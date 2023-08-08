https://crimea.ria.ru/20230808/shest-krymchanok-poshli-pod-sud-za-aferu-s-matkapitalom-1130608715.html

Шесть крымчанок пошли под суд за аферу с маткапиталом

Шесть крымчанок пошли под суд за аферу с маткапиталом - РИА Новости Крым, 08.08.2023

Шесть крымчанок пошли под суд за аферу с маткапиталом

Прокуратура Крыма направила в суд уголовные дела в отношении шести жительниц региона, обвиняемых в мошенничестве при получении выплат из материнского капитала. РИА Новости Крым, 08.08.2023

2023-08-08T19:19

2023-08-08T19:19

2023-08-08T19:19

новости крыма

материнский капитал

мошенничество

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общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. Прокуратура Крыма направила в суд уголовные дела в отношении шести жительниц региона, обвиняемых в мошенничестве при получении выплат из материнского капитала.По данным ведомства, в Крыму была организована мошенническая схема по обналичиванию средств маткапитала с привлечением жителей Астраханской и Кировской областей.Злоумышленники организовали в городе Старый Крым работу офиса, который якобы оказывал юридические услуги при оформлении и распоряжении средствами материнского капитала.Шесть жительниц республики обратились к членам указанной организованной группы в целях обналичивания средств материнского капитала. Женщинам рассказали, что денежные средства в размере более 400 тыс. рублей не будут направлены на улучшение жилищных условий.В отношении участников организованной группы расследование уголовного дела продолжается.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму многодетная мать получила срок за мошенничество с маткапиталомЖительница Алушты попалась на мошенничестве с маткапиталомМиллионы рублей за выдуманных детей: на Кубани накрыли группу мошенников

старый крым

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, материнский капитал, мошенничество, старый крым, прокуратура республики крым, общество, суд