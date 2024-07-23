https://crimea.ria.ru/20240723/dron-atakoval-avtomobil-v-belgorodskoy-oblasti---troe-raneny-1139063262.html

Дрон атаковал автомобиль в Белгородской области - трое ранены

Дрон атаковал автомобиль в Белгородской области - трое ранены - РИА Новости Крым, 23.07.2024

Дрон атаковал автомобиль в Белгородской области - трое ранены

Украинский беспилотник атаковал автомобиль в Белгородской области, ранены трое. Об этом утром во вторник сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 23.07.2024

2024-07-23T07:12

2024-07-23T07:12

2024-07-23T07:12

белгородская область

вячеслав гладков

новости

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

беспилотник (бпла, дрон)

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. Украинский беспилотник атаковал автомобиль в Белгородской области, ранены трое. Об этом утром во вторник сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Гладков уточнил, что пострадавшие самостоятельно обратились в городскую больницу. У них диагностированы баротравмы и различные осколочные ранения. От госпитализации все трое отказались, дальнейшее лечение будут проходить амбулаторно.Накануне в Белгородской области после атаки украинского дрона на автомобиль в реанимации скончался мужчина. ВСУ ежедневно бьют по Белгородской области и другим приграничным регионам из различного вооружения и атакуют гражданский транспорт на дорогах при помощи дронов со взрывчаткой. Накануне от украинской агрессии в регионе погиб один человек и еще четверо получили ранения, в том числе двое детей.В субботу в Курской области украинский БПЛА атаковал работающий в поле комбайн, в результате чего механизатор получил ранения. В Новой Каховке боевики ударили по жилым районам из минометов – в результате ранена мирная жительница. Еще семь мирных жителей получили осколочные ранения разной степени тяжести в результате обстрела Шебекино.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака дронов-камикадзе на машины в Белгородской области: ранены водителиВСУ нанесли серию ударов по Донбассу из HIMARS: есть погибшие и раненыеСемь детей погибли из-за атак украинских дронов с начала года

белгородская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгородская область, вячеслав гладков, новости, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), происшествия