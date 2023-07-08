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Переход по ссылкам и желание заработать стоили крымчанам 7 млн рублей - РИА Новости Крым, 08.07.2023
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Переход по ссылкам и желание заработать стоили крымчанам 7 млн рублей
Переход по ссылкам и желание заработать стоили крымчанам 7 млн рублей - РИА Новости Крым, 08.07.2023
Переход по ссылкам и желание заработать стоили крымчанам 7 млн рублей
Более 7 млн рублей выманили мошенники у крымчан за текущую неделю. Заявления в полицию написали 61 человек в возрасте от 19 до 59 лет, сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 08.07.2023
2023-07-08T08:02
2023-07-08T07:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым. Более 7 млн рублей выманили мошенники у крымчан за текущую неделю. Заявления в полицию написали 61 человек в возрасте от 19 до 59 лет, сообщили в пресс-службе МВД по РК.Инвестиции и покупкиСамый большой ущерб мошенники нанесли при помощи мессенджеров, сайтов-двойников и социальных сетей - всего зарегистрировано 33 факта мошенничества, в результате которых крымчане лишились 4,2 млн рублей.Две жительницы Кировского района получили в мессенджер предложение "выгодно" инвестировать средства. При помощи сторонней программы-бота они перечислили на счет мошенников более 2,5 млн рублей."36-летняя жительница Старого Крыма перевела на неизвестный счет 2,365 млн рублей, вторая 41-женщина еще 146,5 тысяч рублей. Спустя время женщины осознали, что попали на уловки мошенника", – сообщили в ведомстве.Правоохранители напомнили, что скачивание и установка неизвестных мобильных приложений может привести к потере всех средств и настоятельно не рекомендовали переходить по неизвестным ссылкам, поступившим через мессенджеры от сторонних источников.Кроме того, лже-продавцы списали со счетов жителей Керчи, Симферопольского и Сакского районов республики 325,74 тыс. рублей. Мошенники действовали по одной схеме: размещали в интернете объявления о продаже стройматериалов, вещей, детской мебели и других товаров. После того, как покупатели переводили деньги, "продавцы" переставали выходить на связь. Потерпевшие потеряли от 27 до 197 тысяч рублей."Жительница одного из сел Красногвардейского района нашла объявление о продаже детской кроватки на одном из сайтов бесплатных объявлений. Женщина ввела персональные данные и данные своей банковской карты, намереваясь осуществить оплату за товар. Однако позже оказалось, что заявительница попала на сайт-клон. Мошенники списали с ее счета 71 тысячи рублей", – сообщили правоохранители. И в очередной раз напомнили, что стоит отказаться от покупки, если продавец требует полную или частичную предоплату.Алло, это служба безопасности!За прошедшую неделю зарегистрировано 19 преступлений с использованием телефонных звонков. Поверив в правдоподобные истории мошенников, крымчане лишились почти 2,5 млн рублей."Жительница Симферополя перевела на счет мошенников 120 тысяч рублей. Ей поступил звонок в мессенджер от абонента с логотипом одного из банков. Звонивший сообщил о "подозрительных действиях" с ее банковским счетом и предложил перевести все средства на "безопасный счет", - уточнили правоохранители и подчеркнули, что указанные на банковских картах телефонные номера используются исключительно для входящих звонков. Сотрудники банков не могут звонить с них, более того, банковские служащие никогда не звонят в мессенджеры. Если вам поступает такой звонок – не отвечайте на вызов и заблокируйте абонента.Еще одну жительницу Симферополя убедили взять кредит в 100 тысяч рублей, чтобы "остановить мошенника". Женщина оформила заем в ближайшем отделении и перевела деньги на "безопасный" счет, реквизиты которого продиктовал мошенник.Сторонние приложения и переход по ссылкамСкачивание сторонних приложений на мобильные устройства и переход по ссылкам от неизвестных источников обошелся крымчанам в более чем 430 тысяч рублей. За неделю зафиксировано девять подобных преступлений."29-летний житель Симферополя лишился 50 тысяч рублей после того, как перешел по полученной от "покупателя" ссылке и ввел реквизиты своей банковской карты", – рассказали в МВД.Попытка приобрести электрическую люльку стоила 19-летней жительнице Симферополя 20 тысяч рублей. Она также перешла по ссылке, которую ей прислал продавец, и ввела персональные данные. В результате с ее счета списались денежные средства, а продавец удалил объявление.Ранее руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества Наталья Киселева сообщила, что чаще всего на мошеннические действия поддаются люди пожилого возраста из сельской местности. Однако чем выше уровень образования предполагаемой жертвы, тем меньше шансов ее обмануть.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин продал дюжину чужих авто по поддельным документамПодпольные колл-центры и маскировка: в Крыму поймали банду мошенниковКрымчанин отправится в колонию на 4,5 года за мошенничество
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крым, мошенничество, общество, мвд по республике крым, психология, финансы, происшествия, новости крыма
Переход по ссылкам и желание заработать стоили крымчанам 7 млн рублей

