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Прямой удар по многоэтажкам – в Шебекино ранены семь человек - РИА Новости Крым, 20.07.2024
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Прямой удар по многоэтажкам – в Шебекино ранены семь человек
Прямой удар по многоэтажкам – в Шебекино ранены семь человек - РИА Новости Крым, 20.07.2024
Прямой удар по многоэтажкам – в Шебекино ранены семь человек
Семь мирных жителей получили осколочные ранения разной степени тяжести в результате обстрела города Шебекино в Белгородской области. О последствиях удара ВСУ... РИА Новости Крым, 20.07.2024
2024-07-20T15:44
2024-07-20T15:46
шебекино (город в белгородской области)
белгородская область
обстрелы белгородской области
происшествия
обстрелы всу
вячеслав гладков
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Семь мирных жителей получили осколочные ранения разной степени тяжести в результате обстрела города Шебекино в Белгородской области. О последствиях удара ВСУ рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.По его словам, снаряды попали в жилые дома и на территорию промышленного предприятия.В двух многоэтажках прямыми попаданиями снарядов разрушены две квартиры, выбиты окна, повреждены балконные плиты, фасады и стены. В одном из домов загорелся газопровод, огонь был оперативно потушен.От прямого попадания снаряда на территорию промышленного предприятия повреждены производственное здание, проходная и спецтехники. В субботу в Курской области украинский БПЛА атаковал работающий в поле комбайн, в результате чего механизатор получил ранения. В Новой Каховке боевики ударили по жилым районам из минометов – в результате ранена мирная жительница.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака ВСУ на Шебекино: ранены трое жителей, город частично обесточенПотерял 4 литра крови: раненный при атаке ВСУ ребенок из Шебекино умерВ Белгородской области при атаке ВСУ в машине сгорели муж и жена
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шебекино (город в белгородской области), белгородская область, обстрелы белгородской области, происшествия, обстрелы всу, вячеслав гладков, новости
Прямой удар по многоэтажкам – в Шебекино ранены семь человек

Семь человек ранены в Шебекино из-за прямого попадания снарядов в жилые дома – Гладков

15:44 20.07.2024 (обновлено: 15:46 20.07.2024)
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПоследствия обстрела Шебекино в Белгородской области
Последствия обстрела Шебекино в Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Семь мирных жителей получили осколочные ранения разной степени тяжести в результате обстрела города Шебекино в Белгородской области. О последствиях удара ВСУ рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, снаряды попали в жилые дома и на территорию промышленного предприятия.
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПоследствия обстрела Шебекино в Белгородской области
Последствия обстрела Шебекино в Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Последствия обстрела Шебекино в Белгородской области
"Четверо пострадавших получили различные осколочные ранения в результате прямого попадания снаряда на территорию промышленного предприятия, еще одна женщина пострадала в результате прямого попадания снаряда в многоквартирный дом. Еще двоих, мужчину с непроникающими ранениями руки и живота и женщину с баротравмой, бригады скорой доставляют в городскую больницу №2 Белгорода", - написал губернатор в Telegram.
В двух многоэтажках прямыми попаданиями снарядов разрушены две квартиры, выбиты окна, повреждены балконные плиты, фасады и стены. В одном из домов загорелся газопровод, огонь был оперативно потушен.
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПоследствия обстрела Шебекино в Белгородской области
Последствия обстрела Шебекино в Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Последствия обстрела Шебекино в Белгородской области
От прямого попадания снаряда на территорию промышленного предприятия повреждены производственное здание, проходная и спецтехники.
В субботу в Курской области украинский БПЛА атаковал работающий в поле комбайн, в результате чего механизатор получил ранения. В Новой Каховке боевики ударили по жилым районам из минометов – в результате ранена мирная жительница.
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Шебекино (город в Белгородской области)Белгородская областьОбстрелы Белгородской областиПроисшествияОбстрелы ВСУВячеслав ГладковНовости
 
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