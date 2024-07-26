https://crimea.ria.ru/20240726/krymchanku-budut-sudit-za-ubiystvo-novorozhdennogo-rebenka-1139139258.html

Крымчанку будут судить за убийство новорожденного ребенка

Крымчанку будут судить за убийство новорожденного ребенка - РИА Новости Крым, 26.07.2024

Крымчанку будут судить за убийство новорожденного ребенка

В Крыму будут судить 27-летнюю местную жительницу, обвиняемую в убийстве своего новорожденного ребенка. Об этом сообщает прокуратура республики. РИА Новости Крым, 26.07.2024

2024-07-26T12:22

2024-07-26T12:22

2024-07-26T12:22

закон и право

прокуратура республики крым

гсу ск россии по крыму и севастополю

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убийство

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости Крым. В Крыму будут судить 27-летнюю местную жительницу, обвиняемую в убийстве своего новорожденного ребенка. Об этом сообщает прокуратура республики."Как установлено экспертом, ребенок являлся живорожденным, доношенным, жизнеспособным", - отметили в ведомстве, добавив, что в течение всего периода беременности женщина за медицинской помощью не обращалась, на учете в гинекологическом отделении не стояла, скрывала от окружающих состояние беременности, при этом неоднократно пыталась сделать аборт самостоятельно. В настоящий момент расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в Ленинский районный суд. В крымском главке СК РФ добавили, что двое других несовершеннолетних детей обвиняемой, один из которых имеет инвалидность, изъяты из семьи и помещены в реабилитационный центр. В настоящее время решается вопрос о лишении матери родительских прав.Читайте также на РИА Новости Крым:Замахивалась на детей ведром: СК проверяет инцидент в детском саду КерчиЖительницу Сакского района подозревают в убийстве новорожденногоПару из Севастополя лишили родительских прав на 10-летнего сына

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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