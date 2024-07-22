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На Белгородчине при атаке ВСУ погиб тракторист и ранена его жена - РИА Новости Крым, 22.07.2024
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На Белгородчине при атаке ВСУ погиб тракторист и ранена его жена
На Белгородчине при атаке ВСУ погиб тракторист и ранена его жена - РИА Новости Крым, 22.07.2024
На Белгородчине при атаке ВСУ погиб тракторист и ранена его жена
При беспилотной атаке ВСУ на трактор в селе Устинка Белгородского района погиб мужчина и ранена его супруга. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав... РИА Новости Крым, 22.07.2024
2024-07-22T10:45
2024-07-22T10:45
белгородская область
обстрелы белгородской области
происшествия
вячеслав гладков
новости
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. При беспилотной атаке ВСУ на трактор в селе Устинка Белгородского района погиб мужчина и ранена его супруга. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.Он уточнил, что мужчина работал трактористом при администрации сельского поселения. Его супруга, которая в момент атаки находилась рядом, самостоятельно обратилась в сельскую амбулаторию."Позже бригада "скорой" ее забрала и доставила в городскую больницу №2 города Белгорода. У женщины осколочное ранение правого бедра. Вся необходимая помощь оказывается", - добавил губернатор.В субботу в Курской области украинский БПЛА атаковал работающий в поле комбайн, в результате чего механизатор получил ранения. В Новой Каховке боевики ударили по жилым районам из минометов – в результате ранена мирная жительница. Еще семь мирных жителей получили осколочные ранения разной степени тяжести в результате обстрела Шебекино.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака ВСУ на Шебекино: ранены трое жителей, город частично обесточенВ Белгородской области при атаке ВСУ в машине сгорели муж и женаПотерял 4 литра крови: раненный при атаке ВСУ ребенок из Шебекино умер
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Новости
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РИА Новости Крым
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news.crimea@rian.ru
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белгородская область, обстрелы белгородской области, происшествия, вячеслав гладков, новости, всу (вооруженные силы украины)
На Белгородчине при атаке ВСУ погиб тракторист и ранена его жена

При атаке ВСУ на Белгородскую область погиб тракторист и ранена его жена

10:45 22.07.2024
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи в Москве.
Автомобиль скорой помощи в Москве. - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. При беспилотной атаке ВСУ на трактор в селе Устинка Белгородского района погиб мужчина и ранена его супруга. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.
"Сегодня утром во время работ в поле трактор подвергся атаке дрона. Погиб один мирный житель. Мужчина от полученных ранений скончался на месте", - написал Гладков.
Он уточнил, что мужчина работал трактористом при администрации сельского поселения. Его супруга, которая в момент атаки находилась рядом, самостоятельно обратилась в сельскую амбулаторию.
"Позже бригада "скорой" ее забрала и доставила в городскую больницу №2 города Белгорода. У женщины осколочное ранение правого бедра. Вся необходимая помощь оказывается", - добавил губернатор.
В субботу в Курской области украинский БПЛА атаковал работающий в поле комбайн, в результате чего механизатор получил ранения. В Новой Каховке боевики ударили по жилым районам из минометов – в результате ранена мирная жительница. Еще семь мирных жителей получили осколочные ранения разной степени тяжести в результате обстрела Шебекино.
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Белгородская областьОбстрелы Белгородской областиПроисшествияВячеслав ГладковНовостиВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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