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Крымчанку будут судить за убийство новорожденного ребенка
Крымчанку будут судить за убийство новорожденного ребенка - РИА Новости Крым, 26.07.2024
Крымчанку будут судить за убийство новорожденного ребенка
В Крыму будут судить 27-летнюю местную жительницу, обвиняемую в убийстве своего новорожденного ребенка. Об этом сообщает прокуратура республики. РИА Новости Крым, 26.07.2024
2024-07-26T12:22
2024-07-26T12:22
2024-07-26T12:22
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гсу ск россии по крыму и севастополю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости Крым. В Крыму будут судить 27-летнюю местную жительницу, обвиняемую в убийстве своего новорожденного ребенка. Об этом сообщает прокуратура республики."Как установлено экспертом, ребенок являлся живорожденным, доношенным, жизнеспособным", - отметили в ведомстве, добавив, что в течение всего периода беременности женщина за медицинской помощью не обращалась, на учете в гинекологическом отделении не стояла, скрывала от окружающих состояние беременности, при этом неоднократно пыталась сделать аборт самостоятельно. В настоящий момент расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в Ленинский районный суд. В крымском главке СК РФ добавили, что двое других несовершеннолетних детей обвиняемой, один из которых имеет инвалидность, изъяты из семьи и помещены в реабилитационный центр. В настоящее время решается вопрос о лишении матери родительских прав.Читайте также на РИА Новости Крым:Замахивалась на детей ведром: СК проверяет инцидент в детском саду КерчиЖительницу Сакского района подозревают в убийстве новорожденногоПару из Севастополя лишили родительских прав на 10-летнего сына
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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закон и право, прокуратура республики крым, гсу ск россии по крыму и севастополю, дети, убийство, крым, новости крыма
Крымчанку будут судить за убийство новорожденного ребенка
Выбросившая новорожденного ребенка в выгребную яму крымчанка пойдет под суд
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости Крым. В Крыму будут судить 27-летнюю местную жительницу, обвиняемую в убийстве своего новорожденного ребенка. Об этом сообщает прокуратура республики.
По данным следствия, 17 мая этого года женщина после родов в домашних условиях оставила новорожденного ребенка в выгребной яме уличного туалета, где он умер от общего переохлаждения.
"Как установлено экспертом, ребенок являлся живорожденным, доношенным, жизнеспособным", - отметили в ведомстве, добавив, что в течение всего периода беременности женщина за медицинской помощью не обращалась, на учете в гинекологическом отделении не стояла, скрывала от окружающих состояние беременности, при этом неоднократно пыталась сделать аборт самостоятельно.
В настоящий момент расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в Ленинский районный суд.
В крымском главке СК РФ добавили, что двое других несовершеннолетних детей обвиняемой, один из которых имеет инвалидность, изъяты из семьи и помещены в реабилитационный центр. В настоящее время решается вопрос о лишении матери родительских прав.
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