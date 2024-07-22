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Мужчина умер в реанимации после атаки дрона на авто под Шебекино - РИА Новости Крым, 22.07.2024
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Мужчина умер в реанимации после атаки дрона на авто под Шебекино
Мужчина умер в реанимации после атаки дрона на авто под Шебекино - РИА Новости Крым, 22.07.2024
Мужчина умер в реанимации после атаки дрона на авто под Шебекино
В Белгородской области после атаки украинского дрона на автомобиль скончался мужчина. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 22.07.2024
2024-07-22T20:11
2024-07-22T20:11
вячеслав гладков
белгородская область
обстрелы белгородской области
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
обстрелы всу
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. В Белгородской области после атаки украинского дрона на автомобиль скончался мужчина. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Он отметил, что ВСУ атаковали легковой автомобиль на трассе автодороги Шебекино — Волоконовка в районе села Маломихайловка в воскресенье."В отделении реанимации областной клинической больницы скончался мужчина, который был ранен вчера в результате атаки дрона по легковому автомобилю в районе села Маломихайловка. Врачи до последнего боролись за его жизнь, но полученные ранения оказались несовместимыми с жизнью", - написал он в Telegram.ВСУ ежедневно бьют по Белгородской области из различного вооружения и атакуют гражданский транспорт на дорогах при помощи дронов со взрывчаткой. Только во вторник от украинской агрессии в регионе погиб один человек и еще четверо получили ранения, в том числе двое детей.Читайте также на РИА Новости Крым:Двое детей ранены при атаке ВСУ на село в Белгородской областиДрон взорвался у окна соцобъекта в Грайвороне – ранена женщинаПрямой удар по многоэтажкам – в Шебекино ранены семь человек
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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вячеслав гладков, белгородская область, обстрелы белгородской области, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, новости
Мужчина умер в реанимации после атаки дрона на авто под Шебекино

В Белгородской области после атаки дрона на авто в реанимации скончался мужчина - Гладков

20:11 22.07.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВрач в отделении реанимации. Архивное фото
Врач в отделении реанимации. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. В Белгородской области после атаки украинского дрона на автомобиль скончался мужчина. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Он отметил, что ВСУ атаковали легковой автомобиль на трассе автодороги Шебекино — Волоконовка в районе села Маломихайловка в воскресенье.
"В отделении реанимации областной клинической больницы скончался мужчина, который был ранен вчера в результате атаки дрона по легковому автомобилю в районе села Маломихайловка. Врачи до последнего боролись за его жизнь, но полученные ранения оказались несовместимыми с жизнью", - написал он в Telegram.
ВСУ ежедневно бьют по Белгородской области из различного вооружения и атакуют гражданский транспорт на дорогах при помощи дронов со взрывчаткой. Только во вторник от украинской агрессии в регионе погиб один человек и еще четверо получили ранения, в том числе двое детей.
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Вячеслав ГладковБелгородская областьОбстрелы Белгородской областиПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)Обстрелы ВСУНовости
 
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