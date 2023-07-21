https://crimea.ria.ru/20230721/bolee-8-millionov-rubley-zhiteli-kryma-otdali-moshennikam-1130216289.html

Более 8 миллионов рублей жители Крыма отдали мошенникам

Более 8 миллионов рублей жители Крыма отдали мошенникам - РИА Новости Крым, 21.07.2023

Более 8 миллионов рублей жители Крыма отдали мошенникам

За одну неделю жители полуострова потеряли более 8 миллионов 400 тысяч рублей. Как это произошло, рассказали в МВД по Республике Крым. РИА Новости Крым, 21.07.2023

2023-07-21T20:57

2023-07-21T20:57

2023-07-21T20:57

мошенничество

новости

деньги

финансы

общество

мвд по республике крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/1c/1127265519_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_8f91fb90d0faacd43c283e6d8433fce7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. За одну неделю жители полуострова потеряли более 8 миллионов 400 тысяч рублей. Как это произошло, рассказали в МВД по Республике Крым.Чтобы завладеть чужими сбережениями, преступники использовали интернет-сайты, мессенджеры, социальные сети. Так свыше миллиона рублей потерял житель Симферополя. Он хотел заработать на бирже. Заманчивое предложение получил через мессенджер от неизвестного человека. Тот ему указал банковский счет для перевода денег. Сорвать большой куш не получилось – с заявлением о пропаже денег он обратился в полицию.Деньги еще одного жителя столицы Крыма ушли в никуда, когда он перевел более 100 тысяч рублей на счет продавца бытовок, который тут же перестал выходить на связь.Одним из самых популярных способов обмана все еще остаются телефонные звонки, рассчитанные на запугивание людей. Мошенники играют на эмоциях своих жертв, сообщая, что прямо сейчас кто-то пытается взломать их счет, надо срочно перевести деньги на другой счет или скачать приложение, которое защитит их сбережения. Однако деньги уходят в неизвестном направлении.Необычный случай произошел с жителем Симферополя, который хотел найти подработку через сайт бесплатных объявлений. Ему предложили заполнить анкету. В итоге он не досчитался на своей карте около 12 тысяч рублей.Полиция в очередной раз призывает быть более бдительными: "Не передавайте свою банковскую карточку посторонним лицам. Не сообщайте никому реквизиты своей банковской карты и ее ПИН-код. Не сообщайте СМС коды даже сотруднику банка. Не верьте людям, представляющимися сотрудниками правоохранительных органов и работниками банков, которые сообщают, что прямо сейчас по вашей банковской карте осуществляется какая-либо транзакция. Не переходите по неизвестным ссылкам, поступившим к вам через мессенджеры от сторонних источников".Читайте также на РИА Новости Крым:В каких случаях банк обяжут вернуть украденные мошенниками деньги"Инвесторы" и "продавцы" выманили у крымчан еще 8,5 млнТелефонные мошенники придумали новую схему обмана: что нужно знать

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мошенничество, новости, деньги, финансы, общество, мвд по республике крым