Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост закрыт для движения - РИА Новости Крым, 23.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20240723/krymskiy-most-zakryt-dlya-dvizheniya-1138859840.html
Крымский мост закрыт для движения
Крымский мост закрыт для движения - РИА Новости Крым, 23.07.2024
Крымский мост закрыт для движения
Крымский мост закрыт для движения автомобильного транспорта. Водителей и пассажиров просят сохранять спокойствие. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной... РИА Новости Крым, 23.07.2024
2024-07-23T07:30
2024-07-23T07:30
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
транспорт
безопасность республики крым и севастополя
логистика
керчь
тамань
новости крыма
срочные новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/18/1130274266_0:0:1754:987_1920x0_80_0_0_76e3cbb4380b6b2f0528a59ae0169ccc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Крымский мост закрыт для движения автомобильного транспорта. Водителей и пассажиров просят сохранять спокойствие. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Люди, которые находятся на мосту и в зоне досмотра, должны следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Транспортный переход через Керченский пролив периодически закрывают для проезда ради безопасности. Республиканские власти напоминают, что мостовой переход является стратегическим объектом, безопасность которого имеет первостепенное значение.На территории полуострова действует бессрочно желтый уровень террористической опасности.В настоящее время движение по Крымскому мосту разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Читайте также на РИА Новости Крым:На подъездах к Крымскому мосту усилили работу досмотровых комплексовВ Крым на автомобиле: сухопутный маршрут или Крымский мостПаромы между Крымом и Кавказом: на поддержку сообщения выделили 5,7 млрд
крымский мост
керчь
тамань
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/18/1130274266_101:0:1754:1240_1920x0_80_0_0_5843e0e3c53c602bb5624c689f33c8f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымский мост, транспорт, безопасность республики крым и севастополя, логистика, керчь, тамань, новости крыма, срочные новости крыма
Крымский мост закрыт для движения

На Крымском мосту закрыто движение транспорта

07:30 23.07.2024
 
Крымский мост закрыт
Крымский мост закрыт
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Крымский мост закрыт для движения автомобильного транспорта. Водителей и пассажиров просят сохранять спокойствие. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", – сказано в сообщении.
Люди, которые находятся на мосту и в зоне досмотра, должны следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
Транспортный переход через Керченский пролив периодически закрывают для проезда ради безопасности. Республиканские власти напоминают, что мостовой переход является стратегическим объектом, безопасность которого имеет первостепенное значение.
На территории полуострова действует бессрочно желтый уровень террористической опасности.
В настоящее время движение по Крымскому мосту разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Читайте также на РИА Новости Крым:
На подъездах к Крымскому мосту усилили работу досмотровых комплексов
В Крым на автомобиле: сухопутный маршрут или Крымский мост
Паромы между Крымом и Кавказом: на поддержку сообщения выделили 5,7 млрд
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостТранспортБезопасность Республики Крым и СевастополяЛогистикаКерчьТаманьНовости КрымаСрочные новости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:21В Крыму предложили ужесточить контроль за производителями питьевой воды
08:06Крымский мост открыли для проезда машин
07:57В Севастополе во вторник погаснет свет – сроки и адреса отключений
07:36Над Крымом и Черным морем за ночь сбит 21 беспилотник ВСУ
07:30Крымский мост закрыт для движения
07:12Дрон атаковал автомобиль в Белгородской области - трое ранены
06:59В Симферополе начали чистить русло Салгира
06:39Благоустройство Фестивальной площади в Евпатории – как движутся работы
06:20Обстановка на Крымском мосту: время ожидания - больше часа
06:03Когда сладкое полезно: в Крыму выращивают самую целебную траву в мире
05:27ВСУ атаковали Севастополь беспилотниками
00:01Шквал и град накроют Крым во вторник
00:00Какой сегодня праздник: 23 июля
23:21Главное за день: 22 июля
23:19Группу пропавших детей нашли в горах Северной Осетии
23:10Что будет с Арктикой – Пентагон озвучил обновленную стратегию США
22:33Shaman стал Заслуженным артистом России – указ Путина
22:29Когда Киев получит первый транш из доходов от российских активов
22:24За маткапитал можно построить дом – Путин подписал закон
22:14Главные новости Крыма: 22 июля
Лента новостейМолния