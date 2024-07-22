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Российская ПВО уничтожила 3 американские ракеты ATACMS и 163 беспилотника - РИА Новости Крым, 22.07.2024
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Российская ПВО уничтожила 3 американские ракеты ATACMS и 163 беспилотника
Российская ПВО уничтожила 3 американские ракеты ATACMS и 163 беспилотника - РИА Новости Крым, 22.07.2024
Российская ПВО уничтожила 3 американские ракеты ATACMS и 163 беспилотника
Российские средства противовоздушной обороны сбили за сутки три ракеты ATACMS производства США. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 22.07.2024
2024-07-22T14:34
2024-07-22T14:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны сбили за сутки три ракеты ATACMS производства США. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Всего с начала проведения СВО уничтожены 630 самолетов, 278 вертолетов, 28118 беспилотных летательных аппаратов, 554 зенитных ракетных комплекса, 16629 танков и других боевых бронированных машин. По данным Минобороны, в ночь на понедельник ВСУ внось попытались атаковать регионы России при помощи беспилотников. 17 дронов сбиты над Черным и Азовским морями, 47 беспилотников перехвачены или уничтожены над Ростовской областью, один над Белгородской, один над Воронежской, один над Смоленской областями и восемь над Краснодарским краем.Читайте также на РИА Новости Крым:Радиолокационные станции контрбатарейной борьбы США разбиты в Донбассе"Искандеры" разгромили эшелоны с личным составом и военной техникой ВСУКиев согласовывает применение химического оружия с "кураторами"
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новости сво, пво, новости, министерство обороны рф, ракеты atacms, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии
Российская ПВО уничтожила 3 американские ракеты ATACMS и 163 беспилотника

Три ракеты ATACMS и 163 беспилотника сбили силы ПВО в небе над Россией

14:34 22.07.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО группировки войск "Запад" в зоне спецоперации
Работа ПВО группировки войск Запад в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны сбили за сутки три ракеты ATACMS производства США. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты три оперативно-тактические ракеты ATACMS производства США, шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 163 беспилотных летательных аппарата, в том числе 80 над территорией Российской Федерации", - говорится в сводке.

Всего с начала проведения СВО уничтожены 630 самолетов, 278 вертолетов, 28118 беспилотных летательных аппаратов, 554 зенитных ракетных комплекса, 16629 танков и других боевых бронированных машин.
По данным Минобороны, в ночь на понедельник ВСУ внось попытались атаковать регионы России при помощи беспилотников. 17 дронов сбиты над Черным и Азовским морями, 47 беспилотников перехвачены или уничтожены над Ростовской областью, один над Белгородской, один над Воронежской, один над Смоленской областями и восемь над Краснодарским краем.
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