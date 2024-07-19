https://crimea.ria.ru/20240719/poteryal-4-litra-krovi-ranennyy-pri-atake-vsu-rebenok-iz-shebekino-umer--1138985109.html

Потерял 4 литра крови: раненный при атаке ВСУ ребенок из Шебекино умер

Потерял 4 литра крови: раненный при атаке ВСУ ребенок из Шебекино умер - РИА Новости Крым, 19.07.2024

Потерял 4 литра крови: раненный при атаке ВСУ ребенок из Шебекино умер

16-летний мальчик, раненный при обстреле двора жилого дома в Шебекино, скончался. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 19.07.2024

2024-07-19T09:45

2024-07-19T09:45

2024-07-19T09:45

россия

белгородская область

новости

происшествия

вячеслав гладков

обстрелы белгородской области

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. 16-летний мальчик, раненный при обстреле двора жилого дома в Шебекино, скончался. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.11 июля ВСУ сбросили с дрона взрывное устройство во двор многоквартирного дома в Шебекино, где играли дети – ранения получили пятеро школьников.Как уточнил губернатор, состояние мальчика не позволяло отправить его в Москву - он получил очень серьезные ранения, повредившие жизненно важные магистральные сосуды, что привело к потере четырех литров крови. После поступления в больницу у ребенка дважды останавливалось сердце, и медики дважды возвращали его к жизни. Однако, несмотря на все усилия врачей, спасти его не удалось.Читайте также на РИА Новости Крым:Дроны ВСУ атаковали Белгородскую область - есть раненыеДва человека получили ожоги при падении обломков дронов в КурскеВСУ обстреляли села в Брянской и Курской областях – ранены люди

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белгородская область

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2024

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россия, белгородская область, новости, происшествия, вячеслав гладков, обстрелы белгородской области