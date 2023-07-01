https://crimea.ria.ru/20230701/krymchanin-prodal-dyuzhinu-chuzhikh-avto-po-poddelnym-dokumentam-1129662649.html

Крымчанин продал дюжину чужих авто по поддельным документам

Крымчанин продал дюжину чужих авто по поддельным документам - РИА Новости Крым, 01.07.2023

Крымчанин продал дюжину чужих авто по поддельным документам

Житель Крыма продал двенадцать чужих автомобилей по поддельным доверенностям и за это отправится в колонию строгого режима, сообщает пресс-служба Феодосийского... РИА Новости Крым, 01.07.2023

2023-07-01T15:45

2023-07-01T15:45

2023-07-01T15:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости Крым. Житель Крыма продал двенадцать чужих автомобилей по поддельным доверенностям и за это отправится в колонию строгого режима, сообщает пресс-служба Феодосийского городского суда.Установлено, что 37-летний ранее судимый за мошенничество крымчанин проводил незаконные сделки с 2021-го по 2022 год. Мужчина работал в различных компаниях по аренде автомобилей, имел настоящие доверенности на приобретение, управление, регистрацию машин без права их продажи, а также изготовил поддельную, по которой продавал арендные авто.Свою вину подсудимый признал. Суд назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Пока приговор в законную силу не вступил. Гражданские иски, заявленные потерпевшими, судом удовлетворены.Ранее житель Крыма получил шесть лет колонии за десять эпизодов мошенничества и растраты, которые совершал на протяжении нескольких лет. Читайте также на РИА Новости Крым:Инвесторы и туристы: мошенники обманули крымчан на 9,5 млнВ Крыму фермер получил условный срок за мошенничество на 2 млн рублейДело о мошенничестве: в Крыму адвокат обманом выманил у клиентов миллионы

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, феодосийской городской суд , общество, происшествия, закон и право, новости крыма