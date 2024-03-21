https://crimea.ria.ru/20240321/v-krymu-mat-dvoikh-detey-poluchila-srok-za-aferu-s-matkapitalom-1135904349.html

В Крыму мать двоих детей получила срок за аферу с маткапиталом

В Крыму мать двоих детей получила срок за аферу с маткапиталом - РИА Новости Крым, 21.03.2024

В Крыму мать двоих детей получила срок за аферу с маткапиталом

Жительница Бахчисарайского района осуждена к двухлетнему условному заключению за махинации с материнским капиталом, сообщает в четверг пресс-служба прокуратуры... РИА Новости Крым, 21.03.2024

2024-03-21T19:37

2024-03-21T19:37

2024-03-21T19:37

происшествия

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материнский капитал

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости Крым. Жительница Бахчисарайского района осуждена к двухлетнему условному заключению за махинации с материнским капиталом, сообщает в четверг пресс-служба прокуратуры Крыма.По данным надзорного ведомства, в октябре 2019 года крымчанка оформила доверенность на должностное лицо потребительского кредитного кооператива, по которой на ее имя был куплен земельный участок в Волгоградской области. Затем заключила с кооперативом фиктивный договор займа на сумму 453 тысяч рублей якобы на строительство дома. Договор передала в органы пенсионного фонда, чтобы обналичить материнский капитал.Суд приговорил женщину к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на аналогичный период, а также удовлетворил иск прокурора о взыскании с подсудимой ущерба. В отношении должностного лица кооператива уголовное дело выделено в отдельное производство, расследование продолжается.Читайте также на РИА Новости Крым:Афера с маткапиталом: в Крыму мать двоих детей получила срокШесть крымчанок пошли под суд за аферу с маткапиталомПрограмму материнского капитала в России могут продлить до 2030 года

бахчисарай

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, прокуратура республики крым, новости крыма, бахчисарай, бахчисарайский район, материнский капитал