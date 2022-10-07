https://crimea.ria.ru/20221007/zhitelnitsa-feodosii-ukrala-u-boytsa-svo-bolee-100-tys-rubley-1124758770.html

Жительница Феодосии украла у бойца СВО более 100 тыс. рублей

Жительница Феодосии украла у бойца СВО более 100 тыс. рублей - РИА Новости Крым, 07.10.2022

Жительница Феодосии украла у бойца СВО более 100 тыс. рублей

В Феодосии местная жительница сдала жилье военнослужащему, который позже отбыл в зону СВО и оставил свои банковские карты. Воспользовавшись этим, хозяйка сняла... РИА Новости Крым, 07.10.2022

2022-10-07T19:13

2022-10-07T19:13

2022-10-07T19:13

закон и право

феодосия

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости Крым. В Феодосии местная жительница сдала жилье военнослужащему, который позже отбыл в зону СВО и оставил свои банковские карты. Воспользовавшись этим, хозяйка сняла со счетов бойца почти 120 тыс. рублей. Как сообщает пресс-служба Феодосийского городского суд, за совершение хищения она получила условный срок.Присвоив карты, женщина больше недели оплачивала ими покупки в местных магазинах, потратив в общей сложности более 119 тыс. рублей.Кроме того, женщина совершила махинацию с участием средств материнского капитала - этот факт был квалифицирован как мошенничество. По двум эпизодам в совокупности злоумышленница получила три года лишения свободы условно, с испытательным сроком два года. Также суд обязал подсудимую возместить потерпевшему ущерб. Имущество женщины арестовано до исполнения приговора.

https://crimea.ria.ru/20220608/za-oskvernenie-mogily-voennogo-pensionerka-iz-sudaka-poydet-v-koloniyu--1123485242.html

феодосия

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закон и право, феодосия, общество