От мошенников в Крыму за неделю пострадал 61 человек, сумма ущерба превысила 7 млн рублей

08:02 08.07.2023
 
© Dmitry MakeevНаручники
Наручники
© Dmitry Makeev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым. Более 7 млн рублей выманили мошенники у крымчан за текущую неделю. Заявления в полицию написали 61 человек в возрасте от 19 до 59 лет, сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Инвестиции и покупки

Самый большой ущерб мошенники нанесли при помощи мессенджеров, сайтов-двойников и социальных сетей - всего зарегистрировано 33 факта мошенничества, в результате которых крымчане лишились 4,2 млн рублей.
Две жительницы Кировского района получили в мессенджер предложение "выгодно" инвестировать средства. При помощи сторонней программы-бота они перечислили на счет мошенников более 2,5 млн рублей.
"36-летняя жительница Старого Крыма перевела на неизвестный счет 2,365 млн рублей, вторая 41-женщина еще 146,5 тысяч рублей. Спустя время женщины осознали, что попали на уловки мошенника", – сообщили в ведомстве.
Правоохранители напомнили, что скачивание и установка неизвестных мобильных приложений может привести к потере всех средств и настоятельно не рекомендовали переходить по неизвестным ссылкам, поступившим через мессенджеры от сторонних источников.
Кроме того, лже-продавцы списали со счетов жителей Керчи, Симферопольского и Сакского районов республики 325,74 тыс. рублей. Мошенники действовали по одной схеме: размещали в интернете объявления о продаже стройматериалов, вещей, детской мебели и других товаров. После того, как покупатели переводили деньги, "продавцы" переставали выходить на связь. Потерпевшие потеряли от 27 до 197 тысяч рублей.
"Жительница одного из сел Красногвардейского района нашла объявление о продаже детской кроватки на одном из сайтов бесплатных объявлений. Женщина ввела персональные данные и данные своей банковской карты, намереваясь осуществить оплату за товар. Однако позже оказалось, что заявительница попала на сайт-клон. Мошенники списали с ее счета 71 тысячи рублей", – сообщили правоохранители. И в очередной раз напомнили, что стоит отказаться от покупки, если продавец требует полную или частичную предоплату.
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Алло, это служба безопасности!

За прошедшую неделю зарегистрировано 19 преступлений с использованием телефонных звонков. Поверив в правдоподобные истории мошенников, крымчане лишились почти 2,5 млн рублей.
"Жительница Симферополя перевела на счет мошенников 120 тысяч рублей. Ей поступил звонок в мессенджер от абонента с логотипом одного из банков. Звонивший сообщил о "подозрительных действиях" с ее банковским счетом и предложил перевести все средства на "безопасный счет", - уточнили правоохранители и подчеркнули, что указанные на банковских картах телефонные номера используются исключительно для входящих звонков.
Сотрудники банков не могут звонить с них, более того, банковские служащие никогда не звонят в мессенджеры. Если вам поступает такой звонок – не отвечайте на вызов и заблокируйте абонента.
Еще одну жительницу Симферополя убедили взять кредит в 100 тысяч рублей, чтобы "остановить мошенника". Женщина оформила заем в ближайшем отделении и перевела деньги на "безопасный" счет, реквизиты которого продиктовал мошенник.

Сторонние приложения и переход по ссылкам

Скачивание сторонних приложений на мобильные устройства и переход по ссылкам от неизвестных источников обошелся крымчанам в более чем 430 тысяч рублей. За неделю зафиксировано девять подобных преступлений.
"29-летний житель Симферополя лишился 50 тысяч рублей после того, как перешел по полученной от "покупателя" ссылке и ввел реквизиты своей банковской карты", – рассказали в МВД.
Попытка приобрести электрическую люльку стоила 19-летней жительнице Симферополя 20 тысяч рублей. Она также перешла по ссылке, которую ей прислал продавец, и ввела персональные данные. В результате с ее счета списались денежные средства, а продавец удалил объявление.
Ранее руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества Наталья Киселева сообщила, что чаще всего на мошеннические действия поддаются люди пожилого возраста из сельской местности. Однако чем выше уровень образования предполагаемой жертвы, тем меньше шансов ее обмануть.
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