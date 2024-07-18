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Пару из Севастополя лишили родительских прав на 10-летнего сына - РИА Новости Крым, 18.07.2024
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Пару из Севастополя лишили родительских прав на 10-летнего сына
Пару из Севастополя лишили родительских прав на 10-летнего сына - РИА Новости Крым, 18.07.2024
Пару из Севастополя лишили родительских прав на 10-летнего сына
Суд в Севастополе лишил супружескую пару родительских прав из-за ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию и содержанию их 10-летнего сына. Об этом... РИА Новости Крым, 18.07.2024
2024-07-18T09:53
2024-07-18T10:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Суд в Севастополе лишил супружескую пару родительских прав из-за ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию и содержанию их 10-летнего сына. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя."Прокуратура Нахимовского района приняла участие в гражданском деле по иску департамента образования и науки города Севастополя о лишении родительских прав и взыскании алиментов", - говорится в сообщении.Отец, с которым проживал ребенок, неоднократно привлекался к административной и уголовной ответственности за жестокое обращение с сыном. Мать с ребенком не проживала, ее также привлекали к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.В июне прошлого года мальчика поместили в социальный приют для детей и подростков.Профилактическая работа с нерадивыми родителями положительных результатов не дала.Нахимовский районный суд поддержал исковые требования профильного департамента и прокуратуры и лишил супругов родительских прав.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму мошенница осуждена за аферы с маткапиталом на 197 миллионовМахинации с материнским капиталом в Крыму: осуждена многодетная матьВ Севастополе суд лишил многодетную пару родительских прав
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РИА Новости Крым
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севастополь, прокуратура города севастополя, новости крыма, закон и право, дети
Пару из Севастополя лишили родительских прав на 10-летнего сына

Супругов из Севастополя лишили родительских прав из-за жестокого обращения с сыном

09:53 18.07.2024 (обновлено: 10:21 18.07.2024)
 
© РИА Новости КрымПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Суд в Севастополе лишил супружескую пару родительских прав из-за ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию и содержанию их 10-летнего сына. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя.
"Прокуратура Нахимовского района приняла участие в гражданском деле по иску департамента образования и науки города Севастополя о лишении родительских прав и взыскании алиментов", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, супружеская пара – 43-летний мужчина и 37-летняя женщина – состоят на учете в категории "социально опасное положение" в связи с ненадлежащем исполнением обязанностей по воспитанию и содержанию их 10-летнего сына. Они часто отсутствуют по месту жительства, ведут антиобщественный образ жизни, не обеспечивают ребенка.
Отец, с которым проживал ребенок, неоднократно привлекался к административной и уголовной ответственности за жестокое обращение с сыном. Мать с ребенком не проживала, ее также привлекали к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.
В июне прошлого года мальчика поместили в социальный приют для детей и подростков.
Профилактическая работа с нерадивыми родителями положительных результатов не дала.
Нахимовский районный суд поддержал исковые требования профильного департамента и прокуратуры и лишил супругов родительских прав.
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