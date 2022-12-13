https://crimea.ria.ru/20221213/rossiyskaya-armiya-otbila-vse-kontrataki-vsu--khroniki-svo-1125856728.html

Российская армия отбила все контратаки ВСУ – хроники СВО

Российская армия отбила все контратаки ВСУ – хроники СВО - РИА Новости Крым, 13.12.2022

Российская армия отбила все контратаки ВСУ – хроники СВО

Российские войска отразили контратаки ВСУ в зоне спецоперации на трех важнейших направлениях, нанесли огневое поражение противнику и продолжили наступление в... РИА Новости Крым, 13.12.2022

2022-12-13T16:38

2022-12-13T16:38

2022-12-13T16:38

сво

министерство обороны рф

донецкая народная республика (днр)

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ситуация в донбассе: новости и комментарии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. Российские войска отразили контратаки ВСУ в зоне спецоперации на трех важнейших направлениях, нанесли огневое поражение противнику и продолжили наступление в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Наступление и отраженные контратакиОгнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем ВС России пресекли контратаки трех штурмовых групп украинской армии из районов населенных пунктов Терны и Ямполовка (ДНР) на Красно-Лиманском направлении.Еще три контратаки противника российские войска отразили на Донецком направлении в ходе наступления.Попытается ли Киев снова атаковать Крым – эксперт >>"На Южно-Донецком направлении в результате комплексного огневого поражения сорвана попытка выдвижения из исходного района для контратаки мотопехотной роты ВСУ в направлении населенного пункта Павловка Донецкой Народной Республики", – добавили в Минобороны.Помимо этого, на Купянском направлении российская артиллерия нанесла удар по позициям ВСУ и иностранных наемников. В результате здесь было уничтожено около полусотни военнослужащих вражеской армии.Отмечается также, что за сутки ВС РФ поразили 86 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живую силу и военную технику в 172-х районах. В Харьковской и Запорожской областях, а также в ДНР силами оперативно-тактической авиации, ракетных войск и артиллерии России уничтожены семь пунктов управления ВСУ.Уничтоженное вооружениеПо итогам суток ВСУ лишились еще одного склада боеприпасов. Объект был уничтожен в районе населенного пункта Константиновка в ДНР. А в районе Красного Лимана ВКС России разбили украинскую батарею реактивных систем залпового огня."Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты два беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Житловка и Кременная Луганской Народной Республики. Кроме того, перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS в районе населенного пункта Первомайск Луганской Народной Республики и противорадиолокационная ракета HARM в районе населенного пункта Макаровка Херсонской области", – добавили в ведомстве.Всего с начала проведения СВО российская армия уничтожила 930 боевых машин реактивных систем залпового огня, 396 зенитных ракетных комплексов, 3 684 орудия полевой артиллерии и минометов, 2 655 беспилотных летательных аппаратов, 343 самолета и 183 вертолета. А также 7 087 боевых бронированных машин и 7 582 единицы специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские военные уничтожили порядка 100 боевиков ВСУ в Донбассе В Киеве признали, что их ПВО не может сбивать баллистические ракеты Беларусь начала внезапную проверку боевой готовности

https://crimea.ria.ru/20221212/kak-na-tikhom-fronte-v-sevastopole-vyazhut-maskirovku-dlya-boytsov-svo-1125820149.html

https://crimea.ria.ru/20221212/donbass-uydet-na-udalenku-iz-za-uchastivshikhsya-obstrelov---rasporyazhenie-1125822527.html

донецкая народная республика (днр)

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сво, министерство обороны рф, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), ситуация в донбассе: новости и комментарии, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины)