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Крымчанин отправится в колонию на 4,5 года за мошенничество - РИА Новости Крым, 29.06.2023
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Крымчанин отправится в колонию на 4,5 года за мошенничество
Крымчанин отправится в колонию на 4,5 года за мошенничество - РИА Новости Крым, 29.06.2023
Крымчанин отправится в колонию на 4,5 года за мошенничество
Евпаторийский городской суд Крыма вынес обвинительный приговор жителю Сакского района республики, который в составе организованной группы мошенников выполнял... РИА Новости Крым, 29.06.2023
2023-06-29T12:18
2023-06-29T12:18
новости крыма
евпатория
саки
мошенничество
суд
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. Евпаторийский городской суд Крыма вынес обвинительный приговор жителю Сакского района республики, который в составе организованной группы мошенников выполнял функции курьера. Об этом сообщает пресс-служба суда.Уточняется, что уголовное дело в отношении 29-летнего обвиняемого включает десять эпизодов. Суммарный ущерб потерпевших составил порядка четырех миллионов рублей.Потерпевшими по делу признаны десять лиц преклонного возраста.В ходе судебного заседания подсудимый признал вину в полном объеме, раскаялся и частично возместил причиненный его действиями материальный ущерб.Рассмотрев дело по существу, суд признал крымчанина виновным по всем эпизодам предъявленного обвинения. По совокупности преступлений ему назначено наказание в виде 4,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.Приговор в законную силу не вступил.Ранее пресс-служба прокуратуры РК сообщила, что обвиняемый был участником группы аферистов, которые "работали" по схеме "Ваш родственник попал в ДТП".В начале мая крымские оперативники задержали в разных районах полуострова и в Краснодарском крае восьмерых человек, причастных к серии преступлений, жертвами которой становились пожилые люди. Общая сумма денежных средств, переданная им пенсионерами, составила около 7 миллионов рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Как распознавать мошенников по телефонному номеруБолее 300 млн рублей ущерба: сколько денег крымчане отдали мошенникам"Стоп Мошенник: как распознать аферистов?"
https://crimea.ria.ru/20230619/godami-obmanyval-lyudey-krymchanin-poluchil-6-let-za-moshennichestvo-1129475660.html
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новости крыма, евпатория, саки, мошенничество, суд
Крымчанин отправится в колонию на 4,5 года за мошенничество

В Крыму курьера из группы мошенников приговорили к 4,5 года колонии

12:18 29.06.2023
 
© РИА Новости . Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкСледственный изолятор
Следственный изолятор - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. Евпаторийский городской суд Крыма вынес обвинительный приговор жителю Сакского района республики, который в составе организованной группы мошенников выполнял функции курьера. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Уточняется, что уголовное дело в отношении 29-летнего обвиняемого включает десять эпизодов. Суммарный ущерб потерпевших составил порядка четырех миллионов рублей.

"Подсудимый осуществлял преступную деятельность в составе организованной группы в качестве курьера, приезжал по месту жительства потерпевших, где путем обмана завладевал их денежными средствами в интересах организованной преступной группировки", – говорится в сообщении.

Потерпевшими по делу признаны десять лиц преклонного возраста.
В ходе судебного заседания подсудимый признал вину в полном объеме, раскаялся и частично возместил причиненный его действиями материальный ущерб.
Рассмотрев дело по существу, суд признал крымчанина виновным по всем эпизодам предъявленного обвинения. По совокупности преступлений ему назначено наказание в виде 4,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Приговор в законную силу не вступил.
Ранее пресс-служба прокуратуры РК сообщила, что обвиняемый был участником группы аферистов, которые "работали" по схеме "Ваш родственник попал в ДТП".
В начале мая крымские оперативники задержали в разных районах полуострова и в Краснодарском крае восьмерых человек, причастных к серии преступлений, жертвами которой становились пожилые люди. Общая сумма денежных средств, переданная им пенсионерами, составила около 7 миллионов рублей.
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