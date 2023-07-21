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Более 8 миллионов рублей жители Крыма отдали мошенникам - РИА Новости Крым, 21.07.2023
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Более 8 миллионов рублей жители Крыма отдали мошенникам
Более 8 миллионов рублей жители Крыма отдали мошенникам - РИА Новости Крым, 21.07.2023
Более 8 миллионов рублей жители Крыма отдали мошенникам
За одну неделю жители полуострова потеряли более 8 миллионов 400 тысяч рублей. Как это произошло, рассказали в МВД по Республике Крым. РИА Новости Крым, 21.07.2023
2023-07-21T20:57
2023-07-21T20:57
мошенничество
новости
деньги
финансы
общество
мвд по республике крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. За одну неделю жители полуострова потеряли более 8 миллионов 400 тысяч рублей. Как это произошло, рассказали в МВД по Республике Крым.Чтобы завладеть чужими сбережениями, преступники использовали интернет-сайты, мессенджеры, социальные сети. Так свыше миллиона рублей потерял житель Симферополя. Он хотел заработать на бирже. Заманчивое предложение получил через мессенджер от неизвестного человека. Тот ему указал банковский счет для перевода денег. Сорвать большой куш не получилось – с заявлением о пропаже денег он обратился в полицию.Деньги еще одного жителя столицы Крыма ушли в никуда, когда он перевел более 100 тысяч рублей на счет продавца бытовок, который тут же перестал выходить на связь.Одним из самых популярных способов обмана все еще остаются телефонные звонки, рассчитанные на запугивание людей. Мошенники играют на эмоциях своих жертв, сообщая, что прямо сейчас кто-то пытается взломать их счет, надо срочно перевести деньги на другой счет или скачать приложение, которое защитит их сбережения. Однако деньги уходят в неизвестном направлении.Необычный случай произошел с жителем Симферополя, который хотел найти подработку через сайт бесплатных объявлений. Ему предложили заполнить анкету. В итоге он не досчитался на своей карте около 12 тысяч рублей.Полиция в очередной раз призывает быть более бдительными: "Не передавайте свою банковскую карточку посторонним лицам. Не сообщайте никому реквизиты своей банковской карты и ее ПИН-код. Не сообщайте СМС коды даже сотруднику банка. Не верьте людям, представляющимися сотрудниками правоохранительных органов и работниками банков, которые сообщают, что прямо сейчас по вашей банковской карте осуществляется какая-либо транзакция. Не переходите по неизвестным ссылкам, поступившим к вам через мессенджеры от сторонних источников".Читайте также на РИА Новости Крым:В каких случаях банк обяжут вернуть украденные мошенниками деньги"Инвесторы" и "продавцы" выманили у крымчан еще 8,5 млнТелефонные мошенники придумали новую схему обмана: что нужно знать
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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мошенничество, новости, деньги, финансы, общество, мвд по республике крым
Более 8 миллионов рублей жители Крыма отдали мошенникам

МВД Крыма: преступники лишают крымчан сбережений через интернет и мессенджеры

20:57 21.07.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМужчина работает за компьютером
Мужчина работает за компьютером - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. За одну неделю жители полуострова потеряли более 8 миллионов 400 тысяч рублей. Как это произошло, рассказали в МВД по Республике Крым.
"Полицейскими зарегистрировано 103 заявления о совершенных дистанционных мошенничествах. Злоумышленникам удалось обогатиться за счет доверчивых граждан на сумму 8 миллионов 409 тысяч 59 рублей", - МВД по Республике Крым.
Чтобы завладеть чужими сбережениями, преступники использовали интернет-сайты, мессенджеры, социальные сети. Так свыше миллиона рублей потерял житель Симферополя. Он хотел заработать на бирже. Заманчивое предложение получил через мессенджер от неизвестного человека. Тот ему указал банковский счет для перевода денег. Сорвать большой куш не получилось – с заявлением о пропаже денег он обратился в полицию.
Деньги еще одного жителя столицы Крыма ушли в никуда, когда он перевел более 100 тысяч рублей на счет продавца бытовок, который тут же перестал выходить на связь.
Одним из самых популярных способов обмана все еще остаются телефонные звонки, рассчитанные на запугивание людей. Мошенники играют на эмоциях своих жертв, сообщая, что прямо сейчас кто-то пытается взломать их счет, надо срочно перевести деньги на другой счет или скачать приложение, которое защитит их сбережения. Однако деньги уходят в неизвестном направлении.
Необычный случай произошел с жителем Симферополя, который хотел найти подработку через сайт бесплатных объявлений. Ему предложили заполнить анкету. В итоге он не досчитался на своей карте около 12 тысяч рублей.
Полиция в очередной раз призывает быть более бдительными: "Не передавайте свою банковскую карточку посторонним лицам. Не сообщайте никому реквизиты своей банковской карты и ее ПИН-код. Не сообщайте СМС коды даже сотруднику банка. Не верьте людям, представляющимися сотрудниками правоохранительных органов и работниками банков, которые сообщают, что прямо сейчас по вашей банковской карте осуществляется какая-либо транзакция. Не переходите по неизвестным ссылкам, поступившим к вам через мессенджеры от сторонних источников".
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