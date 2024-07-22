https://crimea.ria.ru/20240722/na-belgorodchine-pri-atake-vsu-pogib-traktorist-i-ranena-ego-zhena-1139041689.html

На Белгородчине при атаке ВСУ погиб тракторист и ранена его жена

На Белгородчине при атаке ВСУ погиб тракторист и ранена его жена - РИА Новости Крым, 22.07.2024

На Белгородчине при атаке ВСУ погиб тракторист и ранена его жена

При беспилотной атаке ВСУ на трактор в селе Устинка Белгородского района погиб мужчина и ранена его супруга. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав... РИА Новости Крым, 22.07.2024

2024-07-22T10:45

2024-07-22T10:45

2024-07-22T10:45

белгородская область

обстрелы белгородской области

происшествия

вячеслав гладков

новости

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. При беспилотной атаке ВСУ на трактор в селе Устинка Белгородского района погиб мужчина и ранена его супруга. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.Он уточнил, что мужчина работал трактористом при администрации сельского поселения. Его супруга, которая в момент атаки находилась рядом, самостоятельно обратилась в сельскую амбулаторию."Позже бригада "скорой" ее забрала и доставила в городскую больницу №2 города Белгорода. У женщины осколочное ранение правого бедра. Вся необходимая помощь оказывается", - добавил губернатор.В субботу в Курской области украинский БПЛА атаковал работающий в поле комбайн, в результате чего механизатор получил ранения. В Новой Каховке боевики ударили по жилым районам из минометов – в результате ранена мирная жительница. Еще семь мирных жителей получили осколочные ранения разной степени тяжести в результате обстрела Шебекино.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака ВСУ на Шебекино: ранены трое жителей, город частично обесточенВ Белгородской области при атаке ВСУ в машине сгорели муж и женаПотерял 4 литра крови: раненный при атаке ВСУ ребенок из Шебекино умер

белгородская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгородская область, обстрелы белгородской области, происшествия, вячеслав гладков, новости, всу (вооруженные силы украины)