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Крымчане отдали мошенникам 315 млн рублей за полгода - РИА Новости Крым, 03.08.2023
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Крымчане отдали мошенникам 315 млн рублей за полгода
Крымчане отдали мошенникам 315 млн рублей за полгода - РИА Новости Крым, 03.08.2023
Крымчане отдали мошенникам 315 млн рублей за полгода
Дистанционные мошенники за полгода украли у крымчан более 315 миллионов рублей, в полицию за этот период поступило почти 1,7 тысячи соответствующих заявлений... РИА Новости Крым, 03.08.2023
2023-08-03T12:50
2023-08-03T12:50
мвд по республике крым
новости
мошенничество
происшествия
крым
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Дистанционные мошенники за полгода украли у крымчан более 315 миллионов рублей, в полицию за этот период поступило почти 1,7 тысячи соответствующих заявлений. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе МВД по республике.Лжебанкиры у телефонаКак отметили в ведомстве, большинство афер в Крыму мошенники совершили при помощи телефонных звонков, выудив у доверчивых граждан 218 млн рублей.Самый крупный ущерб аферисты нанесли 51-летней жительнице Симферополя. Неизвестный позвонил женщине, представился сотрудником банка и рассказал ей, что некий "мошенник" оформил на нее кредит, используя доверенность от ее имени. Для его погашения женщине необходимо срочно оформить кредит и перевести деньги на расчетные счета, которые ей продиктует лжеработник банка. В результате женщина несколькими транзакциями перевела злоумышленнику 2,6 млн рублей.Жительница Керчи перечислила на счет мошенникам более 2,5 млн рублей. Звонивший представился сотрудником банка и предупредил женщину об угрозе взлома ее банковского счета, а затем оповестил, что для нее подготовлен "безопасный" счет. Испугавшись возможной потери свои сбережения, женщина посредством интернет-банкинга перевела все деньги на "резервный" счет, пополнив копилку мошенников на крупную сумму.На аналогичные уловки попались и двое жителей Ялты, которые отправили мошенникам более 2 млн рублей.Интернет-мошенничества и переход по ссылкамПо данным правоохранителей, 730 фактов мошеннических действий связаны с использованием социальных сетей, мессенджеров и сайтов, в результате чего в текущем году граждане лишились более 77 млн рублей.Около 20,5 миллионов рублей исчезло со счетов потерпевших после скачивания сторонних приложений на мобильные устройства и путем перехода по ссылкам от неизвестных источников. Всего с начала года сотрудниками полиции зарегистрировано 197 таких фактов.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, за минувшую неделю правоохранители приняли от жителей Крыма 90 заявлений о дистанционных мошенничествах на общую сумму более 20,7 млн рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Два миллиона за сутки: сколько крымчан попались на уловки мошенниковРегистрация на сайтах через зарубежную почту – в чем опасностьВ каких случаях банк обяжут вернуть украденные мошенниками деньги
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
1
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96
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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мвд по республике крым, новости, мошенничество, происшествия, крым, новости крыма
Крымчане отдали мошенникам 315 млн рублей за полгода

МВД по Крыму: мошенники лишили крымчан 315 миллионов рублей за полгода

12:50 03.08.2023
 
© Dmitry MakeevУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
© Dmitry Makeev
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Дистанционные мошенники за полгода украли у крымчан более 315 миллионов рублей, в полицию за этот период поступило почти 1,7 тысячи соответствующих заявлений. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе МВД по республике.
"В полицию Крыма за полгода поступило 1 685 заявлений о совершенных дистанционных мошенничествах. Общая сумма, которую передали злоумышленникам обманутые граждане, составила 315 миллионов 464 тысячи рублей", – говорится в сообщении.

Лжебанкиры у телефона

Как отметили в ведомстве, большинство афер в Крыму мошенники совершили при помощи телефонных звонков, выудив у доверчивых граждан 218 млн рублей.
Самый крупный ущерб аферисты нанесли 51-летней жительнице Симферополя. Неизвестный позвонил женщине, представился сотрудником банка и рассказал ей, что некий "мошенник" оформил на нее кредит, используя доверенность от ее имени. Для его погашения женщине необходимо срочно оформить кредит и перевести деньги на расчетные счета, которые ей продиктует лжеработник банка. В результате женщина несколькими транзакциями перевела злоумышленнику 2,6 млн рублей.
Жительница Керчи перечислила на счет мошенникам более 2,5 млн рублей. Звонивший представился сотрудником банка и предупредил женщину об угрозе взлома ее банковского счета, а затем оповестил, что для нее подготовлен "безопасный" счет. Испугавшись возможной потери свои сбережения, женщина посредством интернет-банкинга перевела все деньги на "резервный" счет, пополнив копилку мошенников на крупную сумму.
На аналогичные уловки попались и двое жителей Ялты, которые отправили мошенникам более 2 млн рублей.

Интернет-мошенничества и переход по ссылкам

По данным правоохранителей, 730 фактов мошеннических действий связаны с использованием социальных сетей, мессенджеров и сайтов, в результате чего в текущем году граждане лишились более 77 млн рублей.
Около 20,5 миллионов рублей исчезло со счетов потерпевших после скачивания сторонних приложений на мобильные устройства и путем перехода по ссылкам от неизвестных источников. Всего с начала года сотрудниками полиции зарегистрировано 197 таких фактов.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, за минувшую неделю правоохранители приняли от жителей Крыма 90 заявлений о дистанционных мошенничествах на общую сумму более 20,7 млн рублей.
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