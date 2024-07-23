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Крымский мост закрыт для движения

Крымский мост закрыт для движения - РИА Новости Крым, 23.07.2024

Крымский мост закрыт для движения

Крымский мост закрыт для движения автомобильного транспорта. Водителей и пассажиров просят сохранять спокойствие. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной... РИА Новости Крым, 23.07.2024

2024-07-23T07:30

2024-07-23T07:30

2024-07-23T07:30

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Крымский мост закрыт для движения автомобильного транспорта. Водителей и пассажиров просят сохранять спокойствие. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Люди, которые находятся на мосту и в зоне досмотра, должны следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Транспортный переход через Керченский пролив периодически закрывают для проезда ради безопасности. Республиканские власти напоминают, что мостовой переход является стратегическим объектом, безопасность которого имеет первостепенное значение.На территории полуострова действует бессрочно желтый уровень террористической опасности.В настоящее время движение по Крымскому мосту разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Читайте также на РИА Новости Крым:На подъездах к Крымскому мосту усилили работу досмотровых комплексовВ Крым на автомобиле: сухопутный маршрут или Крымский мостПаромы между Крымом и Кавказом: на поддержку сообщения выделили 5,7 млрд

крымский мост

керчь

тамань

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, транспорт, безопасность республики крым и севастополя, логистика, керчь, тамань, новости крыма, срочные новости крыма