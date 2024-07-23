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Дрон атаковал автомобиль в Белгородской области - трое ранены - РИА Новости Крым, 23.07.2024
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Дрон атаковал автомобиль в Белгородской области - трое ранены
Дрон атаковал автомобиль в Белгородской области - трое ранены - РИА Новости Крым, 23.07.2024
Дрон атаковал автомобиль в Белгородской области - трое ранены
Украинский беспилотник атаковал автомобиль в Белгородской области, ранены трое. Об этом утром во вторник сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 23.07.2024
2024-07-23T07:12
2024-07-23T07:12
белгородская область
вячеслав гладков
новости
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. Украинский беспилотник атаковал автомобиль в Белгородской области, ранены трое. Об этом утром во вторник сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Гладков уточнил, что пострадавшие самостоятельно обратились в городскую больницу. У них диагностированы баротравмы и различные осколочные ранения. От госпитализации все трое отказались, дальнейшее лечение будут проходить амбулаторно.Накануне в Белгородской области после атаки украинского дрона на автомобиль в реанимации скончался мужчина. ВСУ ежедневно бьют по Белгородской области и другим приграничным регионам из различного вооружения и атакуют гражданский транспорт на дорогах при помощи дронов со взрывчаткой. Накануне от украинской агрессии в регионе погиб один человек и еще четверо получили ранения, в том числе двое детей.В субботу в Курской области украинский БПЛА атаковал работающий в поле комбайн, в результате чего механизатор получил ранения. В Новой Каховке боевики ударили по жилым районам из минометов – в результате ранена мирная жительница. Еще семь мирных жителей получили осколочные ранения разной степени тяжести в результате обстрела Шебекино.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака дронов-камикадзе на машины в Белгородской области: ранены водителиВСУ нанесли серию ударов по Донбассу из HIMARS: есть погибшие и раненыеСемь детей погибли из-за атак украинских дронов с начала года
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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белгородская область, вячеслав гладков, новости, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), происшествия
Дрон атаковал автомобиль в Белгородской области - трое ранены

Три человека ранены в результате атаки украинского дрона на авто в Белгородской области

07:12 23.07.2024
 
© РИА Новости Крым . Владислав СергиенкоСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости Крым . Владислав Сергиенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. Украинский беспилотник атаковал автомобиль в Белгородской области, ранены трое. Об этом утром во вторник сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В селе Щетиновка Белгородского района беспилотник ВСУ атаковал движущийся по дороге легковой автомобиль. Ранены трое мужчин", - написал он в своем ТГ-канале.

Гладков уточнил, что пострадавшие самостоятельно обратились в городскую больницу. У них диагностированы баротравмы и различные осколочные ранения. От госпитализации все трое отказались, дальнейшее лечение будут проходить амбулаторно.
Накануне в Белгородской области после атаки украинского дрона на автомобиль в реанимации скончался мужчина.
ВСУ ежедневно бьют по Белгородской области и другим приграничным регионам из различного вооружения и атакуют гражданский транспорт на дорогах при помощи дронов со взрывчаткой. Накануне от украинской агрессии в регионе погиб один человек и еще четверо получили ранения, в том числе двое детей.
В субботу в Курской области украинский БПЛА атаковал работающий в поле комбайн, в результате чего механизатор получил ранения. В Новой Каховке боевики ударили по жилым районам из минометов – в результате ранена мирная жительница. Еще семь мирных жителей получили осколочные ранения разной степени тяжести в результате обстрела Шебекино.
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Белгородская областьВячеслав ГладковНовостиОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Беспилотник (БПЛА, дрон)Происшествия
 
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