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Потерял 4 литра крови: раненный при атаке ВСУ ребенок из Шебекино умер
Потерял 4 литра крови: раненный при атаке ВСУ ребенок из Шебекино умер - РИА Новости Крым, 19.07.2024
Потерял 4 литра крови: раненный при атаке ВСУ ребенок из Шебекино умер
16-летний мальчик, раненный при обстреле двора жилого дома в Шебекино, скончался. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 19.07.2024
2024-07-19T09:45
2024-07-19T09:45
2024-07-19T09:45
россия
белгородская область
новости
происшествия
вячеслав гладков
обстрелы белгородской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. 16-летний мальчик, раненный при обстреле двора жилого дома в Шебекино, скончался. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.11 июля ВСУ сбросили с дрона взрывное устройство во двор многоквартирного дома в Шебекино, где играли дети – ранения получили пятеро школьников.Как уточнил губернатор, состояние мальчика не позволяло отправить его в Москву - он получил очень серьезные ранения, повредившие жизненно важные магистральные сосуды, что привело к потере четырех литров крови. После поступления в больницу у ребенка дважды останавливалось сердце, и медики дважды возвращали его к жизни. Однако, несмотря на все усилия врачей, спасти его не удалось.Читайте также на РИА Новости Крым:Дроны ВСУ атаковали Белгородскую область - есть раненыеДва человека получили ожоги при падении обломков дронов в КурскеВСУ обстреляли села в Брянской и Курской областях – ранены люди
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россия, белгородская область, новости, происшествия, вячеслав гладков, обстрелы белгородской области
Потерял 4 литра крови: раненный при атаке ВСУ ребенок из Шебекино умер
Раненный при обстреле ВСУ города Шебекино 16-летний мальчик скончался - Гладков