https://crimea.ria.ru/20231016/afera-s-matkapitalom-v-krymu-mat-dvoikh-detey-poluchila-srok-1132125404.html

Афера с маткапиталом: в Крыму мать двоих детей получила срок

Афера с маткапиталом: в Крыму мать двоих детей получила срок - РИА Новости Крым, 16.10.2023

Афера с маткапиталом: в Крыму мать двоих детей получила срок

Жительница Красногвардейска получила условный срок за мошенничество при получении материнского капитала. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, мать двоих РИА Новости Крым, 16.10.2023

2023-10-16T18:43

2023-10-16T18:43

2023-10-16T18:43

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материнский капитал

красногвардейск

мошенничество

прокуратура республики крым

кредит

красногвардейский район

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. Жительница Красногвардейска получила условный срок за мошенничество при получении материнского капитала. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, мать двоих детей оформила фиктивный кредит на землю и стройку, чтобы получить деньги.По данным надзорного ведомства, схему женщина запустила в 2018 году: обратилась в кредитный потребительский кооператив, сотрудник которого изготовил фиктивные договоры сначала на покупку земли в Астраханской области, затем ‒ на строительство жилого дома. Чтоб обналичить маткапитал якобы для погашения кредитов, крымчанка предоставила ложные сведения в пенсионный фонд.Однако схему позже вскрыли сотрудниками ОЭБиПК ОМВД России по Красногвардейскому району, суд приговорил женщину к восьми месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком аналогичной продолжительности. Также удовлетворен иск о возмещении уберба. В отношении сотрудника кооператива уголовное дело выделено в отдельное производство, расследование по которому продолжается.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму многодетная мать получила срок за мошенничество с маткапиталомШесть крымчанок пошли под суд за аферу с маткапиталомМиллионы рублей за выдуманных детей: на Кубани накрыли группу мошенников

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новости крыма, материнский капитал, красногвардейск, мошенничество, прокуратура республики крым, кредит, красногвардейский район