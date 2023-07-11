https://crimea.ria.ru/20230711/scheta-rossiyan-zaschityat-ot-moshennikov---prinyat-novyy-zakon-1129984966.html

Счета россиян защитят от мошенников - принят новый закон

Счета россиян защитят от мошенников - принят новый закон - РИА Новости Крым, 11.07.2023

Счета россиян защитят от мошенников - принят новый закон

Российские банки будут проверять все денежные переводы физических лиц и приостанавливать подозрительные операции на два дня. Соответствующий закон принят во... РИА Новости Крым, 11.07.2023

2023-07-11T17:35

2023-07-11T17:35

2023-07-11T17:35

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости Крым. Российские банки будут проверять все денежные переводы физических лиц и приостанавливать подозрительные операции на два дня. Соответствующий закон принят во вторник российскими парламентариями, сообщается на сайте Госдумы.Новый закон обяжет банки и платежные системы проверять подозрительные транзакции и приостанавливать явно мошеннические операции между счетами физических лиц, даже при согласии клиента.Кроме того, финансовая организация будет обязана полностью возместить средства, переведенные без согласия клиентов на счета злоумышленников, если они есть в базе Центробанка.Ранее 90 процентов респондентов социальных опросов признались, что сталкивались с дистанционным мошенничеством. Столько же опрошенных считают, что не восприимчивы к уловкам преступников. Читайте также на РИА Новости Крым:Кредиты и криптовалюты: крымчане снова отдают мошенникам миллионыТелефонные мошенники придумали новую схему обмана: что нужно знатьПодпольные колл-центры и маскировка: в Крыму поймали банду мошенников

https://crimea.ria.ru/20230710/nuzhna-otdelnaya-karta-kak-obezopasit-sebya-ot-moshennikov-v-seti-1129866475.html

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2023

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россия, государственная дума рф, закон и право, общество, деньги, мошенничество, центробанк рф, новости, безопасность, финансы