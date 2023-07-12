https://crimea.ria.ru/20230712/investory-i-prodavtsy-vymanili-u-krymchan-esche-85-mln-1129972569.html

"Инвесторы" и "продавцы" выманили у крымчан еще 8,5 млн

"Инвесторы" и "продавцы" выманили у крымчан еще 8,5 млн - РИА Новости Крым, 12.07.2023

"Инвесторы" и "продавцы" выманили у крымчан еще 8,5 млн

Доверчивые крымчане за минувшую неделю отдали аферистам более 8,5 млн рублей, всего за это время правоохранители приняли 64 заявления о дистанционных... РИА Новости Крым, 12.07.2023

2023-07-12T21:55

2023-07-12T21:55

2023-07-12T21:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. Доверчивые крымчане за минувшую неделю отдали аферистам более 8,5 млн рублей, всего за это время правоохранители приняли 64 заявления о дистанционных мошенничествах, сообщили в МВД по РК.Телефон и интернетПо данным ведомства, чаще всего - более 30 раз - мошенники обманывали крымчан по интернету, выманив таким образом 4,5 млн рублей. Максимальной суммы лишилась жительница Ялты, которая хотела инвестировать свои сбережения и перевела более 3,1 млн на счет, указанный на мошенническом сайте.Жертвами телефонного мошенничества стали 23 крымчанина, которые лишились в общей сложности 2,2 млн рублей. В частности житель Красногвардейского района получил звонок от "полицейского", который убедил перевести 320 тыс. рублей на указанный счет "для сохранности". Уже после перевода мужчина осознал, что доступа к новому счету не имеет.Сторонние приложения и ссылки"Еще около 779 тысяч рублей исчезло со счетов потерпевших после скачивания сторонних приложений на мобильные устройства и путем перехода по ссылкам от неизвестных источников - десять фактов", - уточнили в полиции.Чаще всего таким образом крымчане попадались на удочку "сотрудников банка", а житель Ленинского района разместил объявление о продаже товара на одном из сайтов, после чего получил от "покупателя" ссылку для заполнения реквизитов счета для перевода денег за товар. Заявитель ввел персональные банные своего банковского счета для зачисления денежных средств, а вместо зачисления получил списание в размере 6 тысяч рублей.Неделей ранее жители Крыма отдали мошенникам более 7 млн рублей. Заявления в полицию написал 61 человек в возрасте от 19 до 59 лет. Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин продал дюжину чужих авто по поддельным документамКто чаще всего становится жертвой мошенников в КрымуНужна отдельная карта: как обезопасить себя от мошенников в сети

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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