https://crimea.ria.ru/20240722/rossiyskaya-pvo-unichtozhila-3-amerikanskie-rakety-atacms-i-163-bespilotnika-1139048249.html

Российская ПВО уничтожила 3 американские ракеты ATACMS и 163 беспилотника

Российская ПВО уничтожила 3 американские ракеты ATACMS и 163 беспилотника - РИА Новости Крым, 22.07.2024

Российская ПВО уничтожила 3 американские ракеты ATACMS и 163 беспилотника

Российские средства противовоздушной обороны сбили за сутки три ракеты ATACMS производства США. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 22.07.2024

2024-07-22T14:34

2024-07-22T14:34

2024-07-22T14:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны сбили за сутки три ракеты ATACMS производства США. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Всего с начала проведения СВО уничтожены 630 самолетов, 278 вертолетов, 28118 беспилотных летательных аппаратов, 554 зенитных ракетных комплекса, 16629 танков и других боевых бронированных машин. По данным Минобороны, в ночь на понедельник ВСУ внось попытались атаковать регионы России при помощи беспилотников. 17 дронов сбиты над Черным и Азовским морями, 47 беспилотников перехвачены или уничтожены над Ростовской областью, один над Белгородской, один над Воронежской, один над Смоленской областями и восемь над Краснодарским краем.Читайте также на РИА Новости Крым:Радиолокационные станции контрбатарейной борьбы США разбиты в Донбассе"Искандеры" разгромили эшелоны с личным составом и военной техникой ВСУКиев согласовывает применение химического оружия с "кураторами"

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, пво, новости, министерство обороны рф, ракеты atacms, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии