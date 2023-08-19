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В борьбе за рождаемость: какие средства хороши? - РИА Новости Крым, 19.08.2023
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В борьбе за рождаемость: какие средства хороши?
В борьбе за рождаемость: какие средства хороши? - РИА Новости Крым, 19.08.2023
В борьбе за рождаемость: какие средства хороши?
Опрос 1600 медиков об их отношении к медикаментозному прерыванию беременности показал, что больше половины респондентов выступают против ограничения свободной... РИА Новости Крым, 19.08.2023
2023-08-19T20:38
2023-08-19T20:38
игорь лившиц
минздрав рф
государственная дума рф
здравоохранение в россии
дети
воз
омс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Опрос 1600 медиков об их отношении к медикаментозному прерыванию беременности показал, что больше половины респондентов выступают против ограничения свободной продажи соответствующих препаратов. С такой инициативой выступили Минздрав и Госдума РФ, полагая, что это поможет повысить рождаемость. Врачи же считают, что такая мера приведет к росту криминальных абортов, всплеску медицинского туризма и большому проценту отказа от детей.Медицинский аспект этой проблемы и репродуктивное здоровье в эфире радио "Спутник в Крыму" обсудили с гинекологом, акушером, кандидатом медицинских наук Игорем Лившицем.Эксперт выделяет несколько видов абортов. Искусственный аборт – это, когда женщина прерывает беременность по желанию. Но также есть прерывание беременности по медицинским показаниям, когда это необходимо для спасения здоровья, жизни женщины.По статистике, за последние несколько лет происходит существенное снижение числа абортов, при которых женщины намеренно прерывают свою беременность. Это связано с рядом объективных и субъективных причин.Преломление этой проблемы, по словам гинеколога, стало возможным в том числе благодаря журналистам и медикам, которые обучают граждан культуре репродуктивного здоровья. В частности, уже много лет поднимается тема современных методов контрацепции.Причины снижения рождаемостиОднако у нас идет заметное снижение рождаемости. И одна из причин – уменьшение числа женщин репродуктивного возраста. Связано это с демографическими волнами, на которые невозможно сильно повлиять. Сейчас становятся мамами девушки, которые родились в 90-х годах. Их немного. Такая тенденция будет сохраняться еще несколько ближайших лет, объясняет специалист.Еще одна причина падения рождаемости – репродуктивные нарушения у пары. Они могут быть вызваны и перенесенными ранее воспалительными заболеваниями, а также опухолями, онкологиями. Сердечно-сосудистые заболевания тоже приводят к проблемам с деторождением, рассказывает медик.Игорь Лившиц говорит, что, по нормам ВОЗ, демографии угрожает больше 15% бесплодия населения. В нашей стране почти 15%. Это очень опасная тенденция не только в Крыму, но и в России, и во всем мире.На снижение рождаемости также влияют тяжелые социально-экономические времена. Они, по мнению специалиста, всегда способствуют снижению репродуктивного потенциала и репродуктивного желания у женщин. Поэтому сейчас мало семей, где рождаются вторые, третьи дети.Езе одна причина снижения количества беременностей и родов – выполнение женщинами репродуктивной функции в позднем возрасте. Сейчас дольше получают образование, ставят в приоритет карьеру. О замужестве и детях начинают задумываться только ближе к 28-30 годам. При этом в норме первые роды у женщины должны быть в возрасте от 18 до 26 лет, говорит эксперт.Пути решения проблемыЭксперт уверяет, что проблема бесплодия лечится в подавляющих случаях. При необходимости проводится хирургическое лечение. Также существуют процедуры ЭКО.Врач призывает не откладывать надолго решение проблемы с деторождением. По его словам, если зачатие не произошло в течение трех-четырех лет, то стоит обратиться в женскую консультацию. Там проведут стандартное обследование, предваряющее проведение процедуры ЭКО, и выдадут направление установленного образца.Еще одна разновидность репродуктивных технологий – суррогатное материнство. Оно разрешено в стране, соответственно и в Республике Крым. Вопрос подбора суррогатной мамы – это прерогатива супружеской пары, которая хочет иметь детей. На материке есть специальные агентства, в Крыму их нет. Но прибегать к этому разрешено только по показаниям: если женщина в силу возраста и перенесенных заболеваний не может сама иметь детей, рассказывает Лившиц.Не стоит забывать и о профилактике, необходимо проходить регулярный осмотр у врачей. Мужчинам нужно заниматься профилактикой заболеваний, передающихся половым путем: использовать барьерные методы контрацепции, вовремя обследоваться у врача, советует специалист.Поэтому вопрос о прерывании беременности с помощью медицинских препаратов для этих специалистов стоит очень остро. По мнению эксперта, их должны предоставлять только медицинские организации, которые имеют лицензию на данный вид помощи.Бесконтрольное применение препарата может быть не только неэффективно, но и небезопасно. Есть вероятность возникновения кровотечения, которое может привести к летальному исходу. Поэтому нужен контроль. И сейчас он есть. Но его необходимо оптимизировать, уверен врач.Читайте таже на РИА Новости Крым:Как пособия влияют на рождаемость в Крыму"Даешь демографию за год": как повысить рождаемость?Врач назвал основную причину абортов в Крыму
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игорь лившиц, минздрав рф, государственная дума рф, здравоохранение в россии, дети, воз, омс
В борьбе за рождаемость: какие средства хороши?

