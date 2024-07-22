https://crimea.ria.ru/20240722/muzhchina-umer-v-reanimatsii-posle-ataki-drona-na-avto-pod-shebekino-1139057534.html
Мужчина умер в реанимации после атаки дрона на авто под Шебекино
Мужчина умер в реанимации после атаки дрона на авто под Шебекино - РИА Новости Крым, 22.07.2024
Мужчина умер в реанимации после атаки дрона на авто под Шебекино
В Белгородской области после атаки украинского дрона на автомобиль скончался мужчина. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 22.07.2024
2024-07-22T20:11
2024-07-22T20:11
2024-07-22T20:11
вячеслав гладков
белгородская область
обстрелы белгородской области
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
обстрелы всу
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/03/04/1119327127_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_1569d05318b5063f04b7ec37959e7cc7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. В Белгородской области после атаки украинского дрона на автомобиль скончался мужчина. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Он отметил, что ВСУ атаковали легковой автомобиль на трассе автодороги Шебекино — Волоконовка в районе села Маломихайловка в воскресенье."В отделении реанимации областной клинической больницы скончался мужчина, который был ранен вчера в результате атаки дрона по легковому автомобилю в районе села Маломихайловка. Врачи до последнего боролись за его жизнь, но полученные ранения оказались несовместимыми с жизнью", - написал он в Telegram.ВСУ ежедневно бьют по Белгородской области из различного вооружения и атакуют гражданский транспорт на дорогах при помощи дронов со взрывчаткой. Только во вторник от украинской агрессии в регионе погиб один человек и еще четверо получили ранения, в том числе двое детей.Читайте также на РИА Новости Крым:Двое детей ранены при атаке ВСУ на село в Белгородской областиДрон взорвался у окна соцобъекта в Грайвороне – ранена женщинаПрямой удар по многоэтажкам – в Шебекино ранены семь человек
белгородская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/03/04/1119327127_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_b10cbe0d6e13c6ff960afad4fb4c6747.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вячеслав гладков, белгородская область, обстрелы белгородской области, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, новости
Мужчина умер в реанимации после атаки дрона на авто под Шебекино
В Белгородской области после атаки дрона на авто в реанимации скончался мужчина - Гладков