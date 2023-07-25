https://crimea.ria.ru/20230725/20-millionov-za-nedelyu-krymchane-otdayut-aferistam-vse-bolshe-deneg-1130284014.html

20 миллионов за неделю: крымчане отдают аферистам все больше денег

20 миллионов за неделю: крымчане отдают аферистам все больше денег - РИА Новости Крым, 25.07.2023

20 миллионов за неделю: крымчане отдают аферистам все больше денег

За минувшую неделю правоохранители приняли от жителей Крыма 90 заявлений о дистанционных мошенничествах на общую сумму более 20,7 млн рублей, сообщает... РИА Новости Крым, 25.07.2023

2023-07-25T20:27

2023-07-25T20:27

2023-07-25T20:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости Крым. За минувшую неделю правоохранители приняли от жителей Крыма 90 заявлений о дистанционных мошенничествах на общую сумму более 20,7 млн рублей, сообщает пресс-служба МВД по Крыму.Телефонные звонкиЧаще всего, по данным полиции, крымчан обманывали по телефону - 53 факта на 16,6 млн рублей. Наибольшей суммы лишилась жительница Симферополя, которая перевела на счет мошенников 8 млн рублей.По аналогичной схеме житель Керчи на прошлой неделе лишился 2 млн рублей.Интернет и приложенияПо интернету жителей республики обманывали 32 раза на общую сумму 2,9 млн. Так, житель крымской столицы хотел купить электротовары и стройматериалы, перевел "продавцу" более 1,3 млн рублей, но тоже был обманут.Более миллиона рублей исчезло со счетов потерпевших после скачивания сторонних приложений на мобильные устройства и при переходе по ссылкам от неизвестных источников - таких фактов зафиксировано пять, в частности еще одна жительница Симферополя поверила звонившим аферистам, которые предложили скачать приложение для дополнительного заработка и лишилась 589 тысяч рублей.Неделей ранее крымчане отдали мошенникам более 7 млн рублей, всего было зафиксировано более ста заявлений от потерпевших. Читайте также на РИА Новости Крым:В каких случаях банк обяжут вернуть украденные мошенниками деньгиРазговор с приятным человеком: как обличить мошенника по телефонуЮный крымчанин продавал в мессенджере несуществующие фальшивые деньги

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мошенничество, крым, происшествия, новости, новости крыма