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20 миллионов за неделю: крымчане отдают аферистам все больше денег
20 миллионов за неделю: крымчане отдают аферистам все больше денег - РИА Новости Крым, 25.07.2023
20 миллионов за неделю: крымчане отдают аферистам все больше денег
За минувшую неделю правоохранители приняли от жителей Крыма 90 заявлений о дистанционных мошенничествах на общую сумму более 20,7 млн рублей, сообщает... РИА Новости Крым, 25.07.2023
2023-07-25T20:27
2023-07-25T20:27
2023-07-25T20:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости Крым. За минувшую неделю правоохранители приняли от жителей Крыма 90 заявлений о дистанционных мошенничествах на общую сумму более 20,7 млн рублей, сообщает пресс-служба МВД по Крыму.Телефонные звонкиЧаще всего, по данным полиции, крымчан обманывали по телефону - 53 факта на 16,6 млн рублей. Наибольшей суммы лишилась жительница Симферополя, которая перевела на счет мошенников 8 млн рублей.По аналогичной схеме житель Керчи на прошлой неделе лишился 2 млн рублей.Интернет и приложенияПо интернету жителей республики обманывали 32 раза на общую сумму 2,9 млн. Так, житель крымской столицы хотел купить электротовары и стройматериалы, перевел "продавцу" более 1,3 млн рублей, но тоже был обманут.Более миллиона рублей исчезло со счетов потерпевших после скачивания сторонних приложений на мобильные устройства и при переходе по ссылкам от неизвестных источников - таких фактов зафиксировано пять, в частности еще одна жительница Симферополя поверила звонившим аферистам, которые предложили скачать приложение для дополнительного заработка и лишилась 589 тысяч рублей.Неделей ранее крымчане отдали мошенникам более 7 млн рублей, всего было зафиксировано более ста заявлений от потерпевших. Читайте также на РИА Новости Крым:В каких случаях банк обяжут вернуть украденные мошенниками деньгиРазговор с приятным человеком: как обличить мошенника по телефонуЮный крымчанин продавал в мессенджере несуществующие фальшивые деньги
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мошенничество, крым, происшествия, новости, новости крыма
20 миллионов за неделю: крымчане отдают аферистам все больше денег
МВД по Крыму: полицейские приняли за неделю 90 заявлений о мошенничестве
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости Крым. За минувшую неделю правоохранители приняли от жителей Крыма 90 заявлений о дистанционных мошенничествах на общую сумму более 20,7 млн рублей, сообщает пресс-служба МВД по Крыму.
Телефонные звонки
Чаще всего, по данным полиции, крымчан обманывали по телефону - 53 факта на 16,6 млн рублей. Наибольшей суммы лишилась жительница Симферополя, которая перевела на счет мошенников 8 млн рублей.
"Лжесотрудники рассказывая женщине о том, что неизвестный пытается взять кредит на имя заявительницы и переоформить принадлежащие ей квартиры, убедили женщину в том, что это поможет уберечь ее сбережения от преступных посягательств", - уточняют в полиции.
По аналогичной схеме житель Керчи на прошлой неделе лишился 2 млн рублей.
Интернет и приложения
По интернету жителей республики обманывали 32 раза на общую сумму 2,9 млн. Так, житель крымской столицы хотел купить электротовары и стройматериалы, перевел "продавцу" более 1,3 млн рублей, но тоже был обманут.
Более миллиона рублей исчезло со счетов потерпевших после скачивания сторонних приложений на мобильные устройства и при переходе по ссылкам от неизвестных источников - таких фактов зафиксировано пять, в частности еще одна жительница Симферополя поверила звонившим аферистам, которые предложили скачать приложение для дополнительного заработка и лишилась 589 тысяч рублей.
Неделей ранее крымчане отдали мошенникам более 7 млн рублей
, всего было зафиксировано более ста заявлений от потерпевших.