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Счета россиян защитят от мошенников - принят новый закон - РИА Новости Крым, 11.07.2023
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Счета россиян защитят от мошенников - принят новый закон
Счета россиян защитят от мошенников - принят новый закон - РИА Новости Крым, 11.07.2023
Счета россиян защитят от мошенников - принят новый закон
Российские банки будут проверять все денежные переводы физических лиц и приостанавливать подозрительные операции на два дня. Соответствующий закон принят во... РИА Новости Крым, 11.07.2023
2023-07-11T17:35
2023-07-11T17:35
россия
государственная дума рф
закон и право
общество
деньги
мошенничество
центробанк рф
новости
безопасность
финансы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости Крым. Российские банки будут проверять все денежные переводы физических лиц и приостанавливать подозрительные операции на два дня. Соответствующий закон принят во вторник российскими парламентариями, сообщается на сайте Госдумы.Новый закон обяжет банки и платежные системы проверять подозрительные транзакции и приостанавливать явно мошеннические операции между счетами физических лиц, даже при согласии клиента.Кроме того, финансовая организация будет обязана полностью возместить средства, переведенные без согласия клиентов на счета злоумышленников, если они есть в базе Центробанка.Ранее 90 процентов респондентов социальных опросов признались, что сталкивались с дистанционным мошенничеством. Столько же опрошенных считают, что не восприимчивы к уловкам преступников. Читайте также на РИА Новости Крым:Кредиты и криптовалюты: крымчане снова отдают мошенникам миллионыТелефонные мошенники придумали новую схему обмана: что нужно знатьПодпольные колл-центры и маскировка: в Крыму поймали банду мошенников
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россия, государственная дума рф, закон и право, общество, деньги, мошенничество, центробанк рф, новости, безопасность, финансы
Счета россиян защитят от мошенников - принят новый закон

Госдума приняла закон против финансовых мошенников

17:35 11.07.2023
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Госдумы РФ
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости Крым. Российские банки будут проверять все денежные переводы физических лиц и приостанавливать подозрительные операции на два дня. Соответствующий закон принят во вторник российскими парламентариями, сообщается на сайте Госдумы.
Новый закон обяжет банки и платежные системы проверять подозрительные транзакции и приостанавливать явно мошеннические операции между счетами физических лиц, даже при согласии клиента.
Кроме того, финансовая организация будет обязана полностью возместить средства, переведенные без согласия клиентов на счета злоумышленников, если они есть в базе Центробанка.
"После принятия закона банки и другие операторы обязаны будут не только тщательнее проверять подозрительные переводы, но и принимать меры, чтобы средства граждан к мошенникам не попадали. А тем банкам, которые будут пренебрегать этими обязанностями, придется возвращать людям украденные деньги", - цитирует пресс-служба председателя Госдумы Вячеслава Володина.
Ранее 90 процентов респондентов социальных опросов признались, что сталкивались с дистанционным мошенничеством. Столько же опрошенных считают, что не восприимчивы к уловкам преступников.
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