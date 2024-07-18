https://crimea.ria.ru/20240718/paru-iz-sevastopolya-lishili-roditelskikh-prav-za-zhestkoe-obraschenie-s-synom-1138952765.html

Пару из Севастополя лишили родительских прав на 10-летнего сына

Пару из Севастополя лишили родительских прав на 10-летнего сына - РИА Новости Крым, 18.07.2024

Пару из Севастополя лишили родительских прав на 10-летнего сына

Суд в Севастополе лишил супружескую пару родительских прав из-за ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию и содержанию их 10-летнего сына. Об этом... РИА Новости Крым, 18.07.2024

2024-07-18T09:53

2024-07-18T09:53

2024-07-18T10:21

севастополь

прокуратура города севастополя

новости крыма

закон и право

дети

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127874848_0:116:1600:1016_1920x0_80_0_0_5a239afa076847eb23455cc5b4b8876b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Суд в Севастополе лишил супружескую пару родительских прав из-за ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию и содержанию их 10-летнего сына. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя."Прокуратура Нахимовского района приняла участие в гражданском деле по иску департамента образования и науки города Севастополя о лишении родительских прав и взыскании алиментов", - говорится в сообщении.Отец, с которым проживал ребенок, неоднократно привлекался к административной и уголовной ответственности за жестокое обращение с сыном. Мать с ребенком не проживала, ее также привлекали к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.В июне прошлого года мальчика поместили в социальный приют для детей и подростков.Профилактическая работа с нерадивыми родителями положительных результатов не дала.Нахимовский районный суд поддержал исковые требования профильного департамента и прокуратуры и лишил супругов родительских прав.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму мошенница осуждена за аферы с маткапиталом на 197 миллионовМахинации с материнским капиталом в Крыму: осуждена многодетная матьВ Севастополе суд лишил многодетную пару родительских прав

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, прокуратура города севастополя, новости крыма, закон и право, дети