https://crimea.ria.ru/20240722/dron-vzorvalsya-u-okna-sotsobekta-v-grayvorone--ranena-zhenschina-1139049298.html

Дрон взорвался у окна соцобъекта в Грайвороне – ранена женщина

Дрон взорвался у окна соцобъекта в Грайвороне – ранена женщина - РИА Новости Крым, 22.07.2024

Дрон взорвался у окна соцобъекта в Грайвороне – ранена женщина

При беспилотной атаке ВСУ на социальный объект в городе Грайворон Белгородской области ранена одна из сотрудниц. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости Крым, 22.07.2024

2024-07-22T14:55

2024-07-22T14:55

2024-07-22T14:55

белгородская область

обстрелы всу

беспилотник (бпла, дрон)

вячеслав гладков

новости

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. При беспилотной атаке ВСУ на социальный объект в городе Грайворон Белгородской области ранена одна из сотрудниц. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Дрон сдетонировал возле окна на втором этаже здания, уточнил он. В помещении повреждены входная группа и два кабинета, выбиты окна. Сейчас на месте работают оперативные службы.При атаке беспилотника ВСУ в селе Устинка Белгородского района ранее в понедельник погиб тракторист и ранена его супруга. Также в четверг мирная жительница погибла и еще пять женщин получили ранения в результате обстрела боевиками ВСУ жилых районов Донецка. На Херсонщине 4-летняя девочка и ее отец получили ранения в результате обстрела ВСУЧитайте также на РИА Новости Крым:Прямой удар по многоэтажкам – в Шебекино ранены семь человекМашина взорвалась и врезалась в забор после атаки дрона – ранены троеОсколок попал в шею: в селе на Белгородчине мужчину ранило снарядом ВСУ

белгородская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгородская область, обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон), вячеслав гладков, новости, происшествия