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Счета россиян защитят от мошенников - принят новый закон
Счета россиян защитят от мошенников - принят новый закон - РИА Новости Крым, 11.07.2023
Счета россиян защитят от мошенников - принят новый закон
Российские банки будут проверять все денежные переводы физических лиц и приостанавливать подозрительные операции на два дня. Соответствующий закон принят во... РИА Новости Крым, 11.07.2023
2023-07-11T17:35
2023-07-11T17:35
2023-07-11T17:35
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости Крым. Российские банки будут проверять все денежные переводы физических лиц и приостанавливать подозрительные операции на два дня. Соответствующий закон принят во вторник российскими парламентариями, сообщается на сайте Госдумы.Новый закон обяжет банки и платежные системы проверять подозрительные транзакции и приостанавливать явно мошеннические операции между счетами физических лиц, даже при согласии клиента.Кроме того, финансовая организация будет обязана полностью возместить средства, переведенные без согласия клиентов на счета злоумышленников, если они есть в базе Центробанка.Ранее 90 процентов респондентов социальных опросов признались, что сталкивались с дистанционным мошенничеством. Столько же опрошенных считают, что не восприимчивы к уловкам преступников. Читайте также на РИА Новости Крым:Кредиты и криптовалюты: крымчане снова отдают мошенникам миллионыТелефонные мошенники придумали новую схему обмана: что нужно знатьПодпольные колл-центры и маскировка: в Крыму поймали банду мошенников
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россия, государственная дума рф, закон и право, общество, деньги, мошенничество, центробанк рф, новости, безопасность, финансы
Счета россиян защитят от мошенников - принят новый закон
Госдума приняла закон против финансовых мошенников