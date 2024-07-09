https://crimea.ria.ru/20240709/v-krymu-moshennitsa-osuzhdena-za-afery-s-matkapitalom-na-197-millionov-1138711741.html

В Крыму мошенница осуждена за аферы с маткапиталом на 197 миллионов

В Крыму мошенница осуждена за аферы с маткапиталом на 197 миллионов - РИА Новости Крым, 09.07.2024

В Крыму мошенница осуждена за аферы с маткапиталом на 197 миллионов

В Симферополе аферистка получила срок за махинации с материнским капиталом на 197 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма. РИА Новости Крым, 09.07.2024

2024-07-09T13:21

2024-07-09T13:21

2024-07-09T13:25

материнский капитал

мошенничество

новости крыма

прокуратура республики крым

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происшествия

деньги

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. В Симферополе аферистка получила срок за махинации с материнским капиталом на 197 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.По данным пресс-службы, сотрудница кредитно-потребительского кооператива реализовывала преступную схему с 2015 года в сговоре с другими фигурантами, уголовное дело по которым выделено в отдельное производство. Соучастники подыскивали держателей сертификатов, желающих приобрести жилье в Крыму. С ними заключали фиктивные сделки по обналичиванию маткапитала и обманом подписывали документы на право распоряжения их собственностью.Преступные действия пресекли сотрудники органов внутренних дел. По решению суда женщина отправится в колонию общего режима на 4,5 года. Пока приговор в законную силу не вступил.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму мать двоих детей получила срок за аферу с маткапиталом4 года тюрьмы за махинации с маткапиталом грозят жительнице КрымаМаткапитал и пенсии: какие соцпособия проиндексированы с начала года

симферополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

материнский капитал, мошенничество, новости крыма, прокуратура республики крым, симферополь, происшествия, деньги