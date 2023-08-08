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Мошенница лишила пенсионерку из Ялты квартиры и 11 млн рублей

Мошенница лишила пенсионерку из Ялты квартиры и 11 млн рублей - РИА Новости Крым, 08.08.2023

Мошенница лишила пенсионерку из Ялты квартиры и 11 млн рублей

В Крыму задержана подозреваемая в мошенничестве 64-летняя жительница города Армавир Краснодарского края, которая обманом лишила 75-летнюю пенсионерку из Ялты... РИА Новости Крым, 08.08.2023

2023-08-08T12:29

2023-08-08T12:29

2023-08-08T12:29

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. В Крыму задержана подозреваемая в мошенничестве 64-летняя жительница города Армавир Краснодарского края, которая обманом лишила 75-летнюю пенсионерку из Ялты квартиры и 11 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба МВД по республике.По данным правоохранителей, злоумышленница под предлогом аренды комнаты вошла в доверие к жертве, поддерживая с ней ежедневное общение. Убедив пожилую женщину в скором обесценивании доллара и необходимости обмена купюр на новые, подозреваемая взяла у потерпевшей порядка 40 тысяч долларов США (более 3,7 млн рублей). Позже злоумышленница вернула потерпевшей свертки с деньгами, но банкноты в них были уже сувенирными.Спустя несколько дней под предлогом получения денежного перевода для постройки собственной пекарни задержанная и ее подельница убедили женщину совершить якобы фиктивную сделку по продаже квартиры и получить за это вознаграждение в 1,5 тыс. долларов.Чтобы притупить бдительность потерпевшей, злоумышленницы оставили женщине в качестве залога деньги, упакованные в брикеты и обмотанные пищевой пленкой, которые также оказались сувенирными.Доверившись новым приятельницам, жительница Ялты совершила нотариальную сделку купли-продажи квартиры с покупателем, который передал ей 6,5 млн рублей. Получив от покупателя деньги, потерпевшая передала их новой знакомой. В этот же день женщина поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию.Правоохранители задержали подозреваемую, но добытых обманом денег у нее уже не оказалось. Задержанную поместили в изолятор временного содержания, ей грозит до 10 лет лишения свободы. Расследование уголовного дела продолжается.Читайте также на РИА Новости Крым:Жители Крыма за сутки отдали мошенникам 2,5 млн рублей"Черных риелторов" задержали в Крыму за аферы с квартирами и землейВ Ялте супруги-турагенты похитили у клиентов почти 3 млн рублей

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