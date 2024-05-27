https://crimea.ria.ru/20240527/makhinatsii-s-materinskim-kapitalom-v-krymu-osuzhdena-mnogodetnaya-mat-1137625924.html

Махинации с материнским капиталом в Крыму: осуждена многодетная мать

Махинации с материнским капиталом в Крыму: осуждена многодетная мать - РИА Новости Крым, 27.05.2024

Махинации с материнским капиталом в Крыму: осуждена многодетная мать

Матери троих детей в Раздольненском районе Крыма внесен приговор по делу о махинациях с материнским капталом. Об этом сообщает республиканская прокуратура. РИА Новости Крым, 27.05.2024

2024-05-27T15:31

2024-05-27T15:31

2024-05-27T15:31

материнский капитал

происшествия

раздольненский район крыма

новости крыма

суд

приговор

прокуратура республики крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости Крым. Матери троих детей в Раздольненском районе Крыма внесен приговор по делу о махинациях с материнским капталом. Об этом сообщает республиканская прокуратура.По информации следствия, многодетная мать оформила доверенность на должностное лицо кооператива. На основании документа на ее имя был приобретен земельный участок в одном из населенных пунктов Псковской области.Далее женщина заключила с кооперативом фиктивный договор потребительского займа на сумму 408 тысяч рублей для строительства жилого дома на приобретенном земельном участке.Чтобы обналичить денежные средства маткапитала, подсудимая предоставила в территориальное управление пенсионного фонда РФ фиктивный договор и заявление, в котором написала, что желает направить деньги на погашение долга перед кооперативом.В результате в отношении должностных лиц кооператива также заведено уголовное дело и выделено в отдельное производство. Расследование продолжается.Читайте также на РИА Новости Крым:Афера с маткапиталом: в Крыму мать двоих детей получила срокШесть крымчанок пошли под суд за аферу с маткапиталомВ РФ изменили правила выплаты маткапитала: в чем заключаются нововведения

раздольненский район крыма

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

материнский капитал, происшествия, раздольненский район крыма, новости крыма, суд, приговор, прокуратура республики крым