за мошенничество в пандемию - РИА Новости Крым, 11.10.2022

Краснодарец заработал 5 миллионов и срок за мошенничество в пандемию

Директор образовательной организации в Краснодаре наживался на переболевших ковидом, фальсифицируя данные об их обучении. Об этом сообщает пресс-служба главка... РИА Новости Крым, 11.10.2022

2022-10-11T12:12

2022-10-11T12:12

2022-10-11T12:26

краснодар

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Директор образовательной организации в Краснодаре наживался на переболевших ковидом, фальсифицируя данные об их обучении. Об этом сообщает пресс-служба главка МВД России по Краснодарскому краю.Являясь руководителем профессиональной образовательной организации, 37-летний краснодарец заключил договор с региональным оператором на услуги допобразования и повышения квалификации пострадавших от пандемии коронавируса граждан.На основании предоставленных руководителем ложных сведений об "обучении" этих людей, на расчетный счет организации поступило около 5 миллионов рублей. Обвиняемый воспользовался деньгами в личных целях. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по признакам мошенничества.В настоящее время материалы дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.Обвиняемый находится под подпиской о невыезде, ему грозит до шести лет тюрьмы. Кроме того, суд арестовал его автомобиль стоимость порядка 5 миллионов рублей, чтобы обеспечить возмещение ущерба.Ранее сообщалось, что жительница Феодосии украла у бойца СВО, которому сдавала жилье, более 100 тысяч рублей.

https://crimea.ria.ru/20221011/moshenniki-zarabotali-na-doverchivosti-krymchan-9-mln-za-nedelyu-1124816943.html

краснодар

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краснодар, происшествия