https://crimea.ria.ru/20240321/v-krymu-mat-dvoikh-detey-poluchila-srok-za-aferu-s-matkapitalom-1135904349.html
В Крыму мать двоих детей получила срок за аферу с маткапиталом
В Крыму мать двоих детей получила срок за аферу с маткапиталом - РИА Новости Крым, 21.03.2024
В Крыму мать двоих детей получила срок за аферу с маткапиталом
Жительница Бахчисарайского района осуждена к двухлетнему условному заключению за махинации с материнским капиталом, сообщает в четверг пресс-служба прокуратуры... РИА Новости Крым, 21.03.2024
2024-03-21T19:37
2024-03-21T19:37
2024-03-21T19:37
происшествия
прокуратура республики крым
новости крыма
бахчисарай
бахчисарайский район
материнский капитал
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111371/09/1113710967_0:0:2800:1576_1920x0_80_0_0_dde375671d49769d7146dff1ef9d90a1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости Крым. Жительница Бахчисарайского района осуждена к двухлетнему условному заключению за махинации с материнским капиталом, сообщает в четверг пресс-служба прокуратуры Крыма.По данным надзорного ведомства, в октябре 2019 года крымчанка оформила доверенность на должностное лицо потребительского кредитного кооператива, по которой на ее имя был куплен земельный участок в Волгоградской области. Затем заключила с кооперативом фиктивный договор займа на сумму 453 тысяч рублей якобы на строительство дома. Договор передала в органы пенсионного фонда, чтобы обналичить материнский капитал.Суд приговорил женщину к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на аналогичный период, а также удовлетворил иск прокурора о взыскании с подсудимой ущерба. В отношении должностного лица кооператива уголовное дело выделено в отдельное производство, расследование продолжается.Читайте также на РИА Новости Крым:Афера с маткапиталом: в Крыму мать двоих детей получила срокШесть крымчанок пошли под суд за аферу с маткапиталомПрограмму материнского капитала в России могут продлить до 2030 года
бахчисарай
бахчисарайский район
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111371/09/1113710967_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9d2b4f2812d6d56a8f7bcb47db92d260.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, прокуратура республики крым, новости крыма, бахчисарай, бахчисарайский район, материнский капитал
В Крыму мать двоих детей получила срок за аферу с маткапиталом
Прокуратура: в Крыму мать двоих детей получила условный срок за аферу с маткапиталом
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости Крым. Жительница Бахчисарайского района осуждена к двухлетнему условному заключению за махинации с материнским капиталом, сообщает в четверг пресс-служба прокуратуры Крыма.
По данным надзорного ведомства, в октябре 2019 года крымчанка оформила доверенность на должностное лицо потребительского кредитного кооператива, по которой на ее имя был куплен земельный участок в Волгоградской области. Затем заключила с кооперативом фиктивный договор займа на сумму 453 тысяч рублей якобы на строительство дома. Договор передала в органы пенсионного фонда, чтобы обналичить материнский капитал.
"Таким способом подсудимая получила более 450 тыс. рублей, часть из которых передала должностному лицу кооператива, а остальными распорядилась по своему усмотрению", - сказано в сообщении.
Суд приговорил женщину к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на аналогичный период, а также удовлетворил иск прокурора о взыскании с подсудимой ущерба. В отношении должностного лица кооператива уголовное дело выделено в отдельное производство, расследование продолжается.
Читайте также на РИА Новости Крым: