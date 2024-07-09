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В Крыму мошенница осуждена за аферы с маткапиталом на 197 миллионов - РИА Новости Крым, 09.07.2024
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В Крыму мошенница осуждена за аферы с маткапиталом на 197 миллионов
В Крыму мошенница осуждена за аферы с маткапиталом на 197 миллионов - РИА Новости Крым, 09.07.2024
В Крыму мошенница осуждена за аферы с маткапиталом на 197 миллионов
В Симферополе аферистка получила срок за махинации с материнским капиталом на 197 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма. РИА Новости Крым, 09.07.2024
2024-07-09T13:21
2024-07-09T13:25
материнский капитал
мошенничество
новости крыма
прокуратура республики крым
симферополь
происшествия
деньги
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. В Симферополе аферистка получила срок за махинации с материнским капиталом на 197 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.По данным пресс-службы, сотрудница кредитно-потребительского кооператива реализовывала преступную схему с 2015 года в сговоре с другими фигурантами, уголовное дело по которым выделено в отдельное производство. Соучастники подыскивали держателей сертификатов, желающих приобрести жилье в Крыму. С ними заключали фиктивные сделки по обналичиванию маткапитала и обманом подписывали документы на право распоряжения их собственностью.Преступные действия пресекли сотрудники органов внутренних дел. По решению суда женщина отправится в колонию общего режима на 4,5 года. Пока приговор в законную силу не вступил.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму мать двоих детей получила срок за аферу с маткапиталом4 года тюрьмы за махинации с маткапиталом грозят жительнице КрымаМаткапитал и пенсии: какие соцпособия проиндексированы с начала года
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материнский капитал, мошенничество, новости крыма, прокуратура республики крым, симферополь, происшествия, деньги
В Крыму мошенница осуждена за аферы с маткапиталом на 197 миллионов

Срок за аферы с маткапилатом на 197 миллионов получила мошенница в Симферополе

13:21 09.07.2024 (обновлено: 13:25 09.07.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкГосударственный сертификат на материнский капитал
Государственный сертификат на материнский капитал - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости . Алексей Никольский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. В Симферополе аферистка получила срок за махинации с материнским капиталом на 197 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.
По данным пресс-службы, сотрудница кредитно-потребительского кооператива реализовывала преступную схему с 2015 года в сговоре с другими фигурантами, уголовное дело по которым выделено в отдельное производство. Соучастники подыскивали держателей сертификатов, желающих приобрести жилье в Крыму. С ними заключали фиктивные сделки по обналичиванию маткапитала и обманом подписывали документы на право распоряжения их собственностью.

"В результате противоправных действий осужденной 535 жителей Крыма и иных регионов лишились права распоряжения средствами материнского капитала, из государственного бюджета на расчетные счета, открытые соучастниками, было перечислено свыше 197 миллионов рублей", – сказано в сообщении надзорного ведомства.

Преступные действия пресекли сотрудники органов внутренних дел. По решению суда женщина отправится в колонию общего режима на 4,5 года. Пока приговор в законную силу не вступил.
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Материнский капиталМошенничествоНовости КрымаПрокуратура Республики КрымСимферопольПроисшествияДеньги
 
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