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В Крыму мать двоих детей получила срок за аферу с маткапиталом - РИА Новости Крым, 21.03.2024
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В Крыму мать двоих детей получила срок за аферу с маткапиталом
В Крыму мать двоих детей получила срок за аферу с маткапиталом - РИА Новости Крым, 21.03.2024
В Крыму мать двоих детей получила срок за аферу с маткапиталом
Жительница Бахчисарайского района осуждена к двухлетнему условному заключению за махинации с материнским капиталом, сообщает в четверг пресс-служба прокуратуры... РИА Новости Крым, 21.03.2024
2024-03-21T19:37
2024-03-21T19:37
происшествия
прокуратура республики крым
новости крыма
бахчисарай
бахчисарайский район
материнский капитал
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости Крым. Жительница Бахчисарайского района осуждена к двухлетнему условному заключению за махинации с материнским капиталом, сообщает в четверг пресс-служба прокуратуры Крыма.По данным надзорного ведомства, в октябре 2019 года крымчанка оформила доверенность на должностное лицо потребительского кредитного кооператива, по которой на ее имя был куплен земельный участок в Волгоградской области. Затем заключила с кооперативом фиктивный договор займа на сумму 453 тысяч рублей якобы на строительство дома. Договор передала в органы пенсионного фонда, чтобы обналичить материнский капитал.Суд приговорил женщину к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на аналогичный период, а также удовлетворил иск прокурора о взыскании с подсудимой ущерба. В отношении должностного лица кооператива уголовное дело выделено в отдельное производство, расследование продолжается.Читайте также на РИА Новости Крым:Афера с маткапиталом: в Крыму мать двоих детей получила срокШесть крымчанок пошли под суд за аферу с маткапиталомПрограмму материнского капитала в России могут продлить до 2030 года
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происшествия, прокуратура республики крым, новости крыма, бахчисарай, бахчисарайский район, материнский капитал
В Крыму мать двоих детей получила срок за аферу с маткапиталом

Прокуратура: в Крыму мать двоих детей получила условный срок за аферу с маткапиталом

19:37 21.03.2024
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкГосударственный сертификат на материнский капитал
Государственный сертификат на материнский капитал - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© РИА Новости . Алексей Никольский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости Крым. Жительница Бахчисарайского района осуждена к двухлетнему условному заключению за махинации с материнским капиталом, сообщает в четверг пресс-служба прокуратуры Крыма.
По данным надзорного ведомства, в октябре 2019 года крымчанка оформила доверенность на должностное лицо потребительского кредитного кооператива, по которой на ее имя был куплен земельный участок в Волгоградской области. Затем заключила с кооперативом фиктивный договор займа на сумму 453 тысяч рублей якобы на строительство дома. Договор передала в органы пенсионного фонда, чтобы обналичить материнский капитал.
"Таким способом подсудимая получила более 450 тыс. рублей, часть из которых передала должностному лицу кооператива, а остальными распорядилась по своему усмотрению", - сказано в сообщении.
Суд приговорил женщину к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на аналогичный период, а также удовлетворил иск прокурора о взыскании с подсудимой ущерба. В отношении должностного лица кооператива уголовное дело выделено в отдельное производство, расследование продолжается.
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ПроисшествияПрокуратура Республики КрымНовости КрымаБахчисарайБахчисарайский районМатеринский капитал
 
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