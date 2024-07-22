https://crimea.ria.ru/20240722/muzhchina-umer-v-reanimatsii-posle-ataki-drona-na-avto-pod-shebekino-1139057534.html

Мужчина умер в реанимации после атаки дрона на авто под Шебекино

Мужчина умер в реанимации после атаки дрона на авто под Шебекино - РИА Новости Крым, 22.07.2024

Мужчина умер в реанимации после атаки дрона на авто под Шебекино

В Белгородской области после атаки украинского дрона на автомобиль скончался мужчина. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 22.07.2024

2024-07-22T20:11

2024-07-22T20:11

2024-07-22T20:11

вячеслав гладков

белгородская область

обстрелы белгородской области

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

обстрелы всу

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. В Белгородской области после атаки украинского дрона на автомобиль скончался мужчина. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Он отметил, что ВСУ атаковали легковой автомобиль на трассе автодороги Шебекино — Волоконовка в районе села Маломихайловка в воскресенье."В отделении реанимации областной клинической больницы скончался мужчина, который был ранен вчера в результате атаки дрона по легковому автомобилю в районе села Маломихайловка. Врачи до последнего боролись за его жизнь, но полученные ранения оказались несовместимыми с жизнью", - написал он в Telegram.ВСУ ежедневно бьют по Белгородской области из различного вооружения и атакуют гражданский транспорт на дорогах при помощи дронов со взрывчаткой. Только во вторник от украинской агрессии в регионе погиб один человек и еще четверо получили ранения, в том числе двое детей.Читайте также на РИА Новости Крым:Двое детей ранены при атаке ВСУ на село в Белгородской областиДрон взорвался у окна соцобъекта в Грайвороне – ранена женщинаПрямой удар по многоэтажкам – в Шебекино ранены семь человек

белгородская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вячеслав гладков, белгородская область, обстрелы белгородской области, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, новости