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Афера с маткапиталом: в Крыму мать двоих детей получила срок - РИА Новости Крым, 16.10.2023
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Афера с маткапиталом: в Крыму мать двоих детей получила срок
Афера с маткапиталом: в Крыму мать двоих детей получила срок - РИА Новости Крым, 16.10.2023
Афера с маткапиталом: в Крыму мать двоих детей получила срок
Жительница Красногвардейска получила условный срок за мошенничество при получении материнского капитала. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, мать двоих РИА Новости Крым, 16.10.2023
2023-10-16T18:43
2023-10-16T18:43
новости крыма
материнский капитал
красногвардейск
мошенничество
прокуратура республики крым
кредит
красногвардейский район
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. Жительница Красногвардейска получила условный срок за мошенничество при получении материнского капитала. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, мать двоих детей оформила фиктивный кредит на землю и стройку, чтобы получить деньги.По данным надзорного ведомства, схему женщина запустила в 2018 году: обратилась в кредитный потребительский кооператив, сотрудник которого изготовил фиктивные договоры сначала на покупку земли в Астраханской области, затем ‒ на строительство жилого дома. Чтоб обналичить маткапитал якобы для погашения кредитов, крымчанка предоставила ложные сведения в пенсионный фонд.Однако схему позже вскрыли сотрудниками ОЭБиПК ОМВД России по Красногвардейскому району, суд приговорил женщину к восьми месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком аналогичной продолжительности. Также удовлетворен иск о возмещении уберба. В отношении сотрудника кооператива уголовное дело выделено в отдельное производство, расследование по которому продолжается.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму многодетная мать получила срок за мошенничество с маткапиталомШесть крымчанок пошли под суд за аферу с маткапиталомМиллионы рублей за выдуманных детей: на Кубани накрыли группу мошенников
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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новости крыма, материнский капитал, красногвардейск, мошенничество, прокуратура республики крым, кредит, красногвардейский район
Афера с маткапиталом: в Крыму мать двоих детей получила срок

Прокуртура: в Крыму мать двоих детей незаконно обналичила маткапитал

18:43 16.10.2023
 
© Пресс-служба УМВД России по СевастополюЖенщина в наручниках
Женщина в наручниках
© Пресс-служба УМВД России по Севастополю
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. Жительница Красногвардейска получила условный срок за мошенничество при получении материнского капитала. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, мать двоих детей оформила фиктивный кредит на землю и стройку, чтобы получить деньги.
По данным надзорного ведомства, схему женщина запустила в 2018 году: обратилась в кредитный потребительский кооператив, сотрудник которого изготовил фиктивные договоры сначала на покупку земли в Астраханской области, затем ‒ на строительство жилого дома. Чтоб обналичить маткапитал якобы для погашения кредитов, крымчанка предоставила ложные сведения в пенсионный фонд.
"Таким способом подсудимая получила более 428 тыс. рублей, часть из которых передала должностному лицу кредитного потребительского кооператива, а остальным распорядилась по своему усмотрению", ‒ сообщили в прокуратуре.
Однако схему позже вскрыли сотрудниками ОЭБиПК ОМВД России по Красногвардейскому району, суд приговорил женщину к восьми месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком аналогичной продолжительности. Также удовлетворен иск о возмещении уберба. В отношении сотрудника кооператива уголовное дело выделено в отдельное производство, расследование по которому продолжается.
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Новости КрымаМатеринский капиталКрасногвардейскМошенничествоПрокуратура Республики КрымКредитКрасногвардейский район
 
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