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Жительница Феодосии украла у бойца СВО более 100 тыс. рублей - РИА Новости Крым, 07.10.2022
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Жительница Феодосии украла у бойца СВО более 100 тыс. рублей
Жительница Феодосии украла у бойца СВО более 100 тыс. рублей - РИА Новости Крым, 07.10.2022
Жительница Феодосии украла у бойца СВО более 100 тыс. рублей
В Феодосии местная жительница сдала жилье военнослужащему, который позже отбыл в зону СВО и оставил свои банковские карты. Воспользовавшись этим, хозяйка сняла... РИА Новости Крым, 07.10.2022
2022-10-07T19:13
2022-10-07T19:13
закон и право
феодосия
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости Крым. В Феодосии местная жительница сдала жилье военнослужащему, который позже отбыл в зону СВО и оставил свои банковские карты. Воспользовавшись этим, хозяйка сняла со счетов бойца почти 120 тыс. рублей. Как сообщает пресс-служба Феодосийского городского суд, за совершение хищения она получила условный срок.Присвоив карты, женщина больше недели оплачивала ими покупки в местных магазинах, потратив в общей сложности более 119 тыс. рублей.Кроме того, женщина совершила махинацию с участием средств материнского капитала - этот факт был квалифицирован как мошенничество. По двум эпизодам в совокупности злоумышленница получила три года лишения свободы условно, с испытательным сроком два года. Также суд обязал подсудимую возместить потерпевшему ущерб. Имущество женщины арестовано до исполнения приговора.
https://crimea.ria.ru/20220608/za-oskvernenie-mogily-voennogo-pensionerka-iz-sudaka-poydet-v-koloniyu--1123485242.html
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закон и право, феодосия, общество
Жительница Феодосии украла у бойца СВО более 100 тыс. рублей

В Крыму хозяйка съемного жилья сняла с карты бойца СВО более 100 тыс рублей

19:13 07.10.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ супермаркете
В супермаркете - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости Крым. В Феодосии местная жительница сдала жилье военнослужащему, который позже отбыл в зону СВО и оставил свои банковские карты. Воспользовавшись этим, хозяйка сняла со счетов бойца почти 120 тыс. рублей. Как сообщает пресс-служба Феодосийского городского суд, за совершение хищения она получила условный срок.
"Согласно установленным судом обстоятельствам, военнослужащий арендовал у феодосийки жилье с сентября 2021 года. В середине февраля мужчина уехал в срочную командировку, откуда убыл на специальную военную операцию. В квартире остались его личные вещи. В конце марта 46-летняя хозяйка квартиры убирала комнату квартиросъемщика и нашла на полу две банковские карты с маркировкой на лицевой стороне, позволяющей осуществлять покупки без ввода пин-кода", - сообщает пресс-служба суда.
Присвоив карты, женщина больше недели оплачивала ими покупки в местных магазинах, потратив в общей сложности более 119 тыс. рублей.
Кроме того, женщина совершила махинацию с участием средств материнского капитала - этот факт был квалифицирован как мошенничество. По двум эпизодам в совокупности злоумышленница получила три года лишения свободы условно, с испытательным сроком два года. Также суд обязал подсудимую возместить потерпевшему ущерб. Имущество женщины арестовано до исполнения приговора.
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Закон и правоФеодосияОбщество
 
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