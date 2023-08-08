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Шесть крымчанок пошли под суд за аферу с маткапиталом
Шесть крымчанок пошли под суд за аферу с маткапиталом - РИА Новости Крым, 08.08.2023
Шесть крымчанок пошли под суд за аферу с маткапиталом
Прокуратура Крыма направила в суд уголовные дела в отношении шести жительниц региона, обвиняемых в мошенничестве при получении выплат из материнского капитала. РИА Новости Крым, 08.08.2023
2023-08-08T19:19
2023-08-08T19:19
2023-08-08T19:19
новости крыма
материнский капитал
мошенничество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. Прокуратура Крыма направила в суд уголовные дела в отношении шести жительниц региона, обвиняемых в мошенничестве при получении выплат из материнского капитала.По данным ведомства, в Крыму была организована мошенническая схема по обналичиванию средств маткапитала с привлечением жителей Астраханской и Кировской областей.Злоумышленники организовали в городе Старый Крым работу офиса, который якобы оказывал юридические услуги при оформлении и распоряжении средствами материнского капитала.Шесть жительниц республики обратились к членам указанной организованной группы в целях обналичивания средств материнского капитала. Женщинам рассказали, что денежные средства в размере более 400 тыс. рублей не будут направлены на улучшение жилищных условий.В отношении участников организованной группы расследование уголовного дела продолжается.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму многодетная мать получила срок за мошенничество с маткапиталомЖительница Алушты попалась на мошенничестве с маткапиталомМиллионы рублей за выдуманных детей: на Кубани накрыли группу мошенников
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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новости крыма, материнский капитал, мошенничество, старый крым, прокуратура республики крым, общество, суд
Шесть крымчанок пошли под суд за аферу с маткапиталом
Шестерых жительниц Крыма будут судить за мошенничество при получении материнского капитала
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. Прокуратура Крыма направила в суд уголовные дела в отношении шести жительниц региона, обвиняемых в мошенничестве при получении выплат из материнского капитала.
По данным ведомства, в Крыму была организована мошенническая схема по обналичиванию средств маткапитала с привлечением жителей Астраханской и Кировской областей.
Злоумышленники организовали в городе Старый Крым работу офиса, который якобы оказывал юридические услуги при оформлении и распоряжении средствами материнского капитала.
Шесть жительниц республики обратились к членам указанной организованной группы в целях обналичивания средств материнского капитала. Женщинам рассказали, что денежные средства в размере более 400 тыс. рублей не будут направлены на улучшение жилищных условий.
"Обвиняемые вступили в сговор участниками преступной группы, с этой целью заключили ряд договоров для придания видимости законности своих действий, после чего получили часть денег в размере 200 тыс. рублей. Остальные средства передавались организаторам группы", – говорится в сообщении.
В отношении участников организованной группы расследование уголовного дела продолжается.
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