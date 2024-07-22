https://crimea.ria.ru/20240722/na-belgorodchine-pri-atake-vsu-pogib-traktorist-i-ranena-ego-zhena-1139041689.html
На Белгородчине при атаке ВСУ погиб тракторист и ранена его жена
На Белгородчине при атаке ВСУ погиб тракторист и ранена его жена - РИА Новости Крым, 22.07.2024
На Белгородчине при атаке ВСУ погиб тракторист и ранена его жена
При беспилотной атаке ВСУ на трактор в селе Устинка Белгородского района погиб мужчина и ранена его супруга. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав... РИА Новости Крым, 22.07.2024
2024-07-22T10:45
2024-07-22T10:45
2024-07-22T10:45
белгородская область
обстрелы белгородской области
происшествия
вячеслав гладков
новости
всу (вооруженные силы украины)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/04/1136274000_0:101:3283:1947_1920x0_80_0_0_03c80704a1cf7b0e67c12296947d1607.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. При беспилотной атаке ВСУ на трактор в селе Устинка Белгородского района погиб мужчина и ранена его супруга. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.Он уточнил, что мужчина работал трактористом при администрации сельского поселения. Его супруга, которая в момент атаки находилась рядом, самостоятельно обратилась в сельскую амбулаторию."Позже бригада "скорой" ее забрала и доставила в городскую больницу №2 города Белгорода. У женщины осколочное ранение правого бедра. Вся необходимая помощь оказывается", - добавил губернатор.В субботу в Курской области украинский БПЛА атаковал работающий в поле комбайн, в результате чего механизатор получил ранения. В Новой Каховке боевики ударили по жилым районам из минометов – в результате ранена мирная жительница. Еще семь мирных жителей получили осколочные ранения разной степени тяжести в результате обстрела Шебекино.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака ВСУ на Шебекино: ранены трое жителей, город частично обесточенВ Белгородской области при атаке ВСУ в машине сгорели муж и женаПотерял 4 литра крови: раненный при атаке ВСУ ребенок из Шебекино умер
белгородская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/04/1136274000_276:0:3005:2047_1920x0_80_0_0_8f46b928e1dce4649c7cec9b8345f838.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, обстрелы белгородской области, происшествия, вячеслав гладков, новости, всу (вооруженные силы украины)
На Белгородчине при атаке ВСУ погиб тракторист и ранена его жена
При атаке ВСУ на Белгородскую область погиб тракторист и ранена его жена