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Дрон взорвался у окна соцобъекта в Грайвороне – ранена женщина - РИА Новости Крым, 22.07.2024
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Дрон взорвался у окна соцобъекта в Грайвороне – ранена женщина
Дрон взорвался у окна соцобъекта в Грайвороне – ранена женщина - РИА Новости Крым, 22.07.2024
Дрон взорвался у окна соцобъекта в Грайвороне – ранена женщина
При беспилотной атаке ВСУ на социальный объект в городе Грайворон Белгородской области ранена одна из сотрудниц. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости Крым, 22.07.2024
2024-07-22T14:55
2024-07-22T14:55
белгородская область
обстрелы всу
беспилотник (бпла, дрон)
вячеслав гладков
новости
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. При беспилотной атаке ВСУ на социальный объект в городе Грайворон Белгородской области ранена одна из сотрудниц. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Дрон сдетонировал возле окна на втором этаже здания, уточнил он. В помещении повреждены входная группа и два кабинета, выбиты окна. Сейчас на месте работают оперативные службы.При атаке беспилотника ВСУ в селе Устинка Белгородского района ранее в понедельник погиб тракторист и ранена его супруга. Также в четверг мирная жительница погибла и еще пять женщин получили ранения в результате обстрела боевиками ВСУ жилых районов Донецка. На Херсонщине 4-летняя девочка и ее отец получили ранения в результате обстрела ВСУЧитайте также на РИА Новости Крым:Прямой удар по многоэтажкам – в Шебекино ранены семь человекМашина взорвалась и врезалась в забор после атаки дрона – ранены троеОсколок попал в шею: в селе на Белгородчине мужчину ранило снарядом ВСУ
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РИА Новости Крым
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белгородская область, обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон), вячеслав гладков, новости, происшествия
Дрон взорвался у окна соцобъекта в Грайвороне – ранена женщина

При атаке ВСУ на социальный объект в Грайвороне ранена одна из сотрудниц - Гладков

14:55 22.07.2024
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаВСУ нанесли удар с помощью дрона-камикадзе по социальному объекту в городе Грайворон.
ВСУ нанесли удар с помощью дрона-камикадзе по социальному объекту в городе Грайворон.
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. При беспилотной атаке ВСУ на социальный объект в городе Грайворон Белгородской области ранена одна из сотрудниц. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"ВСУ нанесли удар с помощью дрона-камикадзе по социальному объекту в городе Грайворон. Ранен один сотрудник. Женщине с сотрясением головного мозга врачи Грайворонской ЦРБ оказывают всю необходимую медицинскую помощь", - написал он в своем ТГ-канале.
Дрон сдетонировал возле окна на втором этаже здания, уточнил он. В помещении повреждены входная группа и два кабинета, выбиты окна. Сейчас на месте работают оперативные службы.
При атаке беспилотника ВСУ в селе Устинка Белгородского района ранее в понедельник погиб тракторист и ранена его супруга. Также в четверг мирная жительница погибла и еще пять женщин получили ранения в результате обстрела боевиками ВСУ жилых районов Донецка. На Херсонщине 4-летняя девочка и ее отец получили ранения в результате обстрела ВСУ
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Белгородская областьОбстрелы ВСУБеспилотник (БПЛА, дрон)Вячеслав ГладковНовостиПроисшествия
 
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