Эксперт о причинах падения рождаемости в стране и мире и путях решения проблемы

20:38 19.08.2023
 
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Новорожденный ребенок. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 19.08.2023
© РИА Новости . Георгий Зимарев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Опрос 1600 медиков об их отношении к медикаментозному прерыванию беременности показал, что больше половины респондентов выступают против ограничения свободной продажи соответствующих препаратов. С такой инициативой выступили Минздрав и Госдума РФ, полагая, что это поможет повысить рождаемость. Врачи же считают, что такая мера приведет к росту криминальных абортов, всплеску медицинского туризма и большому проценту отказа от детей.
Медицинский аспект этой проблемы и репродуктивное здоровье в эфире радио "Спутник в Крыму" обсудили с гинекологом, акушером, кандидатом медицинских наук Игорем Лившицем.
Эксперт выделяет несколько видов абортов. Искусственный аборт – это, когда женщина прерывает беременность по желанию. Но также есть прерывание беременности по медицинским показаниям, когда это необходимо для спасения здоровья, жизни женщины.
По статистике, за последние несколько лет происходит существенное снижение числа абортов, при которых женщины намеренно прерывают свою беременность. Это связано с рядом объективных и субъективных причин.
Преломление этой проблемы, по словам гинеколога, стало возможным в том числе благодаря журналистам и медикам, которые обучают граждан культуре репродуктивного здоровья. В частности, уже много лет поднимается тема современных методов контрацепции.

Причины снижения рождаемости

Однако у нас идет заметное снижение рождаемости. И одна из причин – уменьшение числа женщин репродуктивного возраста. Связано это с демографическими волнами, на которые невозможно сильно повлиять. Сейчас становятся мамами девушки, которые родились в 90-х годах. Их немного. Такая тенденция будет сохраняться еще несколько ближайших лет, объясняет специалист.

"Я надеюсь, что у нас будут больше рожать. Сейчас по статистике меньше двух детей на одну женщину фертильного возраста. А для полноценного воспроизводства населения должно быть больше двух на одну женщину", – говорит акушер.

Еще одна причина падения рождаемости – репродуктивные нарушения у пары. Они могут быть вызваны и перенесенными ранее воспалительными заболеваниями, а также опухолями, онкологиями. Сердечно-сосудистые заболевания тоже приводят к проблемам с деторождением, рассказывает медик.

"Танго танцуют вдвоем, – подчеркивает эксперт. – Мужчины также отвечают за процесс репродукции. 50% процентов случаев, когда пары не могут иметь детей, связаны с мужским бесплодием"

Игорь Лившиц говорит, что, по нормам ВОЗ, демографии угрожает больше 15% бесплодия населения. В нашей стране почти 15%. Это очень опасная тенденция не только в Крыму, но и в России, и во всем мире.
На снижение рождаемости также влияют тяжелые социально-экономические времена. Они, по мнению специалиста, всегда способствуют снижению репродуктивного потенциала и репродуктивного желания у женщин. Поэтому сейчас мало семей, где рождаются вторые, третьи дети.
Езе одна причина снижения количества беременностей и родов – выполнение женщинами репродуктивной функции в позднем возрасте. Сейчас дольше получают образование, ставят в приоритет карьеру. О замужестве и детях начинают задумываться только ближе к 28-30 годам. При этом в норме первые роды у женщины должны быть в возрасте от 18 до 26 лет, говорит эксперт.

Пути решения проблемы

Эксперт уверяет, что проблема бесплодия лечится в подавляющих случаях. При необходимости проводится хирургическое лечение. Также существуют процедуры ЭКО.

"Только за первые полгода в Республике Крым за средства ОМС проведены порядка 400 процедур экстракорпорального оплодотворения. Еще приблизительно столько же женщин делают его за свои средства. После программ ЭКО наступает порядка 27% беременностей", – отмечает медик.

Врач призывает не откладывать надолго решение проблемы с деторождением. По его словам, если зачатие не произошло в течение трех-четырех лет, то стоит обратиться в женскую консультацию. Там проведут стандартное обследование, предваряющее проведение процедуры ЭКО, и выдадут направление установленного образца.
Еще одна разновидность репродуктивных технологий – суррогатное материнство. Оно разрешено в стране, соответственно и в Республике Крым. Вопрос подбора суррогатной мамы – это прерогатива супружеской пары, которая хочет иметь детей. На материке есть специальные агентства, в Крыму их нет. Но прибегать к этому разрешено только по показаниям: если женщина в силу возраста и перенесенных заболеваний не может сама иметь детей, рассказывает Лившиц.
Не стоит забывать и о профилактике, необходимо проходить регулярный осмотр у врачей. Мужчинам нужно заниматься профилактикой заболеваний, передающихся половым путем: использовать барьерные методы контрацепции, вовремя обследоваться у врача, советует специалист.

"Важнейшая профилактика нарушения детородных функций у женщины – это недопущение нежелательных беременностей и прерывание их. Мы, гинекологи, как и церковь, против абортов. Мы не хотим их делать. Мы хотим их предотвращать", – говорит Игорь Лившиц.

Поэтому вопрос о прерывании беременности с помощью медицинских препаратов для этих специалистов стоит очень остро. По мнению эксперта, их должны предоставлять только медицинские организации, которые имеют лицензию на данный вид помощи.
Бесконтрольное применение препарата может быть не только неэффективно, но и небезопасно. Есть вероятность возникновения кровотечения, которое может привести к летальному исходу. Поэтому нужен контроль. И сейчас он есть. Но его необходимо оптимизировать, уверен врач.

"Ежегодно у нас получается отговорить от аборта порядка 15% женщин, – говорит эксперт. – Мы и психологи даем понять женщине, что прерывание беременности не решит ее проблему. Мое мнение, мнение гинекологов: беременеть и рожать нужно естественным путем и не откладывать это на поздний срок".

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