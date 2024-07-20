https://crimea.ria.ru/20240720/pryamoy-udar-po-mnogoetazhkam--v-shebekino-raneny-sem-chelovek-1139010752.html

Прямой удар по многоэтажкам – в Шебекино ранены семь человек

Прямой удар по многоэтажкам – в Шебекино ранены семь человек - РИА Новости Крым, 20.07.2024

Прямой удар по многоэтажкам – в Шебекино ранены семь человек

Семь мирных жителей получили осколочные ранения разной степени тяжести в результате обстрела города Шебекино в Белгородской области. О последствиях удара ВСУ... РИА Новости Крым, 20.07.2024

2024-07-20T15:44

2024-07-20T15:44

2024-07-20T15:46

шебекино (город в белгородской области)

белгородская область

обстрелы белгородской области

происшествия

обстрелы всу

вячеслав гладков

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/14/1139010114_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_94c594179edf38355c0519a21f8763af.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Семь мирных жителей получили осколочные ранения разной степени тяжести в результате обстрела города Шебекино в Белгородской области. О последствиях удара ВСУ рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.По его словам, снаряды попали в жилые дома и на территорию промышленного предприятия.В двух многоэтажках прямыми попаданиями снарядов разрушены две квартиры, выбиты окна, повреждены балконные плиты, фасады и стены. В одном из домов загорелся газопровод, огонь был оперативно потушен.От прямого попадания снаряда на территорию промышленного предприятия повреждены производственное здание, проходная и спецтехники. В субботу в Курской области украинский БПЛА атаковал работающий в поле комбайн, в результате чего механизатор получил ранения. В Новой Каховке боевики ударили по жилым районам из минометов – в результате ранена мирная жительница.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака ВСУ на Шебекино: ранены трое жителей, город частично обесточенПотерял 4 литра крови: раненный при атаке ВСУ ребенок из Шебекино умерВ Белгородской области при атаке ВСУ в машине сгорели муж и жена

шебекино (город в белгородской области)

белгородская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шебекино (город в белгородской области), белгородская область, обстрелы белгородской области, происшествия, обстрелы всу, вячеслав гладков, новости