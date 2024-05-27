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Махинации с материнским капиталом в Крыму: осуждена многодетная мать - РИА Новости Крым, 27.05.2024
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Махинации с материнским капиталом в Крыму: осуждена многодетная мать
Махинации с материнским капиталом в Крыму: осуждена многодетная мать - РИА Новости Крым, 27.05.2024
Махинации с материнским капиталом в Крыму: осуждена многодетная мать
Матери троих детей в Раздольненском районе Крыма внесен приговор по делу о махинациях с материнским капталом. Об этом сообщает республиканская прокуратура. РИА Новости Крым, 27.05.2024
2024-05-27T15:31
2024-05-27T15:31
материнский капитал
происшествия
раздольненский район крыма
новости крыма
суд
приговор
прокуратура республики крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости Крым. Матери троих детей в Раздольненском районе Крыма внесен приговор по делу о махинациях с материнским капталом. Об этом сообщает республиканская прокуратура.По информации следствия, многодетная мать оформила доверенность на должностное лицо кооператива. На основании документа на ее имя был приобретен земельный участок в одном из населенных пунктов Псковской области.Далее женщина заключила с кооперативом фиктивный договор потребительского займа на сумму 408 тысяч рублей для строительства жилого дома на приобретенном земельном участке.Чтобы обналичить денежные средства маткапитала, подсудимая предоставила в территориальное управление пенсионного фонда РФ фиктивный договор и заявление, в котором написала, что желает направить деньги на погашение долга перед кооперативом.В результате в отношении должностных лиц кооператива также заведено уголовное дело и выделено в отдельное производство. Расследование продолжается.Читайте также на РИА Новости Крым:Афера с маткапиталом: в Крыму мать двоих детей получила срокШесть крымчанок пошли под суд за аферу с маткапиталомВ РФ изменили правила выплаты маткапитала: в чем заключаются нововведения
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РИА Новости Крым
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материнский капитал, происшествия, раздольненский район крыма, новости крыма, суд, приговор, прокуратура республики крым
Махинации с материнским капиталом в Крыму: осуждена многодетная мать

Многодетная мать осуждена за махинации с материнским капталом в Крыму

15:31 27.05.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЗдание прокуратуры РК
Здание прокуратуры РК - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости Крым. Матери троих детей в Раздольненском районе Крыма внесен приговор по делу о махинациях с материнским капталом. Об этом сообщает республиканская прокуратура.

"Осужденная, желая обналичить денежные средства материнского капитала, в 2017 году обратилась в кредитный потребительский кооператив, функционирующий на территории поселка Раздольное", – говорится в сообщении.

По информации следствия, многодетная мать оформила доверенность на должностное лицо кооператива. На основании документа на ее имя был приобретен земельный участок в одном из населенных пунктов Псковской области.
Далее женщина заключила с кооперативом фиктивный договор потребительского займа на сумму 408 тысяч рублей для строительства жилого дома на приобретенном земельном участке.
Чтобы обналичить денежные средства маткапитала, подсудимая предоставила в территориальное управление пенсионного фонда РФ фиктивный договор и заявление, в котором написала, что желает направить деньги на погашение долга перед кооперативом.

"Таким способом подсудимая получила более 400 тысяч рублей, часть из которых передала должностному лицу кооператива, а остальными распорядилась по своему усмотрению", – уточняют в прокуратуре.

В результате в отношении должностных лиц кооператива также заведено уголовное дело и выделено в отдельное производство. Расследование продолжается.
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Материнский капиталПроисшествияРаздольненский район КрымаНовости КрымаСудПриговорПрокуратура Республики Крым
 
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